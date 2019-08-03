 Либертарианская партия РФ подала заявку на митинг 25 августа | Новости из Германии о России | DW | 14.08.2019

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Россия

Либертарианская партия РФ подала заявку на митинг 25 августа

В Либертарианской партии России решили направить властям Москвы уведомление после обсуждения с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Москве 10 августа

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Москве 10 августа (фото из архива)

Либертарианская партия России (ЛПР), являющаяся незарегистрированным политическим объединением, подала заявку на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова с последующим митингом на внутренней стороне проспекта. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил в Twitter секретарь московского отделения ЛПР Ярослав Конвей.

К публикации он приложил фотографию документа. Как следует из снимка, уведомление о проведении публичного мероприятия поступило в правительство Москвы еще 12 августа.

Против фабрикации дел и за отмену подписного барьера

В качестве целей мероприятия называется "демонстрация несогласия" с недопуском независимых кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму, а также "фабрикация уголовных и административных дел" в связи  "с мирными выступлениями" в конце июля и начале августа.

Кроме того, организаторы мероприятия настаивают на внесении изменений в законодательство на осенней сессии Госдумы для отмены подписного барьера на выборах. По словам Конвея, партия решила подать заявку на акцию протеста после обсуждения с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы. "Мы считаем этот маршрут максимально возможным компромиссом для нас и требуем его согласования", - написал политик.

Мероприятие должно начаться в 14.00 и завершиться в 18:00 мск. Информация о возможной численности участников не приводится.

Протестное движение в Москве и полицейское насилие

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Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются несколько недель. Московский митинг 10 августа собрал на проспекте Сахарова до 60 тысяч человек. В тот же день акции солидарности с участниками московского митинга проходили в десятках городов России.

В субботу, 3 августа, в Москве прошла несанкционированная акция, участники которой выступали за допуск независимых кандидатов, а также протестовали против массовых задержаний во время митинга "За честные выборы!" 27 июля. Полиция и Росгвардия жестко подавили обе акции.

Правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо" сообщил DW, что 27 июля был установлен антирекорд по задержаниям - 1373 человек. В субботу, 3 августа, в автозаках оказались 1001 человек. 10 августа в связи с акциями за честные выборы в нескольких городах России задержаны 275 человек. Среди задержанных на протестных акциях в Москве оказались, в том числе журналисты и иностранные туристы.

Акцию 17 августа не согласовали

Следующую акцию организаторы движения за честные выборы в Мосгордуму запланировали на 17 августа в формате шествия от Страстного бульвара и до проспекта Академика Сахарова. Московская мэрия, однако, отказалась выдать разрешение на нее.

В тот же день на этом проспекте пройдет согласованный митинг КПРФ "За честные и чистые выборы", объединяться с независимыми кандидатами на этой акции коммунисты отказались.

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    Автор: Евгений Жуков


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