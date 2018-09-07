 Немецкий Лимбург - город очень старых фахверковых домов (фоторепортаж) | Фоторепортажи о Германии | DW | 07.09.2018

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Фоторепортажи

Немецкий Лимбург - город очень старых фахверковых домов (фоторепортаж)

В этом городе не реке Лан в Гессене находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Старые пути и новые дороги

    Не все дороги ведут в Лимбург, но именно через него пролегал один из важнейших торговых путей Средневековья. Via Publica соединяла Брюссель и Прагу через Кельн, Франкфурт-на-Майне и Нюрнберг. Много столетий, вплоть до Первой мировой войны, за провоз товаров по этому каменному мосту, построенному в середине XIV века, здесь взимался сбор, исправно пополнявший городскую казну.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Мимолетное виденье

    Сегодня около Лимбурга проходят сразу две оживленные дороги: автобан А3 и трасса поездов ICE, с которых он виден, как на ладони. Если бы в Германии составили рейтинг городов, мимо которых проезжает так много людей, спонтанно желающих сделать в этих местах остановку, но все-таки проскакивающих их транзитом, Лимбург занял бы одно из первых мест. Впрочем, на недостаток туристов здесь не жалуются.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Узкое место на Малом спуске

    Автобан и скоростная железнодорожная трасса проложены в нескольких километрах от города, древняя Via Publica же вела через него. Причем в Лимбурге находилось самое узкое ее место - такое узкое, что еще в Кельне на рынке Heumarkt была указана ширина проезда около дома на лимбургской улочке Kleine Rütsche, чтобы купцы могли заранее убедиться, не слишком ли широкие повозки снаряжают в путь.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    "Дом семи грехов"

    Слева - гнев, справа - чревоугодие. Вместе с гордыней, сребролюбием, завистью, блудом и уныньем эти символические изображения с 1567 года украшают, если можно так сказать в данном нравоучительном случае, фасад "Дома семи грехов" ("Haus der Sieben Laster") на улочке Brückengasse, ведущей от Старого моста в центр Лимбурга. Раньше они взирали на купцов и путников, сегодня - развлекают туристов.

  • Гравюра Маттеуса Мериана 1655 года

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Гравюра 1655 года

    Первое письменное упоминание Лимбурга-на-Лане ("Lintpurc") датировано 910 годом. Городские права он получил 1214 году, а через четыре с лишним века таким его увидел знаменитый швейцарский художник и издатель Маттеус Мериан. Справа от собора, которому мы посвятили отдельный репортаж, на гравюре изображен древний замок - Burg Limburg. Он сохранился, однако городскую стену в 1818 году разобрали.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Во времена кельтов и Меровингов

    В этом месте Лан можно было перейти вброд. Как это часто бывает в таких удачно расположенных местах, следы первых поселений указывают на живших здесь кельтов - примерно в пятом веке до нашей эры. В конце правления династии Меровингов около 760 года переправу стали контролировать с помощью специально воздвигнутого укрепления, а рядом появилось поселение, ставшее позже Лимбургом.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Любовь к деталям

    Исторический центр Лимбурга с его средневековыми фахверковыми зданиями сохранился превосходнейшим образом. Стараниями властей и владельцев домов сегодня его старые улочки с точки зрения охраны исторических памятников выглядят просто образцово-показательно, но не лишены при этом характерной патины времен.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Очень старый фахверк

    Согласно последним исследованиям в области традиционной немецкой архитектуры, восемь из двух десятков самых старых фахверковых домов Германии находятся в Лимбурге. Фасады большинства зданий в его центре богато украшены резными орнаментами и фигурами - где-то удивительными старыми, где-то забавными новыми, но прекрасно вписанными в облик города, жителям которого чувства юмора, явно, не занимать.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Крокодил - большая рыба!

    Такие резные фигуры можно увидеть под эркером дома Plötze 14, построенного в середине XVI века богатым торговцем специями. Они иллюстрируют историю ветхозаветного пророка Ионы, которого в море поглотила большая рыба. В ее утробе он раскаялся в своих поступках, за что был выпущен на берег. По всей видимости, в Лимбурге решили добиться большего эффекта, заменив беззубого кита… крокодилом.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Из Лимбурга - в Вену

    Одними средневековыми жемчужинами список достопримечательностей Лимбурга не заканчивается. Например, этот резной балкон украшает фасад подворья Walderdorffer Hof - памятника, сочетающего в себе примеры ренессансного стиля и эпохи барокко. Его возвели с участием итальянских мастеров по заказу Вильдериха фон Вальдердорфа, позже ставшего епископом Вены. Он прославился своей кротостью и щедростью.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Папье-маше, гипс, краска и фантазия

    Как хамелеоны они приняли красно-коричневый цвет, в который выкрашены фахверковые балки. Такие явно современные фигуры, словно вылепленные из теста, можно увидеть сразу на нескольких домах в Лимбурге. Их оставил городу… пекарь Фридель Хенслер (1936-2008), работавший не только в своей булочной, но и основавший собственное художественное ателье.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    На заметку

    Проезжая в следующий раз мимо Лимбурга на машине, обязательно посетите этот город. Путешествующим на поездах ICE сделать это тоже будет несложно, даже стоп-кран срывать не придется. Лимбург - город небольшой, но около него специально построили вокзал исключительно для таких экспрессов... почти в чистом поле. Зачем и почему? Это уже другая история, связанная с премудростями немецкого федерализма.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Старые пути и новые дороги

