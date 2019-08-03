Либертарианская партия РФ подала заявку на митинг 25 августа

Либертарианская партия России (ЛПР), являющаяся незарегистрированным политическим объединением, подала заявку на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова с последующим митингом на внутренней стороне проспекта. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил в Twitter секретарь московского отделения ЛПР Ярослав Конвей.

К публикации он приложил фотографию документа. Как следует из снимка, уведомление о проведении публичного мероприятия поступило в правительство Москвы еще 12 августа.

Против фабрикации дел и за отмену подписного барьера

В качестве целей мероприятия называется "демонстрация несогласия" с недопуском независимых кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму, а также "фабрикация уголовных и административных дел" в связи "с мирными выступлениями" в конце июля и начале августа.

Кроме того, организаторы мероприятия настаивают на внесении изменений в законодательство на осенней сессии Госдумы для отмены подписного барьера на выборах. По словам Конвея, партия решила подать заявку на акцию протеста после обсуждения с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы. "Мы считаем этот маршрут максимально возможным компромиссом для нас и требуем его согласования", - написал политик.

Мероприятие должно начаться в 14.00 и завершиться в 18:00 мск. Информация о возможной численности участников не приводится.

Протестное движение в Москве и полицейское насилие

Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются несколько недель. Московский митинг 10 августа собрал на проспекте Сахарова до 60 тысяч человек. В тот же день акции солидарности с участниками московского митинга проходили в десятках городов России.

В субботу, 3 августа, в Москве прошла несанкционированная акция, участники которой выступали за допуск независимых кандидатов, а также протестовали против массовых задержаний во время митинга "За честные выборы!" 27 июля. Полиция и Росгвардия жестко подавили обе акции.

Правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо" сообщил DW, что 27 июля был установлен антирекорд по задержаниям - 1373 человек. В субботу, 3 августа, в автозаках оказались 1001 человек. 10 августа в связи с акциями за честные выборы в нескольких городах России задержаны 275 человек. Среди задержанных на протестных акциях в Москве оказались, в том числе журналисты и иностранные туристы.

Акцию 17 августа не согласовали

Следующую акцию организаторы движения за честные выборы в Мосгордуму запланировали на 17 августа в формате шествия от Страстного бульвара и до проспекта Академика Сахарова. Московская мэрия, однако, отказалась выдать разрешение на нее.

В тот же день на этом проспекте пройдет согласованный митинг КПРФ "За честные и чистые выборы", объединяться с независимыми кандидатами на этой акции коммунисты отказались.

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