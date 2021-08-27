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Лига чемпионов УЕФА - самый престижный турнир лучших футбольных клубов Европы, проводимый ежегодно под эгидой Европейского союза футбольных ассоциаций.
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Португалец Криштиану Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед" в 2003-2009 годах. Сумма его трансфера в английский клуб из туринского "Ювентуса" остается неизвестной.
В основную сетку турнира вошли четыре немецкие команды. Самая тяжелая группа досталась "Лейпцигу".
Союз европейских футбольных ассоциаций предложил отменить правило гостевого гола. За его отмену высказывались многие тренеры и болельщики, заявил глава УЕФА.
Лондонский "Челси" одержал верх над "Манчестер Сити" со счетом 1:0 в Порту.
Мюнхенская "Бавария" во второй игре четвертьфинала Лиги чемпионов забила лишь один мяч в ворота "Пари Сен-Жермен". Выход в полуфинал требовал победы с разницей в два мяча.
В Мюнхене местная "Бавария" под весенним снегом уступила "Пари Сен-Жермену" в четвертьфинале Лиги чемпионов. В этом турнире "Бавария" не проигрывала два года.
Матч между "Пари Сен-Жермен" и "Истанбул Башакшехир" был прерван после расистских высказываний судьи в адрес чернокожего помощника тренера. Игра в Париже возобновится 9 декабря с новым составом судей.
Пять клубов из Германии, России и Украины провели первые матчи группового турнира Лига чемпионов УЕФА. На их счету одна победа, одна ничья и три поражения.
Мюнхенский футбольный клуб вслед за Лигой чемпионов выиграл и Суперкубок УЕФА. В матче с испанской "Севильей" дело дошло до овертайма.
Клуб "Пари Сен-Жермен" потерпел поражение в финале Лиги чемпионов УЕФА. Недовольство фанатов в Париже привело к беспорядкам. Полиция применяла слезоточивый газ. Задержаны почти 150 человек.
"Бавария" уже в третий раз после 2001 и 2013 годов одержала победу в финале Лиги чемпионов, а с учетом прежнего формата турнира, который до 1993 года назывался Кубком европейских чемпионов - в шестой раз.
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" стал первым финалистом Лиги чемпионов. Он выиграл у немецкого "РБ Лейпциг" со счетом 3:0.
Домашний матч "Баварии" с английским "Челси" завершился со счетом 4:1 благодаря нападающему Левандовски и полузащитникам Перишичу и Толиссо. Трибуны в Мюнхене пустовали из-за пандемии.
Исполком УЕФА объявил о формате проведения плей-офф в еврокубках. Нынешний сезон Лиги Европы доиграют в Германии, а Лиги чемпионов – в Португалии.
Исполком УЕФА отложил на неопределенный срок все матчи, запланированные на июнь. Отменены все игры Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Запланированные на будущую неделю матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы переносятся на неопределенный срок.16 марта может быть принято решение о приостановке матчей чемпионата Германии по футболу.
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