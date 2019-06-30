 Лидеры ЕС вновь не смогли согласовать кандидатуру на пост главы Еврокомиссии | Новости из Германии о Европе | DW | 01.07.2019

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Европа

Лидеры ЕС вновь не смогли согласовать кандидатуру на пост главы Еврокомиссии

После многочасовых дебатов лидеры стран Евросоюза так и не решили, кто возглавит Еврокомиссию и займет другие ключевые посты ЕС. Консультации продолжатся во вторник.

Действующий глава Еврокомиссии Жан-Клон Юнкер

Действующий глава Еврокомиссии Жан-Клон Юнкер

Главы государств и правительств стран Европейского Союза не смогли договориться по вопросу кандидатуры на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщает корреспондент DW в Брюсселе в понедельник, 1 июля. Обсуждение перенесено на утро вторника, 2 июля. 

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Лидерам стран ЕС предстоит определить не только преемника нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, но и решить, кто возглавит Евросовет и станет новым верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности. Кандидутуру на пост главы Еврокомиссии должен будет одобрить Европарламент.

Внеочередной саммит ЕС начался накануне, однако к вечеру консультации ничем не завершились. В течение ночи действующий глава Евросовета Дональд Туск провел индивидуальные консультации с каждым из 28 присутствующих на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе глав государств и правительств. После этого рано утром в понедельник согласование вновь продолжилось в расширенном составе.

У кого есть шансы возглавить Еврокомиссию

Ранее фаворитом на пост главы Еврокомиссии считался член германского Христианско-социального союза Манфред Вебер (Manfred Weber), так как его Европейская народная партия вновь получила большинство мест на выборах в Европарламент, прошедших в странах ЕС в конце мая. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон и другие либеральные главы правительств категорически против Вебера. После этого значительно выросли шансы на победу у социал-демократа Франса Тиммерманса. В частности, в пользу представителя социал-демократов, а не консерваторов высказался председатель Евросовета Туск. В то же время против кандидатуры Тиммерманса выступают Италия и страны Вышеградской группы Польша, Венгрия, Словакия и Чехия.

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    Автор: Хелле Джеппесен, Павел Лось


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