Немецкий Лимбург - город очень старых фахверковых домов (фоторепортаж)

Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

Мимолетное виденье

Сегодня около Лимбурга проходят сразу две оживленные дороги: автобан А3 и трасса поездов ICE, с которых он виден, как на ладони. Если бы в Германии составили рейтинг городов, мимо которых проезжает так много людей, спонтанно желающих сделать в этих местах остановку, но все-таки проскакивающих их транзитом, Лимбург занял бы одно из первых мест. Впрочем, на недостаток туристов здесь не жалуются.