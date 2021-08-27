Лига чемпионов УЕФА

"Бавария" стала победительницей Лиги чемпионов

"Бавария" уже в третий раз после 2001 и 2013 годов одержала победу в финале Лиги чемпионов, а с учетом прежнего формата турнира, который до 1993 года назывался Кубком европейских чемпионов - в шестой раз.