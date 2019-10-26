 Лидерами немецких социал-демократов должны стать Вальтер-Борьанс и Эскен | Новости из Германии о Германии | DW | 30.11.2019

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Германия

Лидерами немецких социал-демократов должны стать Вальтер-Борьанс и Эскен

Пара политиков - критиков правящей в ФРГ "большой коалиции" во втором туре выборов набрала более 53 процентов голосов членов СДПГ.

Норберт Вальтер-Борьанс и Саския Эскен

Норберт Вальтер-Борьанс и Саския Эскен

Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) должны возглавить экс-министр финансов федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Норберт Вальтер-Борьанс (Norbert Walter-Borjans) и депутат бундестага от земли Баден-Вюртемберг Саския Эскен (Saskia Esken). Эта пара политиков получила 53,06 процента голосов после подведения итогов голосования в берлинской штаб-квартире СДПГ в субботу, 30 ноября. Их соперники - вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вместе с экс-депутатом ландтага Бранденбурга Кларой Гейвиц (Klara Geywitz) - набрали 45,33 процента. В голосовании приняли участие около 54 процентов членов партии.

Первый тур прошел 26 октября. Тогда ни одна из шести баллотировавшихся в лидеры СДПГ пар политиков не получила поддержку 50 процентов членов партии.

Контекст

Итоги выборов в Бранденбурге и Саксонии, где крупного успеха добились правые популисты, тем не менее снизили риск развала правящей в ФРГ коалиции консерваторов и социал-демократов. Почему - у DW. (02.09.2019)

Правящая в Германии коалиция блока ХДС/ХСС и социал-демократов не распадется до выборов в бундестаг в 2021 году, считают почти три четверти участников опроса Politbarometer. (05.09.2019)

Итоги голосования не имеют обязательной юридической силы. Формально решение о будущем руководстве партии должно быть принято на съезде социал-демократов в начале декабря. Предвыборный период продолжался около двух месяцев, было проведено более 20 региональных конференций.

Отставка временного главы СДПГ из-за онкологического заболевания

В сентябре один из лидеров Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) сообщила об уходе в отставку с поста временного сопредседателя партии в связи с онкологическим заболеванием. По словам Швезиг, в связи с медицинскими процедурами она не сможет выполнять обязанности, связанные с руководством партией. При этом она сохранила пост премьер-министра федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания и земельного отделения СДПГ.

Призывы к крупным инвестициям в инфраструктуру и защиту климата

Вальтер-Борьанс и Эскен относятся к критикам правящей в Германии "большой коалиции", в которую наряду с социал-демократами входит блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС). Ожидается, что на предстоящем съезде СДПГ будет предложен ряд условий для остальных участников коалиции. В числе прочего, эта пара политиков призывает к миллиардным инвестициям в развитие инфраструктуры и защиту климата, а также установлению минимального почасового уровня оплаты труда на уровне 12 евро.

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    Автор: Ирина Филатова


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