 Лидер ″партии Брекзита″ продолжит борьбу за разрушение ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 29.01.2020

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Европа

Лидер "партии Брекзита" продолжит борьбу за разрушение ЕС

Перед окончательным голосованием Европарламента по "Брекзиту" британский депутат Найджел Фарадж назвал следующих "кандидатов на выход" - Данию, Польшу и Италию.

Депутат Европарламента от Великобритании Найджел Фарадж на фоне агитационного плаката в поддержку Брекзита

Депутат Европарламента от Великобритании Найджел Фарадж на фоне агитационного плаката в поддержку Брекзита

Британский депутат Европарламента Нейджил Фарадж объявил в среду, 29 января, накануне утверждение Европарламентом договора о выходе Великобритании из ЕС, свою новую цель - "чтобы Европа ушла из Евросоюза". Как ожидается, при голосовании соглашение о Брекзите поддержат подавляющее большинство депутатов.

Контекст

Некоторые страны Европейского Союза не готовы отчислять в общий бюджет более 1% своего ВВП. Еврокомиссия может утвердить норму в 1,11%. (20.12.2019)

Британский премьер Джонсон планирует внести в законодательство поправку, которая исключает возможность продления после 2020 года переходного периода после "Брекзита". Голосование в парламенте намечено на 20 декабря. (17.12.2019)

Найджел Фарадж, который агитировал за выход Великобритании из ЕС с 1992 года, обещает продолжить работу по уничтожению Евросоюза: "Я полностью против него в его нынешнем виде, я хочу, чтобы он был разрушен". Он убежден, что Дания, Польша и Италия могут стать следующими странами, которые покинут ЕС.

Британские депутаты последний раз примут участие в работе Европарламента

Перед голосованием в Европарламенте по договору о выходе в среду утром в Брюсселе посол Великобритании в ЕС Тим Барроу вручил документ о ратификации договора о выходе страны из Евросоюза. Голосование в Европарламенте сократит число евродепутатов на 73 британских мандата до 678. Великобритания покинет Евросоюз в полночь 1 февраля.

Договор о выходе регулирует, среди прочего, права граждан объединенной Европы и Великобритании, а также финансовые обязательства Лондона. Документ предусматривает 11-месячный переходный период, в течение которого Великобритания останется участником внутриевропейского рынка и Таможенного союза ЕС. За это время Лондон и Брюссель должны заключить новое торговое соглашение.

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