Лидер правящей партии ФРГ считает РФ не готовой к укреплению сотрудничества

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) выразила сожаление в связи с тем, что Россия, по ее мнению, не готова к более тесному сотрудничеству с Германией. "От российского руководства зависит, пожмет ли оно протянутую нами руку", - заявила Крамп-Карренбауэр по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны в интервью агентству Reuters, опубликованном в четверг, 7 мая.

Москва имеет все возможности вернуться к партнерским отношениям с Берлином, который в свою очередь готов к ним, подчеркнула глава ХДС, образующего вместе с Социал-демократической партией (СДПГ) правящую в ФРГ коалицию. Однако о нежелании России сделать этот шаг говорят "противоречащая международному праву аннексия Крыма и война на востоке Украины, продолжающиеся кибератаки и кампании по дезинформации, а также нарушение договоров об атомном оружии", продолжила Крамп-Карренбауэр, которая также занимает должность министра обороны ФРГ.

Говоря о годовщине окончания Второй мировой войны, политик заявила, что 8 мая для нее "всегда было и остается днем освобождения от бесчеловечной диктатуры, войны и массового убийства". Для многих жителей Восточной Европы завершение войны не принесло свободу, в то время как у стран Запада появился шанс на "мирную, свободную, благополучную и безопасную жизнь, которая продолжается до сих пор", отметила Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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