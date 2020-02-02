Ливийский конфликт: власть, нефть, геополитика (фотогалерея)

Кто с кем воюет в Ливии, почему здесь столкнулись интересы России и Турции? Какова роль нефти и ислама в этом конфликте? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, смотрите фото в галерее.
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