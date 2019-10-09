 Леонид Волков: Мы уже по уши в подготовке к выборам в Госдуму-2021 | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.11.2019

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Россия

Леонид Волков: Мы уже по уши в подготовке к выборам в Госдуму-2021

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального подводит итоги "умного голосования" и рассказывает о планах на следующие выборы, в Госдуму в 2021 года.

Леонид Волков

Тактика "умного голосования" привела к появлению в региональных и муниципальных собраниях новых депутатов. В Мосгордуму, например, по итогам выборов 8 сентября вернулась фракция "Яблоко", КПРФ усилила свои позиции в Москве. Одновременно власти усилили атаку на Фонд борьбы с коррупцией (ФБК): обыски по всей стране, неоднократные изъятия техники, аресты счетов, в том числе и личных, принадлежащих сторонникам Алексея Навального. В интервью Жанне Немцовой руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков прокомментировал ситуацию.   

Жанна Немцова: Как сработала ваша тактика "умного голосования"? Она ведь действовала не только в Москве, но и в российской провинции.

Леонид Волков: Cпасибо, что вы спрашиваете не только про Москву, потому что, к сожалению, обсуждение "умного голосования" летом сводилось к обсуждению выборов в Мосгордуму. А это были всего лишь одни из 35 выборов, где "умное голосование" работало. Это были и выборы в региональные заксобрания, и выборы в муниципальные собрания, например, в городские думы Иркутска, Хабаровска, Пензы, где кандидаты "умного голосования" получили очень много мандатов. Для нас это была большая комплексная история по всей стране. Сработало хорошо: суммарно на выборах мы поддерживали чуть больше 800 кандидатов, из которых 170 стали депутатами, и примерно 360-370 заняли вторые места. То есть, грубо говоря, кандидаты, поддержанные "умным голосованием", заняли 20% первых мест, 50% вторых мест, что, по-моему, вполне соответствует нормальному результату второй по силе партии в стране.

- В Татарстане проиграли...

- Татарстан - это регион, как еще Владимир Евгеньевич Чуров (председатель ЦИК России в 2007-2016 годах. - Ред.) когда-то сказал, особой электоральной культуры. В России четко разделяются регионы, где выборы проходят очень грязно и плохо, но подсчет голосов честный, и регионы, где выборы проходят очень грязно и плохо, а потом еще и протоколы рисуют. Татарстан относится, конечно, ко второму типу.

- Выборы проходили еще в Севастополе и в Крыму. На них распространялась тактика "умного голосования"?

Жанна Немцова беседует с Леонидом Волковым

Жанна Немцова беседует с Леонидом Волковым

- Да, потому что мы обещали всем зарегистрированным в России избирателям дать в день голосования рекомендации. Поэтому пришлось давать рекомендации по Крыму и по Севастополю. Это было ужасно сложно, потому что реально были округа, где у тебя есть кандидат от "Единой России", а против него какой-нибудь коммунист, который топит за "ДНР-ЛНР" и какой-нибудь трижды судимый ЛДПРовец. И мы указывали на того, у кого больше шансов победить единоросса, победить любой ценой.

- Какие результаты оказались там?

- Это как Татарстан и как Чечня. Там не было никакого честного подсчета, там результаты были просто написаны.

- Наверняка, власти придумают противоядие против вашего "умного голосования". Второй раз использовать эту тактику, например, на выборах в Госдуму в 2021 году будет невозможно. Так?

- Отличный вопрос. "Умное голосование" - это, конечно, тактическая вещь. Констатируя, что в России никаких выборов нет уже очень давно, мы всегда работаем тактически, просто используя день голосования как повод для того, чтобы создать максимальный стресс "Единой России". В этом смысле в 2019 году "умное голосование" было тактической историей, а в 2020-2021 годах тактической историей будет хитро-модифицированное "умное голосование". Безусловно выборы 2021 года в Госдуму будут жутким ночным кошмаром для "Единой России". Атака на ФБК, обыски, выносы техники - это, на самом деле, от истерики, потому что они понимают, что у нас есть очень понятный путь, что нам делать в 2020-2021 годах, а они толком не знают, как этому противодействовать, кроме такого грубого разрушения нашей инфраструктуры.

- Эта реакция властей на кампанию "умного голосования" достаточна для подавления протеста? Напугала ли она активную часть российского общества?

- "Московское дело" было задумано как такое алаверды "болотного дела", то есть опять напугать всех, кто выходит на улицу, совершенно дикими сроками, дикими формулировками: бросил пластиковый стаканчик и испугал росгвардейцев. Оно не сработало. Мы видим по настроениям, что люди после возбуждения "московского дела" все равно выходили. Самый массовый митинг был 10 августа, все это породило огромное количество фольклора про росгвардейцев, они себя выставили посмешищем. С одной стороны, есть человеческие трагедии, трагедии людей, которых посадили. Это ужасное преступление, про которое надо помнить. А с другой стороны, своей террористической цели - запугать, чтобы больше не протестовали, дело не достигло.

- А что с делом ФБК?

- Дело ФБК, очевидно, имеет другую цель - циничное уничтожение инфраструктуры. Если мы базу сторонников, которые согласны вписаться в "умное голосование", увеличим к 2021 году в три раза, то чисто арифметически ни одного единоросса-одномандатника в Госдуме не будет. Это будет развал и крах существующей политической системы, которую Путин выстраивал так бережно 20 лет. Это их пугает. Что они могут сделать? Они могут сделать так, чтобы у нас некому было эту базу копить.

- Получится?

Контекст

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- По состоянию на сегодняшний день ни один штаб не закрылся. Из тех примерно 250 человек, которые работают у нас в штабах, которых таскали на допросы, у которых были обыски в 6 утра, уволились два человека. Мы не знаем, какие будут дальше итерации. Пока что было три волны обысков и изъятий: 6 августа, 12 сентября и 15 октября. В ноябре еще волны не было.

Пока мы справляемся. Это очень сложно. Это большие вызовы для всех, кто занимается сбором денег, моральным духом, организацией работы, чтобы людям было, куда приходить в офис, над чем работать, чтобы выпускались расследования, чтобы велась политическая работа. Мы уже, на самом деле, по уши в подготовке к выборам в Госдуму 2021 года. Мы сделали выводы из "умного голосования" 2019 года и сейчас гораздо более тщательно готовим округа, списки кандидатов, кампании. И этой работе мешают.

Это можно сравнить с марафонским забегом, когда у тебя на ногах гири. Сложно сказать, чем это кончится, но пока бежим, пока справляемся. К повторению тех волн, которые были в августе, сентябре и октябре, мы полностью готовы. Мы перестроили работу, многое заточили на то, чтобы эти обыски и изъятия не наносили серьезного ущерба. Если ситуация не ухудшится, то в 2020-2021 году все будет работать, значит мы проведем "умное голосование", выиграем, и ни одного единоросса в Госдуме не будет. Если они придумают что-то новое, будем реагировать.

Полная версия интервью: 

 

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Контекст

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