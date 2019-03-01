 Лето в Германии: как немецкие политики ходят в народ (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 15.08.2019

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Фоторепортажи

Лето в Германии: как немецкие политики ходят в народ (фотогалерея)

Где можно встретить немецких политиков в разгар летнего сезона? Некоторые из них в это время отправляются в летние туры - на людей посмотреть и себя показать.

  • Ангела Меркель, 2002 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Немецких политиков летом можно встретить в самых неожиданных местах, в самых отдаленных уголках Германии, куда их нога ступает редко, а также за занятиями самыми разнообразными (правда, на батискафах под воду они не погружаются и античные вазы со дна морского не достают). Это так называемые летние туры, имеющие в Германии давние демократические традиции хождения политиков в народ.

  • Ангела Меркель, 2004 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Предыдущая фотография была сделана в 2002 году в крепости Кёнигштайн, куда Ангела Меркель приехала в должности председателя ХДС, эта - в 2004 году на острове Боркум. Часто такие поездки проходят в рамках предвыборных кампаний, но не только. Для многих политиков лето - просто хорошая возможность спокойно пообщаться с людьми или познакомиться с проектами, на которые обычно времени не хватает.

  • Ангела Меркель, 2001 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    В 2001 году Меркель во время летнего тура посетила сразу восемь федеральных земель, в том числе - заглянула в велосипедную столицу Германии, город Мюнстер. Должность канцлера она займет в 2005 году после поражения партии Герхарда Шрёдера (СДПГ) на досрочных выборах в бундестаг. Шрёдера мы еще увидим…

  • Ангела Меркель, 2017 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    В свою очередь, эта фотография была сделана летом 2017 года в земле Мекленбург - Передняя Померания. Здесь находится избирательный округ, который Меркель беспрерывно представляет в бундестаге с 1990 года, когда был избран первый федеральный парламент объединенной Германии. Хотите посмотреть снимок тех времен - сделанный, правда, не во время летнего тура?

  • Ангела Меркель, 1990 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    В ходе своей первой предвыборной кампании в ноябре 1990 года тогдашний кандидат в депутаты и начинающий политик Ангела Меркель общалась с рыбаками на острове Рюген.

  • Герхард Шрёдер, 1995 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    А Герхард Шрёдер в 1990 году уже возглавлял земельное правительство Нижней Саксонии. Здесь он разговаривает по мобильному телефону во время своего летнего тура по этой федеральной земле в 1995 году.

  • Герхард Шрёдер, 2001 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    На этой фотографии - Герхард Шрёдер, уже несколько лет занимавший к тому времени пост федерального канцлера, демонстрирует свои таланты футболиста на стадионе города Айзенхюттенштадт во время летнего путешествия по восточногерманским землям в 2001 году.

  • Замок Альтенштайн, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Летом "в народ" ходят не только немецкие канцлеры и главы земельных правительств, но и министры - федеральные и земельные. В один из дождливых дней нынешнего лета министр культуры Тюрингии Беньямин-Иммануил Хофф (Левая партия) посетил замок Альтенштайн, который сейчас реставрируют на бюджетные средства. Не будем мешать беседе экспертов…

  • Бодо Рамелов, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Задержимся в Тюрингии, но спустимся под землю в музейную шахту "Черный крест" ("Schwarze Crux"), как спустился туда тюрингский премьер-министр Бодо Рамелов (Левые). Здесь на протяжении многих столетий добывали железную руду. Это месторождение возникло около 500 миллионов лет назад в результате извержения подводного вулкана и считается старейшим геологическим формированием в Германии.

  • Бодо Рамелов, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Так Бодо Рамелов выглядит при дневном свете. Фотография была сделана также во время нынешнего летнего тура в парке развлечений около водохранилища Хоэнфельден, где тюрингскому премьер-министру рассказали о планах развития туризма в этих местах и даже дали пострелять из лука. В конце октября в той федеральной земле пройдут выборы в ландтаг.

  • Михаэль Кречмер, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Еще раньше - 1-го сентября - земельные выборы состоятся в Саксонии. Эта фотография сделана в начале летнего тура саксонского премьер-министра Михаэля Кречмера (ХДС), в рамках которого он посетит все шестьдесят здешних избирательных округов. Перед таким путешествием нужно хорошо подкрепиться!

