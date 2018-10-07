Лидеры ХДС/ХСС уверены, что Меркель в прекрасной форме

Ведущие политики из блока ХДС/ХСС демонстративно выступили в поддержку канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), позиции которой, по мнению наблюдателей, в последнее время пошатнулись. Председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) назвал правильным стремление Меркель добиться переизбрания на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) на съезде партии в декабре. Меркель в "прекрасной форме", она "выполняет свою работу с полной энергией и не вызывает сомнений в том, что этой энергии у нее еще много", - сказал он в интервью еженедельнику Welt am Sonntag в воскресенье, 7 октября.

Зеехофер также выразил уверенность в том, что правящая ныне в ФРГ "большая коалиция" не распадется до конца легислатурного периода. После того, как Ангеле Меркель не удалось добиться избрания ее ближайшего соратника Фолькера Каудера (Volker Kauder) на пост председателя фракции ХДС в бундестаге, наблюдатели считают, что позиции федерального канцлера ослабли. В ХДС/ХСС в настоящее время идет дискуссия о преемнике Меркель.

В преддверии выборов в ландтаги - региональные парламенты - Баварии и Гессена в предстоящие недели лидеры ХДС/ХСС демонстративно стремятся прекратить эту дискуссию. В обеих федеральных землях блоку грозят плохие результаты: в Баварии высока вероятность того, что ХСС лишится абсолютного большинства, а в Гессене может утерять власть "черно-зеленая" коалиция с участием ХДС.

Шойбле: Прекратить партийные раздоры и выпустить пар

Премьер-министр Гессена - зампредседателя ХДС Фолькер Буффье (Volker Bouffier) выразил мнение, что партийный съезд в Гамбурге пройдет "весьма прозаично", и Меркель может рассчитывать на явное большинство голосов. Большинство членов партии не желает новых раздоров, сказал он в интервью газете Tagesspiegel, обнародованном 7 октября.

Со своей стороны председатель бундестага - член ХДС Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) подчеркнул, что он не считает, что позиции Ангелы Меркель пошатнулись после провала ее доверенного лица Каудера на выборах главы фракции ХДС. "Смена руководства фракции может, наоборот, стабилизировать позиции канцлера. В ХДС/ХСС уже довольно давно царила дискомфортная атмосфера. Вполне возможно, что многие провалили Каудера, чтобы выпустить пар", - пояснил Шойбле в интервью еженедельнику Bild am Sonntag.

Вольфганг Шойбле также выразил уверенность в том, что на съезде ХДС в Гамбурге Ангела Меркель будет переизбрана на пост председателя партии.

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