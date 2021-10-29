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Претензии властей Беларуси к сайту гендиректор DW Лимбург назвал смехотворными. Он выразил протест против блокировки, подчеркнув, что люди в Беларуси имеют право на объективную информацию о происходящем в их стране.
В этом городе не реке Лан в Гессене находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии.
Через афгано-пакистанскую границу удалось вывезти 72 человека - самих корреспондентов и членов их семей. Следующей задачей станет эвакуация из Афганистана семей сотрудников афганской редакции DW в Бонне.
В лаборатории, деятельность которой пресекла нидерландская полиция, могли производить до 100 кг синтетических наркотиков в день. На месте был задержан гражданин Польши.
Новый колокол для Лимбургского собора освятили в честь основательницы женской монашеской конгрегации помощи бедным Катарины Каспер.
Следователи не нашли связей водителя похищенного грузовика со склонными к насилию исламистами, заявили в уголовной полиции Гессена. Дело вернули правоохранителям Лимбурга.
Недавняя эмоциональная речь Греты Тунберг вызвала неоднозначную реакцию в мире. Путин ее раскритиковал, а Трамп откровенно издевался. Одни Грету поддерживают, другие не понимают. С чем это связано?
В отношении сирийца, устроившего крупное ДТП в немецом городе Лимбург, выдан ордер на арест. Его, среди прочего, подозревают в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений.
Следствие изучает все версии в связи с крупным ДТП в немецком городе Лимбурге, в результате которого пострадали девять человек.
Происшествие случилось глубокой ночью около гессенского города Лимбурга. Никто не пострадал.
Лимбургский собор считается одной из самых известных достопримечательностей немецкой земли Гессен.
Жители Гессена считают Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли.
Что было изображено на немецких марках до введения в Германии евро?
Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. Однако здесь еще много других достопримечательностей, например, фахверковые города.
Объединение журналистов, освещающих работу Белого дома (WHCA), стало лауреатом премии DW "За свободу слова" в 2017 году. Церемония вручения премии состоится в Бонне 19 июня.
Из песни слов не выкинешь? Тогда можно убрать целую песню, решила жительница Лимбурга. DW рассказывает о мелодии, которая нашумела на всю страну.
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