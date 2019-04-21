Лидеры ЕС и НАТО поздравили Зеленского

Председатель Европейского Совета Дональд Туск и генеральный секретарь НАТО в ночь на понедельник, 22 апреля, поздравили Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине, не дожидаясь окончательных итогов голосования. "Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти = сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", - написал Дональд Туск в своем Twitter.

"Поздравляем Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является важным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", - заявил генсек НАТО.

В Twitter администрации президента Польши Анджея Дуды появилась запись на украинском языке: "Президент Анджей Дуда во время телефонного разговора поздравил новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу". В то же время в официальном профиле Зеленского в Facebook появилась фотография, на которой он разговаривает по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, поздравившим его с победой. "Я искренне благодарю президента Французской Республики Эмманюэля Макрона за поздравления и поддержку!" - написал Зеленский на французском языке.

Реакции США и России

Посольство США в Киеве поздравило "новоизбранного президента Владимира Зеленского" и поблагодарило всех, кто "способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине". В диппредставительстве также отметили вклад действующего главы государства Петра Порошенко, его роль в укреплении "безопасности Украины, процветания и демократии".

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, при новом главе государства "Украина может осуществить перезагрузку". Речь идет о необходимости консолидации народа "на основе выработки общенациональной повестки", написала Захарова в Facebook.

После обработки 5,96 процента голосов Зеленский побеждает Петра Порошенко с отрывом почти в 50 процентов: у него 72 процента, у соперника - 25,68.

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