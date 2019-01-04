 Либералы согласны на новые переговоры о правительственной коалиции без Меркель | Новости из Германии о Германии | DW | 06.01.2019

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Германия

Либералы согласны на новые переговоры о правительственной коалиции без Меркель

Глава СвДП Кристиан Линднер заявил, что консультации о формировании правительственной коалиции "Ямайка" с участием блока ХДС/ХСС и "зеленых" можно начать, не проводя новых выборов.

Лидер свободных демократов Кристиан Линднер выступает в бундестаге

Лидер свободных демократов Кристиан Линднер выступает в бундестаге

В ФРГ новые переговоры по созданию правительственной коалиции "Ямайка" с участием Свободной демократической партии (СвДП), блока христианских партий ХДС/ХСС и партии "Союз-90"/"зеленые" возможны даже без проведения новых выборов. "Если бы к нам обратились, мы бы начали разговор", - заявил лидер СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) в интервью изданию Der Spiegel в субботу, 5 января.

Контекст

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По словам Линднера, готовность к переговорам не является гарантией их успешного окончания, но "без госпожи Меркель стало проще". Лидер СвДП не исключил того, что его партия согласится с кандидатурой нового председателя Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) на пост канцлера ФРГ.

"Мы можем представить в качестве канцлера любого, кто готов добиться в Германии прорыва", - подчеркнул Линднер. Интервью было опубликовано накануне традиционного партийного конгресса свободных демократов, который проходит ежегодно 6 января в Штутгарте.

Первая попытка провалилась

Попытка сформировать правительственную коалицию с участием СвДП, блока ХДС/ХСС и "зеленых" была сделана в сентябре 2017 года после выборов в бундестаг. Коалиционные переговоры длились около четырех недель и закончились провалом после того, как свободные демократы под руководством Линднера покинули их из-за "недостатка доверия" между партнерами.

Такую коалицию в Германии называют "Ямайкой" по сочетанию партийных цветов. У консерваторов это - черный, у СвДП - желтый, у "зеленых" - зеленый, что по совокупности соответствует цветам государственного флага Ямайки.

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    Автор: Янина Семенова, Григорий Аросев


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