Лидер немецких либералов: ЕС должен подумать о санкциях против Беларуси

В понедельник, 10 августа, в акции протеста, состоявшейся напротив здания посольства Беларуси в Берлине, принял участие председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner). В эксклюзивном интервью русской редакции DW лидер немецких либералов дал свою оценку последним событиям на улицах белорусских городов и потребовал от правительства Германии решительной реакции на происходящее.

DW: Господин Линднер, что заставило вас выйти сегодня с плакатом к посольству Республики Беларусь?

Кристиан Линднер: Для нас как либералов демократия, права человека и верховенство права в правовом государстве - фундамент нашей цивилизации. А сегодня посреди Европы, в Беларуси, эти базовые ценности топчут ногами, причем с применением насилия. Мы как демократы должны не забывать о белорусской оппозиции и громко заявлять о том, что у нас на глазах фальсифицируются выборы и совершается насилие.

- Что в этой ситуации могло бы - или должно было бы - сделать правительство Германии?

Кристиан Линднер

- Должно быть четко и ясно заявлено, что фальсификация выборов абсолютно неприемлема. И что в конечном счете - а из этого надо исходить, поскольку международные наблюдатели допущены не были - подобный политический режим не может считаться легитимным.

С этим режимом нельзя садиться за один стол, нельзя вести переговоры ни о вопросах внешней торговли, ни о чем-то другом. Нужно, прежде всего, вести речь о демократии и правах человека. Нельзя переходить к привычной повестке дня как ни в чем не бывало.

- Вы предлагаете ввести санкции против руководства Беларуси?

- Решение о санкциях принимается на уровне Европейского Союза. Но, само собой разумеется, если демократия и правовое государство попираются подобным образом, как это происходит сейчас, если подделываются итоги выборов, если применяется насилие, то, конечно, Евросоюз должен оставлять за собой возможность введения санкций. Это совершенно очевидно.

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