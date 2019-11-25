Ливанский бизнесмен купил на аукционе вещи Гитлера на 600 тысяч евро

Ливанский предприниматель приобрел на аукционе в Мюнхене принадлежавшие Адольфу Гитлеру вещи на общую стоимость 600 тысяч евро. Информацию об этом в понедельник, 25 ноября, подтвердил организатор распродаж, аукционный дом Herman Historica в баварском Грасбрунне.

Купленные на аукционе вещи Гитлера передадут Израилю

Проживающий в Швейцарии бизнесмен Абдалла Шатила сообщил израильской радиостанции, что намерен передать приобретенные предметы Израилю. Еще до начала торгов он проинформировал израильскую организацию Керен ха-Йесод, что намерен купить как можно больше вещей Гитлера и передать их ей в качестве пожертвования. По его словам, в общей сложности он приобрел десять предметов, в том числе цилиндр, издание книги Mein Kampf, коробку для сигар, письма и печатную машинку.

Шатила также сообщил, что вначале намеревался сжечь эти вещи, но потом подумал о важности их сохранения ради памяти для будущих поколений о существовании Гитлера.

Представитель Керен ха-Йесод, занимающейся сбором пожертвований для Израиля, 25 ноября подтвердила, что организация примет эти предметы и решит вопрос о том, куда они будут переданы. Распродажа предметов из владений высокопоставленных представителей нацистского режима, прошедшая в Германии на прошлой неделе, вызвала критику со стороны еврейских организаций.

В доме Гитлера разместят отделение полиции

В середине ноября власти австрийского города Браунау решили отдать национализированный дом, в котором в 1889 году родился и провел первые годы жизни Гитлер, под отделение полиции. Одной из причин этого решения стал массовый туризм сторонников Гитлера со всего мира к месту его рождения. Поклонники национал-социализма неоднократно проводили перед домом акции, которые в последние годы неоднократно заканчивались задержаниями. Отделение полиции должно отпугнуть нежелательных гостей.

В трехэтажном доме бывшей гостиницы, построенном в XVII веке, после Второй мировой войны размещались библиотека, школа, а с 1972 по 2011 годы - мастерская и культурный центр для людей с особенностями развития. После этого дом несколько лет пустовал, так как его владелица отказывалась заключать новый арендный договор.

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