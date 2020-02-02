Ливийский конфликт: власть, нефть, геополитика (фотогалерея)

Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

Нефть и газ в пустыне и в море

Одна из главных причин гражданской войны - богатые запасы нефти и газа. Концессии на их добычу на суше и в море получали различные иностранные компании, в том числе немецкая Wintershall (на фото - один из ее объектов) и российский концерн "Газпром", у них с 2008 года есть совместное предприятие в Ливии. Сейчас отрасль в упадке, не работает, к примеру, подводный газопровод Greenstream в Италию.