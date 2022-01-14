Леонид Волков и Иван Жданов включены в "перечень террористов и экстремистов"

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Росфинмониторинг внес соратников Навального - Волкова и Жданова - в "перечень террористов и экстремистов".
Соратники оппозиционера Алексея Навального - Леонид Волков и Иван Жданов - включены в национальную часть перечня физлиц, которых власти РФ считают причастными "к терроризму и экстремизму". Это следует в пятницу, 14 января, из обновленного списка на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинга). Имена активистов значатся под номерами два и три.
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Выступая в Страсбурге в преддверии вручения премии имени Сахарова, присужденной Навальному, Леонид Волков призвал прекратить политику умиротворения по отношению к Путину и ввести жесткие санкции против него и его друзей.