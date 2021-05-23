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Лилль

Город во Франции, административный центр региона Нор-Па-де-Кале и департамента Нор. Расположен на левом берегу канала Дёль.

Protesters hold Palestinian flags in Paris, Saturday, May 22, 2021, as they take part in a rally supporting Palestinians. Egyptian mediators held talks Saturday to firm up an Israel-Hamas cease-fire as Palestinians in the Hamas-ruled Gaza Strip began to assess the damage from 11 days of intense Israeli bombardment.Supporters of the Palestinians. (AP Photo/Thibault Camus)

Во Франции тысячи человек выразили солидарность с палестинцами 23.05.2021

Манифестации прошли в Париже, где на площади Республики собрались до 4000 сторонников палестинцев, а также в Страсбурге, Лилле и других городах.
The Norwegian singer, songwriter and musician Astrid Smeplass is better known simply as Astrid S and is here seen at a live concert at the Norwegian music festival Bergenfest 2016. Norway, 18/06 2016.

Римейк фильма "Три орешка для Золушки" снимают в Норвегии 01.04.2021

Золушка в фильме 1973 года - смелая наездница, прекрасный охотник и просто красавица. Каким будет норвежский вариант? Ожидается, что кино снимут к Рождеству.
8. Januar 2020 Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau Birkenau 14: Lager Birkenau von außen gesehen

Развод с "арийцем" при Гитлере: от любви до гибели 10.03.2020

Еврейку Лилли Ян нацисты не уничтожили сразу только потому, что она была замужем за "чистым", по меркам нацистов, немцем. Но он полюбил другую. И Лилли отправили в Освенцим.
©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - congrÃ_s national du Front national Lille le 10 mars 2018 PHOTO PHILIPPE PAUCHET LA VOIX DU NORD LE 10 003 2018 FN CONGRESS IN LILLE MARCH 10, 2018 Foto: Philippe Pauchet/MAXPPP/dpa |

Правые популисты во Франции переименуют "Национальный фронт" 11.03.2018

После своего переизбрания на съезде в Лилле Марин Ле Пен предложила обновленный вариант названия своей партии - "Национальное объединение".
LOSC's supporters react as their tribune falls down following the goal by LOSC French defender Fode Ballo-Toure during the French L1 football match between Amiens and Lille LOSC on September 30, 2017 at the Licorne stadium in Amiens. / AFP PHOTO / FRANCOIS LO PRESTI (Photo credit should read FRANCOIS LO PRESTI/AFP/Getty Images)

Во Франции около 30 человек пострадали из-за обрушения заграждений на трибуне 30.09.2017

На 17-й минуте после гола команды "Лилль" и ликования болельщиков обрушились заграждения. Пострадали не менее 29 человек, трое из них получили серьезные травмы.
08.08.2016 Yulia Efimova of Russia competes in the Women's 100m Breaststroke heat during the Swimming events of the Rio 2016 Olympic Games at the Olympic Aquatics Stadium, in Rio de Janeiro, Brazil, 7 August 2016. Photo: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

Пловчиха Ефимова назвала соревнования пловцов в Рио "войной" 14.08.2016

Россиянка раскритиковала свою соперницу Лилли Кинг, заявив, что той следует повзрослеть. Ефимова также призналась, что завершение соревновательной программы стало для нее облегчением.
Archiv - People visit the annual Braderie de Lille (Lille Fleamarket), northern France, on Septembre 4, 2010. The braderie gathers during 48 hours professional salesmen and Lille residents who want to sell or exchange their unwanted good. AFP PHOTO / PHILIPPE HUGUEN (Photo credit should read PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/P. Huguen

Традиционная ярмарка в Лилле отменена из-за угрозы терактов 05.08.2016

Крупнейший в Европе "блошиный рынок" и традиционная ярмарка-распродажа в Лилле не состоятся из-за террористической угрозы. Мэр французского города призналась в невозможности исключить все риски для посетителей праздника.
21.06.2016 Football Soccer - Northern Ireland v Germany - EURO 2016 - Group C - Parc des Princes, Paris, France - 21/6/16 Germany's Thomas Muller at the end of the game REUTERS/Christian Hartmann Livepic Copyright: Reuters/J. Sibley

Германия встретится в одной восьмой финала Евро-2016 со Словакией 22.06.2016

Матч Германия-Словакия состоится 26 июня в Лилле. Все участники одной восьмой финала Евро-2016 определятся вечером 22 июня.

