Либералы в ФРГ требуют вызвать посла РФ в МИД из-за кибершпионажа Москвы

Федеральное правительство Германии должно укрепить "демократические институты и критически важную инфраструктуру" в связи с обвинениями о причастности Москвы к масштабным кибератакам. Об этом в пятницу, 5 октября, заявил зампредседателя фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff).

"Если представитель правительства открыто высказывает такой серьезный упрек, федеральное правительство должно также объяснить, каким образом оно отреагирует на атаки", - подчеркнул он.

Слова Ламбсдорфа относились к заявлению официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), сделанному в тот же день в Берлине. ФРГ "с вероятностью, граничащей с уверенностью, исходит из того, что за хакерской группой APT28 стоит российская спецслужба ГРУ", отметил, в частности, Зайберт.

Кампания дезинформации и кибершпионаж

Зампредседателя фракции СвДП также выразил надежду на то, что "федеральное правительство незамедлительно вызовет российского посла" в Берлине Сергея Нечаева и доведет до его сведения, что "Германия ожидает прекращения Москвой кибершпионажа и кампании дезинформации против Федеративной Республики".

В свою очередь представители "Союза-90"/"зеленых" потребовали от властей предоставить доказательства виновности Москвы.

Зампредседателя фракции "зеленых" в бундестаге Константин фон Ноц (Konstantin von Notz), в частности, сообщил dpa, что в минувшие месяцы федеральное правительство оставляло соответствующие запросы со стороны представителей его партии без ответа.

"В ответственных за это комитетах бундестага правительство должно будет теперь разъяснить, какими конкретно сведениями оно располагает и на основании чего делает соответствующие заявления", - указал он.

Вопросы к правительству

В среду, 10 октября, депутаты смогут задать интересующие их вопросы представителям властей в рамках заседания парламентского комитета по внутренним делам и на закрытом заседании комитета бундестага по контролю за деятельностью спецслужб, уточняет dpa.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что оценка Берлина в вопросе о кибершпионаже РФ основывается на "совокупности очень хорошей собственной системы источников и собранных фактов". Кроме того, Берлин "полностью доверяет" сведениям британских и нидерландских ведомств, продолжил он. Германия "резко осуждает подобные атаки на международные организации и учреждения своих союзников" и призывает Россию "признать свою ответственность и прекратить подобные действия".

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