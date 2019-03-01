Лето в Германии: как немецкие политики ходят в народ (фотогалерея)

Летние хождения немецких политиков в народ

Предыдущая фотография была сделана в 2002 году в крепости Кёнигштайн, куда Ангела Меркель приехала в должности председателя ХДС, эта - в 2004 году на острове Боркум. Часто такие поездки проходят в рамках предвыборных кампаний, но не только. Для многих политиков лето - просто хорошая возможность спокойно пообщаться с людьми или познакомиться с проектами, на которые обычно времени не хватает.