DW Новости за 100 секунд (16.06.2016) 16.06.2016

WADA обвиняет российских спортсменов в уклонении от сдачи анализов на употребление допинга. В Средиземном море обнаружены обломки самолета Egypt Air.
Police officers face football fans in central Lille on June 15, 2016, during the Euro 2016 football championship. / AFP / PHILIPPE HUGUEN (Photo credit should read PHILIPPE HUGUEN/AFP/Getty Images) © Getty Images/P.Huguen

Полиция в Лилле до утра боролась с фанатами 16.06.2016

На сей раз большинство футбольных хулиганов были англичанами. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Очевидцы критикуют неадекватность действий правоохранителей.
15.06.2016 Russia v Slovenia - UEFA European Championship - Group B - Stadium Pierre Mauroy. Marek Hamsik of Slovakia celebrates scoring the second goal during the UEFA European Championship 2016 match at the Stadium Pierre Mauroy, Lille. Picture date June 15th, 2016 Pic David Klein/Sportimage via PA Images URN:26614524 | (c) picture-alliance/empics/D. Klein

Евро-2016: Матч Россия-Словакия в Лилле прошел без столкновений фанатов 15.06.2016

Российская сборная проиграла команде Словакии во французском Лилле со счетом 1:2. После матча на стадионе, а также в городе не было столкновений российских фанатов с болельщиками из других стран.

DW Новости за 100 секунд (15.06.2016) 15.06.2016

НАТО одобрила размещение батальонов в Балтии и Польше. Во Франции усилены меры безопасености накануне матчей с участием России и Англии. ''Мисс Германию'' принял в Ватикане Папа Римский.
June 10, 2016 A teargas grenade explodes near an England fan ahead of England's EURO 2016 match in Marseille, France, June 10, 2016. REUTERS/Jean-Paul Pelissier TPX IMAGES OF THE DAY (c) Reuters/J. Pelissier

Французская полиция отпустила часть российских болельщиков 15.06.2016

Часть российских футбольных фанатов, задержанных накануне во Франции, освобождены. В преддверии матча Россия - Словакия в Лилле были задержаны еще семь фанатов, в том числе российских и украинских.
12.06.2016 *** ©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Vers 18 h, les CRS interviennent à Lille suite à des agressions dans le centre ville, perpeétrées par des hooligans dont la nationalité n''est pas encore certifiée. CRS, et public sur les photos.. PHOTO : Edouard BRIDE LA VOIX DU NORD UEFA EURO 2016 takes place in France from 10 June to 10 July 2016. Lille : French police officers carry rifles outside the stadium before the UEFA Euro 2016 Group C soccer match between Germany and Ukraine in Lille, France, June 12, 2016. | © picture-alliance/Maxppp/E. Bride/La voix du nord

Во Франции усиливают меры безопасности перед матчами с участием Англии и РФ 15.06.2016

Перед матчами с участием России и Англии улицы Лилля и Ланса будут патрулировать 4 тысячи полицейских. Также в день игр власти планируют ограничить продажу спиртного.
12.06.2016 *** ©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Vers 18 h, les CRS interviennent à Lille suite à des agressions dans le centre ville, perpétrées par des hooligans dont la nationalité n''est pas encore certifiée. CRS, et public sur les photos.. PHOTO : Edouard BRIDE LA VOIX DU NORD UEFA EURO 2016 takes place in France from 10 June to 10 July 2016. Lille : French police officers carry rifles outside the stadium before the UEFA Euro 2016 Group C soccer match between Germany and Ukraine in Lille, France, June 12, 2016. | © picture-alliance/Maxppp/E. Bride/La voix du nord

Немецкая полиция ищет видео с нападениями на украинских болельщиков в Лилле 14.06.2016

Федеральное ведомство по уголовным делам создало портал, на который очевидцы беспорядков 12 июня перед матчем Германия - Украина могут загрузить сделанные ими видео и фото.
12.06.2016 *** ©PHOTOPQR/VOIX DU NORD - Vers 18 h, les CRS interviennent à Lille suite à des agressions dans le centre ville, perpeétrées par des hooligans dont la nationalité n''est pas encore certifiée. ICI HOOLIGAN SUR LA PHOTO. CRS, et public sur les photos.. PHOTO : Edouard BRIDE LA VOIX DU NORD UEFA EURO 2016 takes place in France from 10 June to 10 July 2016. Lille : French police officers carry rifles outside the stadium before the UEFA Euro 2016 Group C soccer match between Germany and Ukraine in Lille, France, June 12, 2016. | © picture-alliance/Maxppp/E. Bride/La voix du nord

Полиция ФРГ опознала футбольных хулиганов из Лилля 13.06.2016

Эксперты установили личности фанатов по фотографии, опубликованной ими в интернете. Это члены группировки болельщиков дрезденского "Динамо", сообщает немецкое издание Bild.
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