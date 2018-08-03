Лидер мусорного бунта в Коломне попал в больницу

Активисту Вячеславу Егорову, выступающему против ввоза мусора на полигон "Воловичи" в Коломне, и задержанному утром 3 августа российскими правоохранительными органами, стало плохо в зале суда. Егорову вызвали скорую и отвезли в больницу, где оказали неотложную помощь. Позднее к терапевтическому отделению больницы Коломны, где находится Егоров, подъехали три полицейские машины с вооруженными сотрудниками.
По всей видимости, Егорова хотят доставить из больницы в здание суда, где его ожидает судья, сотрудники полиции и три свидетеля обвинения, сообщила DW активистка Ирина Налётова. "Слава лежит под капельницей, у него не падает давление, оперативники стоят за дверью и ждут, а врачи не знают, что им делать", - рассказала Налётова.
По ее словам, представители правоохранительных органов рано утром 3 августа приехали к Егорову на дачу, где вручили ему повестку с требованием явиться "на профилактический опрос". В ответ на его попытку отказаться полиция посоветовала Егорову поехать добровольно, иначе против него применят силу, отчего могут "морально пострадать" дети активиста.
Из зала суда - в больницу
В ОВД на Егорова составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия) и назначили на 11 часов утра судебное заседание. Позднее его перенесли на 14 часов, после чего у активиста резко подскочило давление, и его госпитализировали.
Ирина Налётова отметила, что на Егорова уже дважды составляли протокол об административном нарушении, это задержание - третье, что дает властям возможность применить против активиста штраф или открыть в отношении его уголовное дело. По ее мнению, Егоров является лидером протестов против перенаполнения мусорного полигона "Воловичи", и власти надеются, что его нейтрализация приведет к тому, что "противостояние рассыплется".
Впервые Егорова признали виновным в административном нарушении после акции протеста против мусорного полигона в начале мая. Его обвинили по статье ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и приговорили к трем суткам ареста. В июле его обвинили по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП за участие в несогласованном мероприятии, что также повлекло за собой трое суток ареста.
Протесты к Коломне и других городах Подмосковья начались в конце марта из-за ухудшения экологической ситуации, ставшей следствием грубых нарушений санитарных норм при эксплуатации мусорных полигонов.
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Автор: Елена Барышева