  • Михаэль Мюллер, 2018 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    В Берлине для политиков тоже найдется достаточно мест, по которым можно совершить летний тур, хотя больших расстояний преодолевать не придется. Эта фотография была сделана прошлым летом, когда правящий бургомистр столицы Михаэль Мюллер (СДПГ) заглянул в исторический аудиоархив Университета имени Гумбольдта.

  • Даниэль Гюнтер, 2018 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Слева на этой фотографии - премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер (ХДС). В 2018 году он решил почувствовать себя немного викингом, посещая археологический музей под открытым небом в Хедебю, только что получивший тогда статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Малу Драйер, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    В свою очередь, премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер (СДПГ) свой летний тур нынешнего года решила целиком посвятить вопросам здравоохранения, а также ухода за больными и престарелыми людьми. Она за столом - в центре.

  • Штефан Вайль, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (СДПГ) маршрут летнего тура в этом году проложил по сельским районам своей федеральной земли, чтобы обсудить перспективы развития таких регионов. Часть поездки он проделал на велосипеде. Здесь - в первом ряду справа, а на следующей фотографии…

  • Штефан Вайль, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    … Штефан Вайль пробует себя в роли кузнеца.

  • Мануэла Швезиг, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Рассказ о летних поездках немецких политиков был бы неполным без фотографии в защитной каске. Ограничимся одним таким снимком, сделанным во время нынешнего тура премьер-министра земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэлы Швезиг (СДПГ). Она посетила одно из лесных хозяйств. Леса в Германии сейчас переживают нелегкие времена из-за последствий изменения земного климата.

  • Свенья Шульце, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Судя по многочисленным фотографиям в информационных агентствах, среди федеральных министров особое удовольствие от таких летних туров получает министр экологии Свенья Шульце (СДПГ), посещающая самые разные места и полезные для природы и климата проекты. Но мы решили выбрать этот кадр, где она просто рада подарку - настоящей бранденбургской солянке.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Ангела Меркель, 2002 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Немецких политиков летом можно встретить в самых неожиданных местах, в самых отдаленных уголках Германии, куда их нога ступает редко, а также за занятиями самыми разнообразными (правда, на батискафах под воду они не погружаются и античные вазы со дна морского не достают). Это так называемые летние туры, имеющие в Германии давние демократические традиции хождения политиков в народ.

  • Ангела Меркель, 2004 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Предыдущая фотография была сделана в 2002 году в крепости Кёнигштайн, куда Ангела Меркель приехала в должности председателя ХДС, эта - в 2004 году на острове Боркум. Часто такие поездки проходят в рамках предвыборных кампаний, но не только. Для многих политиков лето - просто хорошая возможность спокойно пообщаться с людьми или познакомиться с проектами, на которые обычно времени не хватает.

  • Ангела Меркель, 2001 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    В 2001 году Меркель во время летнего тура посетила сразу восемь федеральных земель, в том числе - заглянула в велосипедную столицу Германии, город Мюнстер. Должность канцлера она займет в 2005 году после поражения партии Герхарда Шрёдера (СДПГ) на досрочных выборах в бундестаг. Шрёдера мы еще увидим…

  • Ангела Меркель, 2017 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    В свою очередь, эта фотография была сделана летом 2017 года в земле Мекленбург - Передняя Померания. Здесь находится избирательный округ, который Меркель беспрерывно представляет в бундестаге с 1990 года, когда был избран первый федеральный парламент объединенной Германии. Хотите посмотреть снимок тех времен - сделанный, правда, не во время летнего тура?

  • Ангела Меркель, 1990 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    В ходе своей первой предвыборной кампании в ноябре 1990 года тогдашний кандидат в депутаты и начинающий политик Ангела Меркель общалась с рыбаками на острове Рюген.

  • Герхард Шрёдер, 1995 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    А Герхард Шрёдер в 1990 году уже возглавлял земельное правительство Нижней Саксонии. Здесь он разговаривает по мобильному телефону во время своего летнего тура по этой федеральной земле в 1995 году.

  • Герхард Шрёдер, 2001 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    На этой фотографии - Герхард Шрёдер, уже несколько лет занимавший к тому времени пост федерального канцлера, демонстрирует свои таланты футболиста на стадионе города Айзенхюттенштадт во время летнего путешествия по восточногерманским землям в 2001 году.

