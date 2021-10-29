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Лимбург

DW Global Media Forum 2021 | Media use in 2030 - Will individualization end mass communication? | DW Director General Peter Limbourg

Гендиректор DW назвал блокировку Deutsche Welle в Беларуси актом отчаяния 29.10.2021

Претензии властей Беларуси к сайту гендиректор DW Лимбург назвал смехотворными. Он выразил протест против блокировки, подчеркнув, что люди в Беларуси имеют право на объективную информацию о происходящем в их стране.
Limburg an der Lahn - Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Немецкий Лимбург - город очень старых фахверковых домов (фоторепортаж) 04.10.2021

В этом городе не реке Лан в Гессене находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии.
Taliban fighters and Pakistani soldiers guarding the Torkham crossing side-by-side in Peshawar Taliban fighters stand guard on their side at a border crossing point between Pakistan and Afghanistan in Torkham in Khyber district. Peshawar khyber pakhtunkhwa Pakistan Copyright: HussainxAli

Афганские корреспонденты DW эвакуированы из Афганистана в Пакистан 10.09.2021

Через афгано-пакистанскую границу удалось вывезти 72 человека - самих корреспондентов и членов их семей. Следующей задачей станет эвакуация из Афганистана семей сотрудников афганской редакции DW в Бонне.
2021-07-30 16:50:48 NEDERWEERT - Die Polizei ermittelt im Hoogbosweg in Nederweert. Nach eigenen Angaben fand die Polizei in den Niederlanden den größten und professionellsten Produktionsstandort von Crystal Meth, den es je gab. ANP MARCEL VAN HORN

В Нидерландах обнаружили крупнейшую в истории страны нарколабораторию 31.07.2021

В лаборатории, деятельность которой пресекла нидерландская полиция, могли производить до 100 кг синтетических наркотиков в день. На месте был задержан гражданин Польши.
19.11.2019, Hessen, Limburg: Die neuen Glocke des Limburger Doms wird in den Turm gehoben. Sie ist der im vergangenen Jahr heiliggesprochenen Gründerin der Ordensgemeinschaft Dernbacher Schwestern, Katharina Kasper, gewidmet. Die aus Kupfer und Zinn bestehende Glocke ist nach Angaben des Bistums die kleinste im Turm und stimmt den höchsten Ton des Geläuts an: das hohe C. Foto: Thomas Frey/dpa | Verwendung weltweit

Новый колокол для самой красивой церкви (фото) 21.11.2019

Новый колокол для Лимбургского собора освятили в честь основательницы женской монашеской конгрегации помощи бедным Катарины Каспер.
07.10.2019, Hessen, Limburg/Lahn: Ein Lastwagen ist im hessischen Limburg auf mehrere vor einer roten Ampel vor dem Landgericht stehende Fahrzeuge aufgefahren. Rund ein Dutzend Menschen seien dabei leicht und einer schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Fahrer des Lasters wurde nach dem Vorfall am Bahnhof vorläufig festgenommen. Die Behörden sprachen von einem «größeren Polizeieinsatz», bei dem die Unfallstelle von Scheinwerfern ausgeleuchtet wird. Foto: Sascha Ditscher/dpa - ACHTUNG: Die Kennzeichen der Fahrzeuge und das Firmen-Logo des LKWs wurden aus rechtlichen Gründen gepixelt. | Verwendung weltweit

Немецкая полиция не считает крупное ДТП в Лимбурге терактом 16.10.2019

Следователи не нашли связей водителя похищенного грузовика со склонными к насилию исламистами, заявили в уголовной полиции Гессена. Дело вернули правоохранителям Лимбурга.

Как Грета Тунберг расколола общество, но объединила Трампа и Путина. DW Новости (08.10.19) 09.10.2019

Недавняя эмоциональная речь Греты Тунберг вызвала неоднозначную реакцию в мире. Путин ее раскритиковал, а Трамп откровенно издевался. Одни Грету поддерживают, другие не понимают. С чем это связано?
07.10.2019, Hessen, Limburg/Lahn: Ein Polizist dokumentiert mit einer Kamera die von Scheinwerfern ausgeleuchtete Unfallstelle, an der ein Lastwagen im hessischen Limburg auf mehrere vor einer roten Ampel vor dem Landgericht stehende Fahrzeuge aufgefahren ist. Rund ein Dutzend Menschen seien dabei leicht und einer schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Fahrer des Lasters wurde nach dem Vorfall am Bahnhof vorläufig festgenommen. Die Behörden sprachen von einem «größeren Polizeieinsatz». Foto: Sascha Ditscher/dpa - ACHTUNG: Die Kennzeichen der Fahrzeuge und das Firmen-Logo des LKWs wurden aus rechtlichen Gründen gepixelt. +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Виновник в ДТП в Лимбурге подозревается в покушении на убийство 08.10.2019

