Немецкий Лимбург - город очень старых фахверковых домов (фоторепортаж)

В этом городе не реке Лан в Гессене находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии.
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1300 фахверковых домов, построенных за семь столетий. В одном из них родился поэт, которого любил лицейский друг Пушкина декабрист Кюхельбекер...
Здесь предложили корону первому германскому королю из Саксонской династии, а в "тысячелетнем рейхе", о котором мечтал Гитлер, Кведлинбург должен был стать центром культа СС.
Ежегодно в Музей под открытым небом в Коммерне приезжает более 200 тысяч посетителей. Он посвящен крестьянской жизни в прусской Рейнской провинции.
Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма этот замок сохранился в наиболее полном виде.