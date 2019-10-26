Лидеров немецких социал-демократов определят во втором туре

Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) будет возглавлять одна из двух пар политиков: либо вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вместе с экс-депутатом ландтага Бранденбурга Кларой Гейвиц (Klara Geywitz), либо экс-министр финансов федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Норберт Вальтер-Борьанс (Norbert Walter-Borjans) и депутат бундестага от земли Баден-Вюртемберг Саския Эскен (Saskia Esken). Об этом в субботу, 26 октября, сообщили представители партии после подведения итогов голосования в берлинской штаб-квартире СДПГ.

В первом туре выборов из шести баллотировавшихся пар большинство голосов получили именно эти две. У первой из них - 22,68 процента, у второй - 21,04 процента. В голосование приняли участие 53,28 процента членов партии.

Второй тур, как ожидается, состоится в период с 19 по 29 ноября.

Решение примут на съезде

Итоги голосования важны, однако не имеют обязательной юридической силы. Формально решение о будущем руководстве партии должно быть принято на съезде в начале декабря. Предвыборный период продолжался свыше семи недель, было проведено 23 региональных конференции, в сети за выступлениями кандидатов в режиме реального времени наблюдали почти 300 тыс. зрителей.

Ранее один из лидеров Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) сообщила об уходе в отставку с поста временного сопредседателя партии в связи с онкологическим заболеванием. По словам Швезиг, в связи с медицинскими процедурами она не сможет выполнять обязанности, связанные с руководством партией. При этом она сохранила пост премьер-министра федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания и земельного отделения СДПГ.

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