В отношении сирийца, устроившего крупное ДТП в немецом городе Лимбург, выдан ордер на арест. Его, среди прочего, подозревают в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений.
07.10.2019, Hessen, Limburg/Lahn: Ein Lastwagen ist im hessischen Limburg auf mehrere Fahrzeuge aufgefahren. Rund ein Dutzend Menschen seien dabei leicht und einer schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Fahrer des Lasters wurde nach dem Vorfall am Bahnhof vorläufig festgenommen. Die Behörden sprachen von einem «größeren Polizeieinsatz». (re-crop) Foto: Sascha Ditscher/dpa - ACHTUNG: Die Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge wurden aus rechtlichen Gründen gepixelt +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ДТП в Лимбурге - теракт? Прокуратура проверяет все версии 08.10.2019

Следствие изучает все версии в связи с крупным ДТП в немецком городе Лимбурге, в результате которого пострадали девять человек.
dpatopbilder - 24.06.2019, Hessen, Ahlbach: Ein riesiger Krater ist nach der Explosion einer Weltkriegsbombe auf einem Gerstenfeld zu sehen. Nach Einschätzung von Kampfmittelexperten vor Ort war die Fliegerbombe vermutlich infolge der Auslösung des chemischen Zünders in mehreren Metern Tiefe explodiert. Verletzte gab es nicht. Foto: Boris Roessler/dpa | Verwendung weltweit

В Германии посреди поля взорвалась бомба времен Второй мировой войны (фото) 25.06.2019

Происшествие случилось глубокой ночью около гессенского города Лимбурга. Никто не пострадал.
ARCHIV - 22.09.2014, Hessen, Limburg An Der Lahn: Hinter den Blättern eines Baumes ist der Limburger Dom zu erkennen. Das Bauwerk soll bald saniert werden. Welche Arbeiten geplant sind, darüber wollen der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen sowie das Bistum am 23.05.2019 informieren. Foto: Fredrik Von Erichsen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

8,2 миллиона евро на ремонт древнего храма (фото) 26.05.2019

Лимбургский собор считается одной из самых известных достопримечательностей немецкой земли Гессен.
Limburger Dom, Reportage. Limburg an der Lahn. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Лимбургский собор - самая красивая церковь Гессена (фоторепортаж) 02.10.2018

Жители Гессена считают Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли.
1000-DM-Schein Serie 3, Rückseite (Limburger Dom)***gemeinfrei

Какие достопримечательности украшали немецкие марки? 22.05.2018

Что было изображено на немецких марках до введения в Германии евро?
Zum Abschluss der Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag des Bundeslandes Hessen wird am 01.12.2016 in Wiesbaden (Hessen) ein Höhenfeuerwerk über dem Kurhaus gezündet. Foto: Boris Roessler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

10 причин любить Гессен 25.10.2017

Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. Однако здесь еще много других достопримечательностей, например, фахверковые города.
02.02.2017+++ White House Press Secretary Sean Spicer takes questions during a briefing at the White House February 2, 2017 in Washington, DC. / AFP / Brendan Smialowski (Photo credit should read BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)

Премию DW "За свободу слова" получат американские журналисты 03.05.2017

Объединение журналистов, освещающих работу Белого дома (WHCA), стало лауреатом премии DW "За свободу слова" в 2017 году. Церемония вручения премии состоится в Бонне 19 июня.

+++Optimiert für mobile Angebote+++ Junge Gänse trinken am frühen Dienstagmorgen (24.06.2008) bei Rockenberg im hessischen Wetteraukreis auf ihrer Wiese an einer Wasserstelle. Die gut vier Wochen alten Tiere dürfen bis zum Martinstag oder Weihnachten heranwachsen, bevor sie alle im Backofen enden - sofern sie nicht vorher der Fuchs holt. Foto: Frank Rumpenhorst dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Лимбург может снова воровать гусей 18.04.2017

Из песни слов не выкинешь? Тогда можно убрать целую песню, решила жительница Лимбурга. DW рассказывает о мелодии, которая нашумела на всю страну.
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