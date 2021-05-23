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Город во Франции, административный центр региона Нор-Па-де-Кале и департамента Нор. Расположен на левом берегу канала Дёль.
Манифестации прошли в Париже, где на площади Республики собрались до 4000 сторонников палестинцев, а также в Страсбурге, Лилле и других городах.
Золушка в фильме 1973 года - смелая наездница, прекрасный охотник и просто красавица. Каким будет норвежский вариант? Ожидается, что кино снимут к Рождеству.
Еврейку Лилли Ян нацисты не уничтожили сразу только потому, что она была замужем за "чистым", по меркам нацистов, немцем. Но он полюбил другую. И Лилли отправили в Освенцим.
После своего переизбрания на съезде в Лилле Марин Ле Пен предложила обновленный вариант названия своей партии - "Национальное объединение".
На 17-й минуте после гола команды "Лилль" и ликования болельщиков обрушились заграждения. Пострадали не менее 29 человек, трое из них получили серьезные травмы.
Россиянка раскритиковала свою соперницу Лилли Кинг, заявив, что той следует повзрослеть. Ефимова также призналась, что завершение соревновательной программы стало для нее облегчением.
Крупнейший в Европе "блошиный рынок" и традиционная ярмарка-распродажа в Лилле не состоятся из-за террористической угрозы. Мэр французского города призналась в невозможности исключить все риски для посетителей праздника.
Матч Германия-Словакия состоится 26 июня в Лилле. Все участники одной восьмой финала Евро-2016 определятся вечером 22 июня.
WADA обвиняет российских спортсменов в уклонении от сдачи анализов на употребление допинга. В Средиземном море обнаружены обломки самолета Egypt Air.
На сей раз большинство футбольных хулиганов были англичанами. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Очевидцы критикуют неадекватность действий правоохранителей.
Российская сборная проиграла команде Словакии во французском Лилле со счетом 1:2. После матча на стадионе, а также в городе не было столкновений российских фанатов с болельщиками из других стран.
НАТО одобрила размещение батальонов в Балтии и Польше. Во Франции усилены меры безопасености накануне матчей с участием России и Англии. ''Мисс Германию'' принял в Ватикане Папа Римский.
Часть российских футбольных фанатов, задержанных накануне во Франции, освобождены. В преддверии матча Россия - Словакия в Лилле были задержаны еще семь фанатов, в том числе российских и украинских.
Перед матчами с участием России и Англии улицы Лилля и Ланса будут патрулировать 4 тысячи полицейских. Также в день игр власти планируют ограничить продажу спиртного.
Федеральное ведомство по уголовным делам создало портал, на который очевидцы беспорядков 12 июня перед матчем Германия - Украина могут загрузить сделанные ими видео и фото.
Эксперты установили личности фанатов по фотографии, опубликованной ими в интернете. Это члены группировки болельщиков дрезденского "Динамо", сообщает немецкое издание Bild.
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