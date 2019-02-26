 Леонардо Ди Каприо призвал освободить косаток и белух из бухты в Приморье | Новости из Германии о России | DW | 27.02.2019

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Россия

Леонардо Ди Каприо призвал освободить косаток и белух из бухты в Приморье

В вольерах в бухте Средняя находятся 11 косаток и 87 белух, утверждает Международный проект по морским млекопитающим. Их хотели продать в океанариумы Китая.

Леонардо Ди Каприо на конференции по защите океанов

Леонардо Ди Каприо на конференции по защите океанов

Американский актер Леонардо Ди Каприо призвал поддержать петицию за освобождение косаток и белух, которые находятся в вольерах в бухте Средняя в Приморском крае России. "Присоединяйтесь к моему протесту против бесчеловечного удержания косаток и белух в России", - написал актер в своем микроблоге Twitter, а также на странице в соцсети Facebook во вторник, 26 февраля.

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31 января Международный проект по морским млекопитающим (IMMP) обратился с открытым письмом к Владимиру Путину с призывом вернуть животных, находящихся в плену в Приморье, в их естественную среду обитания. Организация выразила готовность помочь российским властям и научному сообществу страны в этой операции.

По словам представителей IMMP, нынешние условия содержания представляют угрозу для китообразных. В числе подписавших письмо - исследователь Жан-Мишель Кусто, сын известного французского океанографа Жака-Ива Кусто.

20 февраля президент России поручил российским Минприроды и Минсельхозу, а также научным и общественным организациям "определить дальнейшую судьбу китообразных" до 1 марта. На данный момент в вольерах находятся 11 косаток и 87 белух, которых собирались продать в китайские океанариумы, отмечает IMMP.

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