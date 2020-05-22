Лидер Ирана вновь оскорбил Израиль

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи назвал государство Израиль "опухолью" в ближневосточном регионе, которую необходимо удалить с помощью "священной войны" палестинцев - джихада. Соответствующее заявление аятолла Хаменеи сделал в пятницу, 22 мая, в речи по случаю так называемого "Дня аль-Кудс", когда арабы вспоминают о захвате Восточного Иерусалима Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Оккупацию Израилем палестинских территорий в ходе этого конфликта Хаменеи назвал "преступлением, не имеющим себе подобных" в мировой истории, и призвал ответить на "преступления сионистов" в Израиле силой, а не переговорами.

Как отмечает агентство AFP, при этом духовный лидер Ирана впервые косвенно признал, что Исламская Республика снабжает палестинцев оружием. "Каждый должен наполнить руку палестинских борцов и оказать им поддержку", - заявил Хаменеи. "Мы с гордостью делаем все, что можем, в этой связи", - добавил он. Борьбу за освобождение палестинских территорий он назвал при этом "исламской обязанностью".

Ранее Хаменеи обнародовал на своем сайте рисунок "Палестина будет свободной", на котором изображена Храмовая гора в Иерусалиме. Рисунок сопровождался подписью: "Окончательное решение: Сопротивление до проведения референдума".

Западные лидеры осудили Хаменеи

Евросоюз расценил публикацию этого рисунка как угрозу в адрес Израиля и резко осудил призыв Хаменеи к борьбе с еврейским государством. "Безопасность Израиля имеет для ЕС первостепенное значение", - заявил в четверг верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Госсекретарь США Майк Помпео также осудил высказывания Хаменеи, назвав их отвратительными и исполненными антисемитской ненависти.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал на своей странице в Twitter, что "угрозы Хаменеи добиться "окончательного решения" в отношении Израиля напоминают "окончательное решение" нацистов, подразумевающее уничтожение еврейского народа".

В переводе с арабского языка слово "аль-Кудс" означает "Иерусалим". Ежегодно в "День аль-Кудс", отмечаемый в последнюю пятницу Рамадана, в Иране проводятся демонстрации в знак солидарности с палестинцами, однако в этом году все массовые мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса.

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