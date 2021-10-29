Гендиректор DW назвал блокировку Deutsche Welle в Беларуси актом отчаяния

Претензии властей Беларуси к сайту гендиректор DW Лимбург назвал смехотворными. Он выразил протест против блокировки, подчеркнув, что люди в Беларуси имеют право на объективную информацию о происходящем в их стране.