 ″Ледяные святые″ принесли в Германию майский снег (фото) | Кадр дня | DW | 12.05.2020

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Кадр за кадром

"Ледяные святые" принесли в Германию майский снег (фото)

В начале этой майской недели в Германии произошло резкое похолодание. В некоторых местах температура воздуха в течение суток упала на 20 градусов.

Обермайзельштайн (Бавария)

Обермайзельштайн (Бавария)

Бальдершванг / Ширке / Шмиттен • Согласно немецкой крестьянской примете, в середине мая, когда католическая церковь отмечает дни памяти Мамертуса Венского, Панкратия Римского, Серватия Маастрихтского, Вонифатия Римского и Софии Римской, следует ожидать резкого похолодания. "Ледяные святые" (Eisheilige) в этом году, что называется, попали в точку. 11-12 мая произошло резкое похолодание, а в некоторых горных регионах даже выпал снег. Эти фотографии сделаны в БаварииГессене и Саксонии-Анхальт

Бальдершванг (Бавария)

Бальдершванг (Бавария)

Ширке (Саксония-Анхальт)

Ширке (Саксония-Анхальт)

Обермайзельштайн (Бавария)

Обермайзельштайн (Бавария)

Шмиттен (Гессен)

Шмиттен (Гессен)

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