  • Замок Альтенштайн, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Летом "в народ" ходят не только немецкие канцлеры и главы земельных правительств, но и министры - федеральные и земельные. В один из дождливых дней нынешнего лета министр культуры Тюрингии Беньямин-Иммануил Хофф (Левая партия) посетил замок Альтенштайн, который сейчас реставрируют на бюджетные средства. Не будем мешать беседе экспертов…

  • Бодо Рамелов, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Задержимся в Тюрингии, но спустимся под землю в музейную шахту "Черный крест" ("Schwarze Crux"), как спустился туда тюрингский премьер-министр Бодо Рамелов (Левые). Здесь на протяжении многих столетий добывали железную руду. Это месторождение возникло около 500 миллионов лет назад в результате извержения подводного вулкана и считается старейшим геологическим формированием в Германии.

  • Бодо Рамелов, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Так Бодо Рамелов выглядит при дневном свете. Фотография была сделана также во время нынешнего летнего тура в парке развлечений около водохранилища Хоэнфельден, где тюрингскому премьер-министру рассказали о планах развития туризма в этих местах и даже дали пострелять из лука. В конце октября в той федеральной земле пройдут выборы в ландтаг.

  • Михаэль Кречмер, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Еще раньше - 1-го сентября - земельные выборы состоятся в Саксонии. Эта фотография сделана в начале летнего тура саксонского премьер-министра Михаэля Кречмера (ХДС), в рамках которого он посетит все шестьдесят здешних избирательных округов. Перед таким путешествием нужно хорошо подкрепиться!

  • Михаэль Мюллер, 2018 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    В Берлине для политиков тоже найдется достаточно мест, по которым можно совершить летний тур, хотя больших расстояний преодолевать не придется. Эта фотография была сделана прошлым летом, когда правящий бургомистр столицы Михаэль Мюллер (СДПГ) заглянул в исторический аудиоархив Университета имени Гумбольдта.

  • Даниэль Гюнтер, 2018 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Слева на этой фотографии - премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер (ХДС). В 2018 году он решил почувствовать себя немного викингом, посещая археологический музей под открытым небом в Хедебю, только что получивший тогда статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Малу Драйер, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    В свою очередь, премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер (СДПГ) свой летний тур нынешнего года решила целиком посвятить вопросам здравоохранения, а также ухода за больными и престарелыми людьми. Она за столом - в центре.

  • Штефан Вайль, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (СДПГ) маршрут летнего тура в этом году проложил по сельским районам своей федеральной земли, чтобы обсудить перспективы развития таких регионов. Часть поездки он проделал на велосипеде. Здесь - в первом ряду справа, а на следующей фотографии…

  • Штефан Вайль, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    … Штефан Вайль пробует себя в роли кузнеца.

  • Мануэла Швезиг, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Рассказ о летних поездках немецких политиков был бы неполным без фотографии в защитной каске. Ограничимся одним таким снимком, сделанным во время нынешнего тура премьер-министра земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэлы Швезиг (СДПГ). Она посетила одно из лесных хозяйств. Леса в Германии сейчас переживают нелегкие времена из-за последствий изменения земного климата.

  • Свенья Шульце, 2019 год

    Летние хождения немецких политиков в народ

    Судя по многочисленным фотографиям в информационных агентствах, среди федеральных министров особое удовольствие от таких летних туров получает министр экологии Свенья Шульце (СДПГ), посещающая самые разные места и полезные для природы и климата проекты. Но мы решили выбрать этот кадр, где она просто рада подарку - настоящей бранденбургской солянке.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
Федеральная география Германии

  • Президентский штандарт над дворцом Бельвю, Берлин

    Федеральная география Германии

    География власти

    Германия - государство федеративное. Состоит из шестнадцати субъектов федерации - земель. Принципы федеративного устройства отражаются не только в структурах законодательной, исполнительной и судебной властей, но и в распределение центральных учреждений. Далеко не все органы власти и организации федерального уровня находятся в Берлине или Бонне - нынешней и бывшей немецких столицах. А где именно?

  • Дворец Бельвю, Берлин

    Федеральная география Германии

    Федеральный президент

    Знакомство с немецкой федеральной географией начнем в Берлине. Здесь находится дворец Бельвю - резиденция главы государства. В Германии президент исполняет, прежде всего, представительские функции. В политической системе он имеет особый статус своего рода арбитра и не относится ни к одной из трех классических ветвей власти.

