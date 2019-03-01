Лето в Германии: как немецкие политики ходят в народ (фотогалерея)

Где можно встретить немецких политиков в разгар летнего сезона? Некоторые из них в это время отправляются в летние туры - на людей посмотреть и себя показать.
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Федеральная география Германии
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