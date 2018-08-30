 Лидер правых популистов отменил конкурс карикатур на Мухаммеда в Нидерландах | Новости из Германии о Европе | DW | 31.08.2018

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Европа

Лидер правых популистов отменил конкурс карикатур на Мухаммеда в Нидерландах

Объявленный в Нидерландах конкурс карикатур на пророка Мухаммеда вызвал крупные протесты в Пакистане. Представители МИД Нидерландов отменили запланированный визит в страну.

Герт Вилдерс

Герт Вилдерс

Лидер правой Партии свободы, депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс в четверг, 30 августа, отменил ранее объявленный им конкурс карикатур на пророка Мухаммеда из-за угроз. "Ислам снова показал свое истинное лицо с угрозами смертью, фетв и насилия. Однако безопасность моих сограждан для меня на первом месте", - написал Вилдерс в своем Twitter.

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Вилдерс объявил конкурс карикатур в июне этого года. Предполагалось, что он пройдет в ноябре в офисе Партии свободы, а победитель получит 10 тысяч долларов. Власти Нидерландов не запрещали конкурс, ссылаясь на то, что это было бы нарушением свободы слова.

Планы Вилдерса вызвали крупные протесты в Пакистане, демонстранты потребовали отменить конкурс или выслать посла Нидерландов из Пакистана. В Гааге 28 августа задержали пакистанца, который опубликовал в своем Facebook угрозы в адрес Вилдерса.

Представители экономического блока МИД Нидерландов 30 августа отказались от запланированной поездки в Пакистан, одновременно министерство призвало граждан соблюдать осторожность при посещении этой страны.

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