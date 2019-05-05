Лейбористы прервали переговоры по "Брекзиту" с правительством Мэй

После шести недель безуспешных переговоров с правительством Терезы Мэй лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин сообщил об их провале. Переговоры по сделке с Евросоюзом об условиях "Брекзита" зашли "настолько далеко, насколько это возможно", но лидер лейбористов больше не считает возможным достижение компромисса с Мэй, говорится в его письме, направленном премьер-министру в пятницу, 17 мая.

По словам Корбина, между правительством и оппозицией по-прежнему существует "значительная политическая пропасть". Кроме того, ввиду "слабости и нестабильности" правительства отсутствует вера в то, что возможные результаты переговоров с Мэй будут осуществлены, указывается далее в документе. Корбин опасается, что возможный преемник Терезы Мэй не выполнит данные ею обещания.

Лейбористы рассмотрят любые варианты выхода из тупика

Кроме того, лидер лейбористов указал, что его партия будет и далее выступать в Палате общин против планов Мэй по договору с Евросоюзом, но одновременно "тщательно обдумает" все предложения по выходу из возникшего тупика.

Представитель Даунинг-стрит в свою очередь подтвердил, что правительство Мэй "не сможет достичь всеобъемлющего соглашения" с лейбористами, назвав переговоры с Корбином "непростыми".

Переговоры велись с начала апреля

Мэй уже трижды безуспешно пыталась провести через парламент согласованный ею с Брюсселем договор о порядке "Брекзита". С начала апреля она вела переговоры с Джереми Корбином в попытке заручиться компромиссом, который обеспечил бы успешный вотум в парламенте. Глава кабинета заявляла, что она полна решимости добиться успеха на переговорах с лидером лейбористов, чтобы выполнить данное избирателям обещание о выводе Великобритании из состава ЕС.

14 мая Мэй сообщила, что намерена в начале июня вновь вынести договор с Брюсселем на голосование в парламенте. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент в первую неделю июня, что необходимо для решения вопроса с "Брекзитом" еще до летних парламентских каникул, сообщила канцелярия Мэй. Без одобрения парламента Великобритания столкнется с угрозой неконтролируемого "Брекзита" 31 октября.

Согласно первоначальным планам, Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Сроки "Брекзита" переносились уже дважды, в результате Великобритании придется участвовать в запланированных на конец мая выборах в Европарламент.

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