    Не все дороги ведут в Лимбург, но именно через него пролегал один из важнейших торговых путей Средневековья. Via Publica соединяла Брюссель и Прагу через Кельн, Франкфурт-на-Майне и Нюрнберг. Много столетий, вплоть до Первой мировой войны, за провоз товаров по этому каменному мосту, построенному в середине XIV века, здесь взимался сбор, исправно пополнявший городскую казну.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Мимолетное виденье

    Сегодня около Лимбурга проходят сразу две оживленные дороги: автобан А3 и трасса поездов ICE, с которых он виден, как на ладони. Если бы в Германии составили рейтинг городов, мимо которых проезжает так много людей, спонтанно желающих сделать в этих местах остановку, но все-таки проскакивающих их транзитом, Лимбург занял бы одно из первых мест. Впрочем, на недостаток туристов здесь не жалуются.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Узкое место на Малом спуске

    Автобан и скоростная железнодорожная трасса проложены в нескольких километрах от города, древняя Via Publica же вела через него. Причем в Лимбурге находилось самое узкое ее место - такое узкое, что еще в Кельне на рынке Heumarkt была указана ширина проезда около дома на лимбургской улочке Kleine Rütsche, чтобы купцы могли заранее убедиться, не слишком ли широкие повозки снаряжают в путь.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    "Дом семи грехов"

    Слева - гнев, справа - чревоугодие. Вместе с гордыней, сребролюбием, завистью, блудом и уныньем эти символические изображения с 1567 года украшают, если можно так сказать в данном нравоучительном случае, фасад "Дома семи грехов" ("Haus der Sieben Laster") на улочке Brückengasse, ведущей от Старого моста в центр Лимбурга. Раньше они взирали на купцов и путников, сегодня - развлекают туристов.

  • Гравюра Маттеуса Мериана 1655 года

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Гравюра 1655 года

    Первое письменное упоминание Лимбурга-на-Лане ("Lintpurc") датировано 910 годом. Городские права он получил 1214 году, а через четыре с лишним века таким его увидел знаменитый швейцарский художник и издатель Маттеус Мериан. Справа от собора, которому мы посвятили отдельный репортаж, на гравюре изображен древний замок - Burg Limburg. Он сохранился, однако городскую стену в 1818 году разобрали.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Во времена кельтов и Меровингов

    В этом месте Лан можно было перейти вброд. Как это часто бывает в таких удачно расположенных местах, следы первых поселений указывают на живших здесь кельтов - примерно в пятом веке до нашей эры. В конце правления династии Меровингов около 760 года переправу стали контролировать с помощью специально воздвигнутого укрепления, а рядом появилось поселение, ставшее позже Лимбургом.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Любовь к деталям

    Исторический центр Лимбурга с его средневековыми фахверковыми зданиями сохранился превосходнейшим образом. Стараниями властей и владельцев домов сегодня его старые улочки с точки зрения охраны исторических памятников выглядят просто образцово-показательно, но не лишены при этом характерной патины времен.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Очень старый фахверк

    Согласно последним исследованиям в области традиционной немецкой архитектуры, восемь из двух десятков самых старых фахверковых домов Германии находятся в Лимбурге. Фасады большинства зданий в его центре богато украшены резными орнаментами и фигурами - где-то удивительными старыми, где-то забавными новыми, но прекрасно вписанными в облик города, жителям которого чувства юмора, явно, не занимать.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Крокодил - большая рыба!

    Такие резные фигуры можно увидеть под эркером дома Plötze 14, построенного в середине XVI века богатым торговцем специями. Они иллюстрируют историю ветхозаветного пророка Ионы, которого в море поглотила большая рыба. В ее утробе он раскаялся в своих поступках, за что был выпущен на берег. По всей видимости, в Лимбурге решили добиться большего эффекта, заменив беззубого кита… крокодилом.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Из Лимбурга - в Вену

    Одними средневековыми жемчужинами список достопримечательностей Лимбурга не заканчивается. Например, этот резной балкон украшает фасад подворья Walderdorffer Hof - памятника, сочетающего в себе примеры ренессансного стиля и эпохи барокко. Его возвели с участием итальянских мастеров по заказу Вильдериха фон Вальдердорфа, позже ставшего епископом Вены. Он прославился своей кротостью и щедростью.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    Папье-маше, гипс, краска и фантазия

    Как хамелеоны они приняли красно-коричневый цвет, в который выкрашены фахверковые балки. Такие явно современные фигуры, словно вылепленные из теста, можно увидеть сразу на нескольких домах в Лимбурге. Их оставил городу… пекарь Фридель Хенслер (1936-2008), работавший не только в своей булочной, но и основавший собственное художественное ателье.

  • Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Лимбург - фахверковая жемчужина на Лане

    На заметку

    Проезжая в следующий раз мимо Лимбурга на машине, обязательно посетите этот город. Путешествующим на поездах ICE сделать это тоже будет несложно, даже стоп-кран срывать не придется. Лимбург - город небольшой, но около него специально построили вокзал исключительно для таких экспрессов... почти в чистом поле. Зачем и почему? Это уже другая история, связанная с премудростями немецкого федерализма.

    Автор: Максим Нелюбин


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    Автор: Максим Нелюбин


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