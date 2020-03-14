Легенда биатлона Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

Легендарный французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры. Соответствующую запись 31-летний спортсмен сделал в пятницу, 13 марта, на своей странице в соцсети Facebook.

"От Ванкувера до Осло, в гонках против Уле Эйнара Бьорндалена, Эмиля Свендсена, Антона Шипулина, Зимона Шемпа, Йоханнеса Бе и всех других моих соперников - их слишком много, чтобы назвать всех поименно - я исполнял свои мечты и испытывал самые прекрасные эмоции. Я боролся и побеждал - однако и без страданий не обошлось. Я падал и вставал. И, прежде всего, я развивался, имея невероятную возможность наблюдать за развитием моего спорта", - написал биатлонист, пояснив, что теперь наступило "время прощаться".

"Спасибо за это путешествие", - добавил он, поблагодарив членов семьи, свою команду, тренеров, противников и болельщиков.

Тринадцатикратный чемпион мира

Фуркад завоевал две золотые медали Олимпиады 2014 года в Сочи (в преследовании и в индивидуальной гонке), а также три высшие награды Игр-2018 в Пхенчхане (в преследовании, масс-старте и смешанной эстафете). Он также является двукратным серебряным призером Сочи, 13-кратным чемпионом мира, единственным семикратным обладателем Кубка мира в общем зачете.

Завершающий пасьют в Финляндии

Точку в карьере спортсмен поставит по итогам пасьюта на этапе Кубка мира в финском Контиолахти 14 марта.

Нынешний сезон должен был продлиться до 22 марта и завершиться итоговым этапом Кубка мира по биатлону в Сочи, однако этот этап не состоится из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

В 2018 году Мартен Фуркад вошел в состав Оргкомитета по проведению летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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