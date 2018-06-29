 Лидеры ЕС договорились о миграционной политике и санкциях против Москвы | Новости из Германии о Европе | DW | 29.06.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Лидеры ЕС договорились о миграционной политике и санкциях против Москвы

О достижении компромисса по беженцам утром в пятницу сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск. Лидеры стран ЕС также решили продлить санкции по отношению к России.

Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе 28 июня

Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе 28 июня

Лидеры стран Евросоюза договорились о единой политике по приему беженцев. Об этом утром 29 июня сообщил в Twitter председатель Европейского совета Дональд Туск.

 

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель подчеркнул, что лидеры ЕС пришли к "прорывному" соглашению после того, как заседали всю ночь.

Контекст

В Брюсселе начинается саммит Евросоюза, на котором обсудят проблему беженцев. Задача Меркель на нем - добиться общего решения по миграции. (28.06.2018)

До конца недели Ангеле Меркель надо найти решение проблемы беженцев, устраивающее министра внутренних дел Германии. Иначе правительство ФРГ, скорее всего, развалится. И не только оно. (25.06.2018)

По данным источника агентства dpa в дипломатических кругах, лагеря для приема спасенных после переправы через море беженцев будут созданы в странах-членах Евросоюза, которые согласятся на это. Из этих лагерей мигранты будут распределяться также по тем странам ЕС, которые готовы добровольно их принять.

Лагерь беженцев в Северной Африке

Кроме того, Евросоюз намерен создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран, чтобы сократить поток людей, переправляющихся через Средиземное море. Пока неясно, какие страны готовы принимать беженцев и создать лагеря.

Вечером в четверг Италия заблокировала заявление участников саммита в Брюсселе.

Курс евро по отношению к доллару США после появления новости об успехе переговоров вырос на 0,6 процента.

Санкции по отношению к Москве

Как стало известно из дипломатических кругов в Брюсселе, лидеры стран-членов Евросоюза также приняли решение о дальнейшем продлении экономических санкций по отношению к России в связи с отсутствием прогресса в разрешении конфликта в Украине. Принятые ранее штрафные меры действуют до 31 июля.

Новость дополняется.

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:27
Now live
02:27 мин

На саммите по беженцам решат строить "крепость Европу"

Контекст

Инфографика: Беженцы в Германии

За последний год количество прибывающих в Германию беженцев заметно снизилось. Кто просит убежище в ФРГ и сколько мигрантов возвращается домой. Инфографика DW. (06.09.2017)  

Ссылки в интернете

Италия заблокировала заявление участников саммита ЕС

Аудио- и видеофайлы по теме

На саммите по беженцам решат строить "крепость Европу"  

Lifeline терпит бедствие: ситуация на корабле близка к критической  

Миграционный кризис и его последствия для Ангелы Меркель  

Также по теме

Deutschland Bundestag Regierungserklärung Merkel

Меркель: Миграция может стать "судьбоносным вопросом" для ЕС 28.06.2018

В Брюсселе начинается саммит Евросоюза, на котором обсудят проблему беженцев. Задача Меркель на нем - добиться общего решения по миграции.

Ungarn Rozke - Flüchtlinge

Германия, Испания и Греция договорились о сотрудничестве по беженцам 29.06.2018

Греция и Испания готовы принимать обратно беженцев с немецко-австрийской границы, а Германия разберется со случаями воссоединения семей мигрантов и поддержит Афины и Мадрид в миграционном кризисе.

Spanien Malaga 55 gerettete Migranten

Миграционный кризис: осторожно, двери в Европу закрываются 28.06.2018

Цифры красноречивы: наплыв мигрантов в Евросоюз позади, число вновь прибывающих резко падает. Однако в ЕС уже не осталось стран, готовых к проведению политики открытых границ.

Самые читаемые

Комментарий: Почему Путин принял Болтона и как он сдаст Трампу Иран  

Лидеры ЕС договорились о миграционной политике и санкциях против Москвы  

Меркель приветствовала договоренности по беженцам на саммите ЕС  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно