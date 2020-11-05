Лидер Косово - перед Гаагским трибуналом. В чем его обвиняют

Косово оказалось в чрезвычайной политической ситуации. Специальный трибунал в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово 5 ноября предъявил обвинения в военных преступлениях целому ряду наиболее крупных политиков самого молодого государства Европы, в первую очередь, президенту Хашиму Тачи. В ответ тот объявил, что немедленно уходит в отставку, поскольку не желает предстать перед судом в качестве главы государства.

Помимо Тачи обвинения были предъявлены председателю Демократической партии Косово Кадри Весели, бывшему председателю парламента Якупу Красничи и главе фракции крупнейшей партии косовского парламента "Самоопределение" ("Vetëvendosje!") Реджепу Селими.

Хашим Тачи

Все они были высокопоставленными членами бывшей Освободительной армии Косово (ОАК), воевавшей во время войны 1998-99 годов против сербской армии. Им ставится в вину то, что они совершали военные преступления или отдавали соответствующие приказы, включая убийства, пытки, преследования и бесчеловечное обхождение с военнопленными.

Объявив о своей отставке, Тачи пообещал сотрудничать с органами юстиции. Вечером того же дня четверо косовских политиков были помещены в Гааге под стражу. Все обвинения в свой адрес они отвергают как необоснованные.

Спецтрибунал, созданный под давлением мировой общественности

Специальный трибунал по Косово был создан в 2016 году под давлением международной общественности. Формально он является частью органов юстиции Косово, но все должности в нем занимают исключительно иностранные судьи и прокуроры - чтобы обеспечить большую независимость при уголовном преследовании. Трибунал должен расследовать военные преступления, преступления против человечности, пытки и насильственные переселения, совершавшиеся в Косово с начала 1998 года до конца 2000-го.

Изначально президент Тачи сам добивался того, чтобы косовский парламент проголосовал за учреждение спецтрибунала. Однако причиной тому был не его личный интерес в расследовании преступлений, совершенных членами ОАК во время войны. Тогда речь шла о том, чтобы в рамках диалога между Сербией и Косово, проходившего под эгидой Евросоюза, утвердить взаимные условия для нормализации отношений. Одним из условий было более целенаправленное преследование виновных в преступлениях, совершенных ОАК.

Причастен ли Тачи к торговле органами?

Дик Марти - автор доклада "Бесчеловечное обращение с людьми и незаконная торговля человеческими органами в Косово"

Важным толчком для создания спецтрибунала по Косово стал доклад швейцарского прокурора Дика Марти 2011 года, в котором Тачи и Весели входили в список тех, кого подозревали в совершении военных преступлений против сербов, цыган и албанцев.

Одним из наиболее серьезных обвинений автора доклада в адрес Хашима Тачи было обвинение в причастности к торговле человеческими органами, полученными от убитых военнопленных. Тачи категорически это отвергает. Впрочем, официальных обвинений по этому пункту никому из подозреваемых до сих пор не предъявлено, хотя допрос около 200 человек еще не завершен.

Хашим Тачи был политическим лидером ОАК, а после войны стал одним из крупнейших политиков Косово. Он занимал должности министра иностранных дел, премьер-министра, и, наконец, президента самого молодого европейского государства. Он сыграл решающую роль в начавшемся в 2005 году диалоге между Косово и Сербией. В 2013 году Тачи вместе с тогдашним сербским премьером Ивицей Дачичем подписали так называемое Брюссельское соглашение о нормализации отношений между двумя странами, хотя важные его части до сих пор остаются невыполненными.

В косовском обществе не осмысляется военное прошлое

Дело Тачи отражает сложности Косово в осмыслении своего военного прошлого. Согласно официальной линии Приштины, война Освободительной армии Косово против сербских "угнетателей" велась легитимно и чисто, а военные преступления имели место лишь в отдельных случаях, вне сферы ответственности ОАК. Настоящую же дискуссию о том, насколько ОАК была замешана в военных преступлениях, вести практически невозможно, поскольку тех, кто поднимает эту тему, клеймят как предателя. А осужденные за военные преступления в Косово, напротив, зачастую чествуются как герои и получают важные государственные посты.

Бойцы Армии освобождения Косово, май 1999 г.

Впрочем, и Сербия, отрицающая собственные военные преступления, способствует тому, что в Косово не обсуждается военное прошлое. Лишь недавно бывший глава сербского МИДа, а ныне председатель парламента Ивица Дачич косвенно высказался за то, чтобы считать предателями и наказывать тех сербов, которые раскрывают военные преступления против албанцев и показывают места массовых захоронений убитых.

Уход Хашима Тачи с политической сцены в Косово, наверняка, вызовет серьезный кризис в стране. После его отставки обязанности президента временно исполняет председатель парламента Вьоса Османи. Не позднее чем через шесть месяцев парламент должен выбрать нового главу государства. Между тем в косовском парламенте нет четкой расстановки сил, правительство обладает лишь незначительным большинством. Поэтому наблюдатели полагают, что правительство Косово вскоре может распасться и будут назначены досрочные выборы.

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