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Лига чемпионов УЕФА

Лига чемпионов УЕФА - самый престижный турнир лучших футбольных клубов Европы, проводимый ежегодно под эгидой Европейского союза футбольных ассоциаций.

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Portugal's forward Cristiano Ronaldo reacts during the UEFA EURO 2020 Group F football match between Portugal and Germany at Allianz Arena in Munich, Germany, on June 19, 2021. (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) (Photo by CHRISTOF STACHE/POOL/AFP via Getty Images)

Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" 27.08.2021

Португалец Криштиану Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед" в 2003-2009 годах. Сумма его трансфера в английский клуб из туринского "Ювентуса" остается неизвестной.
Fußball: Champions League, Auslosung - Gruppenphase in Istanbul: Die Trophäe wird vor der Auslosung der Champions League in Istanbul für die Fotografen ausgestellt. +++ dpa-Bildfunk +++

Названы соперники немецких клубов в Лиге чемпионов УЕФА 26.08.2021

В основную сетку турнира вошли четыре немецкие команды. Самая тяжелая группа досталась "Лейпцигу".
Soccer Football - Champions League - Semi Final Second Leg - Manchester City v Paris St Germain - Etihad Stadium, Manchester, Britain - May 4, 2021 Manchester City's Riyad Mahrez scores their second goal REUTERS/Phil Noble

УЕФА отменит правило выездного гола в клубных турнирах 24.06.2021

Союз европейских футбольных ассоциаций предложил отменить правило гостевого гола. За его отмену высказывались многие тренеры и болельщики, заявил глава УЕФА.
Soccer Football - Champions League Final - Manchester City v Chelsea - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - May 29, 2021 Chelsea players celebrate with the trophy after winning the Champions League Pool via REUTERS/Pierre-Philippe Marcou

"Челси" выиграл в Лиге чемпионов УЕФА 29.05.2021

Лондонский "Челси" одержал верх над "Манчестер Сити" со счетом 1:0 в Порту.

Soccer Football - Champions League - Quarter Final Second Leg - Paris St Germain v Bayern Munich - Parc des Princes, Paris, France - April 13, 2021 Bayern Munich's Lucas Hernandez looks dejected after the match with teammates REUTERS/Christian Hartmann

"Бавария" не смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА 13.04.2021

Мюнхенская "Бавария" во второй игре четвертьфинала Лиги чемпионов забила лишь один мяч в ворота "Пари Сен-Жермен". Выход в полуфинал требовал победы с разницей в два мяча.
07.04.2021, Fussball Championsleague 2020/2021, Viertelfinale, FC Bayern München - Paris St. Germain, in der Allianz-Arena München. Tor zum 1:2 durch Torschütze Eric Maxim Choupo-Moting (mi., Bayern München) Foto: Bernd Feil/M.i.S./Pool via Sascha Walther/EIBNER-PRESSEFOTO Nur für journalistische Zwecke! Only for editorial use! Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. National and international NewsAgencies OUT.

Лига чемпионов: ПСЖ прервал победную серию "Баварии" 08.04.2021

В Мюнхене местная "Бавария" под весенним снегом уступила "Пари Сен-Жермену" в четвертьфинале Лиги чемпионов. В этом турнире "Бавария" не проигрывала два года.
Soccer Football - Champions League - Group H - Paris St Germain v Istanbul Basaksehir F.K. - Parc des Princes, Paris, France - December 8, 2020 Referee Ovidiu Hategan with Istanbul Basaksehir coaching staff as the match is interrupted REUTERS/Charles Platiau

Матч Лиги чемпионов УЕФА прерван из-за расистского скандала 08.12.2020

Матч между "Пари Сен-Жермен" и "Истанбул Башакшехир" был прерван после расистских высказываний судьи в адрес чернокожего помощника тренера. Игра в Париже возобновится 9 декабря с новым составом судей.
Soccer Football - Champions League - Group F - Lazio v Borussia Dortmund - Stadio Olimpico, Rome, Italy - October 20, 2020 Borussia Dortmund's Marco Reus and Erling Haaland look dejected REUTERS/Alberto Lingria

Немецкие, российские и украинские клубы стартовали в Лиге чемпионов 20.10.2020

Пять клубов из Германии, России и Украины провели первые матчи группового турнира Лига чемпионов УЕФА. На их счету одна победа, одна ничья и три поражения.
24.09.2020, Ungarn, Budapest: Fußball: UEFA-Super Cup, FC Bayern München - FC Sevilla, Puskas-Arena: Bayerns Leon Goretzka (l) feiert mit Robert Lewandowski das erste Tor seiner Mannschaft. Foto: Bernadett Szabo/Pool Reuters/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

"Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА в дополнительное время 24.09.2020

Мюнхенский футбольный клуб вслед за Лигой чемпионов выиграл и Суперкубок УЕФА. В матче с испанской "Севильей" дело дошло до овертайма.
24.08.2020, Frankreich, Paris: Feuerwehrmänner löschen ein brennendes Auto in der Nähe der Champs-Elysées. Nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain im Endspiel der Champions League in Lissabon ist es am Sonntagabend in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Foto: Sameer Al-Doumy/AFP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Около 150 человек задержаны в Париже при беспорядках после финала Лиги чемпионов 24.08.2020

Клуб "Пари Сен-Жермен" потерпел поражение в финале Лиги чемпионов УЕФА. Недовольство фанатов в Париже привело к беспорядкам. Полиция применяла слезоточивый газ. Задержаны почти 150 человек.
23.08.2020 Bayern Munich's German goalkeeper Manuel Neuer raises the European Champion Clubs' Cup during the trophy ceremony after winning at the end of the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at the Luz stadium in Lisbon on August 23, 2020. (Photo by MATTHEW CHILDS / POOL / AFP) (Photo by MATTHEW CHILDS/POOL/AFP via Getty Images)

"Бавария" стала победительницей Лиги чемпионов 23.08.2020

"Бавария" уже в третий раз после 2001 и 2013 годов одержала победу в финале Лиги чемпионов, а с учетом прежнего формата турнира, который до 1993 года назывался Кубком европейских чемпионов - в шестой раз.
Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar ( 2nd R) fights for the ball with Leipzig's Spanish midfielder Dani Olmo (L) and Leipzig's Slovenian midfielder Kevin Kampl during the UEFA Champions League semi-final football match between Leipzig and Paris Saint-Germain at the Luz stadium in Lisbon on August 18, 2020. (Photo by David Ramos / POOL / AFP) (Photo by DAVID RAMOS/POOL/AFP via Getty Images)

ПСЖ стал первым финалистом Лиги чемпионов 18.08.2020

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" стал первым финалистом Лиги чемпионов. Он выиграл у немецкого "РБ Лейпциг" со счетом 3:0.
Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Bayern Munich v Chelsea - Allianz Arena, Munich, Germany - August 8, 2020 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their fourth goal, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) REUTERS/Michael Dalder

Клуб "Бавария" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 08.08.2020

Домашний матч "Баварии" с английским "Челси" завершился со счетом 4:1 благодаря нападающему Левандовски и полузащитникам Перишичу и Толиссо. Трибуны в Мюнхене пустовали из-за пандемии.
01.12.2018+++Volkan Ağır am Spiel von FC Köln gegen Greuter Fürth. (c) DW/Volkan Agir

Финал Лиги Европы 2019-2020 года состоится в Кельне 17.06.2020

Исполком УЕФА объявил о формате проведения плей-офф в еврокубках. Нынешний сезон Лиги Европы доиграют в Германии, а Лиги чемпионов – в Португалии.
Coronavirus File Photo. File photo dated 25-02-2020 of a general view of UEFA signage. Issue date: Friday March 13, 2020. All matches in UEFA competitions, including the Champions League and Europa League, will not take place next week due to the coronavirus, the governing body has announced. See PA story SPORT Coronavirus. Photo credit should read Mike Egerton/PA Wire URN:51313636 |

УЕФА отменил из-за коронавируса все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы 01.04.2020

Исполком УЕФА отложил на неопределенный срок все матчи, запланированные на июнь. Отменены все игры Лиги чемпионов и Лиги Европы.
ARCHIV - Der Champions League-Pokal steht im Hauptquartier der UEFA in Nyon in der Schweiz (Archivfoto vom 23.06.2006). Die begehrteste Trophäe für europäische Fußball- Vereinsmannschaften ist bereits die fünfte Anfertigung. Die vier Vorgänger sind gemäß UEFA-Statut schon in Vereinsbesitz übergegangen. Nach insgesamt fünf Siegen oder drei Erfolgen hintereinander darf der Cup behalten werden. Das gelang bisher Real Madrid und dem AC Mailand als fünfmaligen Siegern sowie Bayern München und Ajax Amsterdam, die in den siebziger Jahren jeweils den Titel-Hattrick schafften. Foto: Salvatore Di Nolfi (zu dpa 0408 vom 24.08.2006) +++(c) dpa - Bildfunk+++

УЕФА приостановил проведение европейских кубковых турниров 13.03.2020

Запланированные на будущую неделю матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы переносятся на неопределенный срок.16 марта может быть принято решение о приостановке матчей чемпионата Германии по футболу.
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