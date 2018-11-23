 Лесные пожары в Калифорнии полностью локализованы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.11.2018

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Мир

Лесные пожары в Калифорнии полностью локализованы

Пожары на севере Калифорнии, оказавшиеся самыми разрушительными в истории штата, локализованы на 100 процентов, сообщило калифорнийское Управление лесного хозяйства и пожарной охраны.

Машины, сгоревшие в результате лесных пожаров в Калифорнии

Лесные пожары в американском штате Калифорния, бушевавшие больше двух недель, полностью локализованы. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщило в микроблоге Twitter калифорнийское Управление лесного хозяйства и пожарной охраны. Сильные дожди, выпавшие в регионе в последние несколько дней, ускорили тушение пожаров, говорится в сообщении.

В результате пожаров, вспыхнувших 8 ноября, погибло по меньшей мере 87 человек, опознать удалось пока только 54 жертвы, сообщил департамент шерифа округа Бьютт в Калифорнии. В субботу, 24 ноября, число пропавших без вести сократилось до 249 человек. Изначально пропавшими без вести вследствие пожаров считались более тысячи человек.

Пожары на севере Калифорнии признаны самыми разрушительными за всю историю штата. Огонь практически полностью разрушил маленький город Парадайс. В результате пожара полностью выгорели 14 тысяч жилых домов, 530 магазинов и 4,5 тысяч других построек.

Президент США Дональд Трамп, посетивший Парадайс в субботу, 17 ноября, заявил, что причиной того, что катастрофа достигла таких масштабов, стало неграмотное управление лесными угодьями в штате. Однако местные власти не согласны с такой оценкой. Они уверяют, что главной причиной пожаров является изменение климата.

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    Автор: Кристоф Рикинг, Максим Филимонов


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