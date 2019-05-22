Леонид Волков в интервью DW резко раскритиковал несвободу СМИ в России

Арестованный соратник оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков резко раскритиковал отсутствие свободы СМИ в России. Волков, который является одним из ведущих сотрудников основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), призвал продолжать "бороться за свободу прессы и свободу выражения политических взглядов". Кроме того он сравнил политику Кремля с сериалом "Карточный домик". Политика в России "иногда смешнее", заявил Леонид Волков в интервью медиакомпании Deutsche Welle в Москве в среду, 22 мая.
Несколькими часами ранее Симоновский районный суд Москвы приговорил его к 20 суткам административного ареста из-за митинга против повышения пенсионного возраста, который состоялся 9 сентября 2018 года. Волков был признан организатором публичного мероприятия, поскольку, с точки зрения суда, он вел агитацию через интернет.
Сам Леонид Волков в интервью DW подчеркнул, что вел трансляцию на YouTube с обсуждением и объяснением происходящего. "Это и привело меня в суд", - объяснил он. "Меня собираются приговорить, возможно к 20 суткам, за освещение протестов в России 9 сентября", - добавил менеджер ФБК. По словам Волкова, сложившаяся ситуация важна для понимания того, насколько СМИ и политика в некоторых регионах мира порой связаны между собой.
Массовые задержания на акциях против пенсионной реформы
9 сентября акции протеста против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли в десятках российских городов. По всей стране были задержаны более 1000 человек. В ряде городов полицейские применили резиновые дубинки и другие спецсредства против протестующих. В отношении двух участников акций было возбуждено уголовное дело.
Арест Волкова означает, что он не примет участие в ежегодной международной конференции Global Media Forum, проводимой DW в немецком Бонне. Соратник Алексея Навального, приглашенный на мероприятие, выразил сожаление тем, что не сможет присутствовать на конференции, которая пройдет 27 и 28 мая.
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Автор: Евлалия Самедова, Москва