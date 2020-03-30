"Ледяные святые" принесли в Германию майский снег (фото)

Бальдершванг / Ширке / Шмиттен • Согласно немецкой крестьянской примете, в середине мая, когда католическая церковь отмечает дни памяти Мамертуса Венского, Панкратия Римского, Серватия Маастрихтского, Вонифатия Римского и Софии Римской, следует ожидать резкого похолодания. "Ледяные святые" (Eisheilige) в этом году, что называется, попали в точку. 11-12 мая произошло резкое похолодание, а в некоторых горных регионах даже выпал снег. Эти фотографии сделаны в Баварии, Гессене и Саксонии-Анхальт.

Бальдершванг (Бавария)

Ширке (Саксония-Анхальт)

Обермайзельштайн (Бавария)

Шмиттен (Гессен)

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