  • Вилла Хаммершмидта, Бонн

    Федеральная география Германии

    Федеральный город Бонн

    После воссоединения Германии в 1990 году бывшая столица ФРГ - Бонн - получила особый статус федерального города. В Бонне находятся главные офисы шести из полутора десятка федеральных министерств, а также многих федеральных ведомств. Здесь, на берегу Рейна, расположена вторая резиденция главы государства - вилла Хаммершмидта. В 1950-1994 годах она была основной резиденцией президентов ФРГ.

  • Рейхстаг, Берлин

    Федеральная география Германии

    Бундестаг

    Федеральные органы законодательной власти Германии находятся в Берлине. Парламент состоит из двух палат. Зал пленарных заседаний бундестага расположен в здании Рейхстага. Депутаты принимают федеральные законы; утверждают ежегодный бюджет; избирают канцлера, могут выразить ему конструктивный вотум недоверия, избрав нового; осуществляют контроль над правительством, армией и спецслужбами.

  • Здание бундесрата, Берлин

    Федеральная география Германии

    Бундесрат

    В бундесрате заседают представители земельных правительств. Он фактически выполняет функции второй палаты парламента. Обязательному утверждению здесь подлежат законопроекты, затрагивающие конституционные интересы субъектов федерации, общие сферы ответственности земель и федеральных властей, а также законы, связанные с членством Германии в ЕС.

  • Ведомство федерального канцлера, Берлин

    Федеральная география Германии

    Федеральное правительство

    Центр федеральной исполнительной власти в Германии - ведомство канцлера в Берлине. Здесь находятся офис канцлера, проходят заседания кабинета министров, работает аппарат правительства. Федеральные министерства распределены между Берлином и Бонном. В Берлине, в частности, находятся главные офисы МИДа, МВД и министерства финансов, в Бонне - министерств обороны, здравоохранения, образования и науки.

  • Федеральный конституционный суд, Карлсруэ

    Федеральная география Германии

    Федеральный конституционный суд

    Главным центром судебной власти в Германии считается Карлсруэ. Здесь находятся Федеральный конституционный суд и Федеральная судебная палата, а также Генеральная генпрокуратура, в ведении которой находится, в частности, расследование наиболее серьезных преступлений, затрагивающих внутреннюю и внешнюю безопасность страны. Свои конституционные суды также есть во всех федеральных землях.

  • Федеральный административный суд, Лейпциг

    Федеральная география Германии

    Федеральные суды

    Помимо Карлсруэ (Баден-Вюртемберг) федеральные суды расположены еще в четырех немецких городах. На этой фотографии - здание Федерального административного суда в Лейпциге (Саксония). Федеральный суд по трудовым спорам находится в Эрфурте (Тюрингия). Федеральный финансовый суд и Федеральный патентный суд - в Мюнхене (Бавария), Федеральный социальный суд - в Касселе (Гессен).

  • Золотые слитки на пресс-конференции Бундесбанка, Франкфурт-на-Майне

    Федеральная география Германии

    Федеральный банк

    Штаб-квартира независимого от правительства Немецкого федерального банка - Бундесбанка - находится во Франкфурте-на-Майне. Здесь же хранятся золотые запасы страны. Бундесбанк является центром кредитно-денежной системы Германии. Он располагает региональными управлениями и филиалами, в которых можно сдать скопившуюся мелочь, обменять старые немецкие марки или испорченные евро-банкноты.

  • Эмблема международного кинофестиваля Берлинале

    Федеральная география Германии

    Культура есть, министерства нет

    Авторы конституции извлекли уроки из прошлого и передали вопросы культуры и просвещения в ведение земель, чтобы исключить возможность их превращения в орудия массовой пропаганды. В Германии нет федерального министерства культуры - есть лишь должность уполномоченного по вопросам культуры и СМИ. Из бюджета финансируются важные фестивали и другие значимые проекты в самых разных областях искусства.

  • Федеральное агентство по труду, Нюрнберг

    Федеральная география Германии

    Федеральное агентство по труду

    Помимо полутора десятка министерств в ФРГ насчитывается около сотни федеральных ведомств, агентств, институтов и прочих учреждений, - подчиненных министерствам или независимых. Некоторые постоянно находятся на слуху, другие звестны лишь специалистам. В число самых известных входит, например, Федеральное агентство по труду в Нюрнберге, которое каждый месяц публикует сведения о безработице.

