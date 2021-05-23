Развод с "арийцем" при Гитлере: от любви до гибели

Еврейку Лилли Ян нацисты не уничтожили сразу только потому, что она была замужем за "чистым", по меркам нацистов, немцем. Но он полюбил другую. И Лилли отправили в Освенцим.