  • Федеральное статистическое ведомство, Висбаден

    Федеральная география Германии

    Федеральное статистическое ведомство

    Большой интерес в Германии часто вызывают данные, которые собирают в этом здании в Висбадене (Гессен) - Федеральном статистическом ведомстве, структурно подчиненном МВД. В задачи этой организации входит подготовка почти четырехсот видов официальных статистических отчетов. Глава ведомства также традиционно занимает должность председателя Федеральной избирательной комиссии.

  • Федеральное ведомство автодорожного транспорта, Фленсбург

    Федеральная география Германии

    Ведомство автодорожного транспорта

    Одно из самых нелюбимых немцами федеральных учреждений расположено во Фленсбурге (Шлезвиг-Гольштейн). Здесь в Ведомстве автодорожного транспорта находится картотека со сведениями о баллах за нарушения ПДД, которых водители в Германии боятся больше денежных штрафов. Набрал восемь "пунктов" - лишился прав. Например, в один-два балла обходятся проезд на красный или существенное превышение скорости.

  • Федеральное ведомство уголовной полиции, Висбаден

    Федеральная география Германии

    Федеральное ведомство уголовной полиции

    Охрана общественного порядка находится в Германии в ведении федеральных земель, то есть за работу полиции отвечают земельные министерства внутренних дел. Однако особо важные расследования осуществляет и координирует Федеральное ведомство уголовной полиции со штаб-квартирой в Висбадене (Гессен).

  • Учения немецкого полицейского спецназа GSG 9, Санкт-Августин

    Федеральная география Германии

    Федеральная полиция

    Другой общегерманской полицейской структурой является федеральная полиция, однако такое название она получила в 2005 году, до этого называлась пограничной службой. Помимо пограничного контроля она отвечает за безопасность на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, охрану немецких дипмиссий за рубежом и так далее. Штаб-квартира находится в Потсдаме. На фотографии - служащие спецназа GSG 9.

  • Федеральное ведомство по охране конституции, Кельн

    Федеральная география Германии

    Ведомство по охране конституции

    От полиции - к спецслужбам, работу которых контролирует бундестаг, вернее - специальный парламентский комитет. Его заседания проходят в секретном режиме. Одна из этих структур - Федеральное ведомство по охране конституции в Кельне, подчиненное МВД. Главная задача службы, аналогичной контрразведке, - наблюдение за организациями, угрожающими свободному и демократическому правопорядку в Германии.

  • Федеральная разведывательная служба, Берлин

    Федеральная география Германии

    Федеральная разведывательная служба

    Федеральная разведывательная служба (BND) - внешняя разведка. Подчинена ведомству федерального канцлера. Раньше штаб-квартира располагалась в Пуллахе около Мюнхена, но в 2018 году переехала в новый комплекс, построенный в Берлине. В столице Германии теперь работает около четырех тысяч немецких разведчиков. Некоторые подразделения около полутора тысяч сотрудников остались в Баварии.

  • Служба военной контрразведки, Кельн

    Федеральная география Германии

    Служба военной контрразведки

    Чтобы завершить тему немецких спецслужб, вернемся в Кельн, где в малоприметной казарме имени Конрада Аденауэра на южной окраине города расположена штаб-квартира военной контрразведки (MAD). В штате - около 1100 военных и гражданских сотрудников. У MAD восемь региональных подразделений - в частности, в Киле, Кобленце, Ганновере и Мюнхене.

  • Служба технической помощи, Бонн

    Федеральная география Германии

    Служба технической помощи

    Такие синие автомобили и спецтехнику можно увидеть в Германии на местах катастроф, во время наводнений, в других чрезвычайных ситуациях, а также во время массовых мероприятий. Служба технической помощи (THW) - особая общественно-правовая структура при МВД. В штате - всего 800 сотрудников, но в работе участвует около 80 тысяч добровольцев по всей Германии. Штаб-квартира находится в Бонне.

  • Франкфурт-на-Майне

    Федеральная география Германии

    Управлением воздушным движением

    После Берлина и Бонна по числу федеральных учреждений на третьем месте находится Кельн - немногим более десятка. Но сейчас заглянем в несколько других городов. Например, Федеральное ведомство по надзору за управлением воздушным движением расположено в гессенском Лангене - прямо около Франкфуртского аэропорта. Здесь же находится штаб-квартира диспетчерской службы Deutsche Flugsicherung.

  • Федеральное ведомство по охране окружающей среды, Дессау-Рослау

    Федеральная география Германии

    Восточная Германия

    В восточногерманских землях, если не считать Берлина, расположено лишь немного центральных офисов федеральных учреждений. Помимо Потсдама, они есть в Ростоке: Федеральное ведомство мореходства и гидрографии, в Кведлинбурге: Федеральный институт по исследованию культурных растений, а также в Дессау: Федеральное ведомство по охране окружающей среды, здание которого изображено на этой фотографии.

  • Пауль Эрлих, 1910 год

    Федеральная география Германии

    Институт Пауля Эрлиха

    Помимо НИИ в Кведлинбурге, в Германии есть еще несколько научных учреждений, имеющих статус федеральных ведомств. Одно из таких учреждений - Институт Пауля Эрлиха в гессенском Лангене, названный в честь знаменитого немецкого врача-иммунолога и нобелевского лауреата. Здесь занимаются исследованиями и разработками вакцин и сывороток.

  • Институт Роберта Коха, Берлин

    Федеральная география Германии

    Институт Роберта Коха

    Не менее важные функции в области здравоохранения возложены и на другой медицинский НИИ - берлинский Институт Роберта Коха, носящий имя нобелевского лауреата, открывшего бациллу сибирской язвы, холерный вибрион и туберкулезную палочку. Специалисты этого учреждения занимаются изучением инфекционных заболеваний и непереносимых болезней - для эффективной защиты населения и профилактики.

  • Мелитта Бенц

    Федеральная география Германии

    Федеральное патентное ведомство

    Чтобы проиллюстрировать информацию о следующем пункте на карте федеральной географии, мы выбрали фотографию автора одного широко распространенного изобретения - Мелитты Бенц, придумавшей бумажный фильтр для кофе. Изобретения в Германии регистрирует Федеральное ведомство по патентам и товарным знакам в Мюнхене, где также находится Европейское патентное ведомство.

  • Налоговый склад в Бранденбурге

    Федеральная география Германии

    Монополия на винный спирт

    В качестве примера ведомств, как говорят, широко известных в узких кругах, мы выбрали Федеральное управление по надзору за монополией на винный спирт, введенной в 1922 году, - в первую очередь для того, чтобы препятствовать отравлениям некачественной продукцией. Офис находится в Оффенбахе. На фото - один из складов, где до проверки и уплаты акцизов хранится высокопроцентный алкоголь.

  • Одно из зданий WDR около Кельнского собора, Кельн

    Федеральная география Германии

    Общественно-правовое вещание

    Принципы федеративного устройства также воплощены в структуре общественно-правового телерадиовещания. В Германии есть Первый канал (Das Erste), но нет центрального или государственного телевидения. Первый канал (ARD) - совместная программа девяти независимых друг от друга региональных общественно-правовых компаний, крупнейшей из которых является телерадиокомпания WDR в Кельне.

  • Второе немецкое телевидение, Майнц

    Федеральная география Германии

    Второе немецкое телевидение

    В систему общественно-правового вещания также входит Второе немецкое телевидение (ZDF) в Майнце, созданное в 1961 году федеральными землями. Финансирование ARD и ZDF осуществляется в основном за счет специального сбора - 17,50 евро ежемесячно с квартиры или домашнего хозяйства. Общий бюджет распределяется в зависимости от числа сотрудников и филиалов. В целом это около 8 млрд евро в год.

  • Deutschlandfunk в Кельне

    Федеральная география Германии

    Общественно-правовые радиостанции

    За счет сбора на общественно-правовое вещание также финансируется ряд тематических телеканалов (Phoenix, Arte, 3Sat, Kika), многочисленных радиостанций - региональных и земельных, а также двух федеральных информационных радиостанций - Deutschlandfunk и Deutschlandfunk Kultur, осуществляющих вещание из Кельна и Берлина.

  • Deutsche Welle, Бонн

    Федеральная география Германии

    Deutsche Welle

    Немецкая иновещательная медиакомпания Deutsche Welle также входит в систему ARD, но финансируется не за счет сбора, а из федерального бюджета Германии. На фотографии - главный офис DW в Бонне.

  • Немецкая метеорологическая служба, Оффенбах-ам-Майн

    Федеральная география Германии

    Немецкая метеорологическая служба

    В заключение - о погоде. Предсказывают немецкую погоду в Оффенбахе (Гессен). Здесь расположен главный офис федеральной метеорологической службы - Deutscher Wetterdienst. В этой организации по всей Германии работает около штатных 2300 сотрудников, на прогнозы которых вполне можно положиться.

    Автор: Максим Нелюбин


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