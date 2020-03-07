Легендарный хиппи-мобиль - 70 лет на дорогах мира (фото)

Вольфсбург • 70 лет назад, восьмого марта 1950 года, на заводе немецкого концерна Volkswagen в Вольфсбурге был собран первый минивэн VW Transporter (T1). Этот автомобиль, а также следующая модель T2, станут символами целой эпохи - хиппи, расцвет которой пришелся на конец 1960-х - начало 1970-х годов. Идея для создания такого автомобиля родилась в 1947 году.

Минивэн Volkswagen T1 в Вольфсбурге на фотографии 1950-х годов

В Германии минивэн VW Transporter более известен под названием VW Bulli. Это сокращение от "Buslieferwagen" (Bus - автобус, Lieferwagen - автомобиль для доставки товаров). Вторая "l" в названии появилась сама собой - для простоты произношения.

"Love and Peace" - надпись на олдтаймере VW

Первая модель выпускалась в Европе и США до 1966 года, в Бразилии - до 1975 года. Только в Германии за это время было собрано около 1,8 миллиона таких автомобилей разных модификаций.

Сейчас эти культовые модели входят в пятерку самых популярных олдтаймеров в Германии, где зарегистрировано более 10 тысяч VW Bulli первой, второй (1967-1979) и третьей моделей (1979-1992). Средние цены на такие машины составляют от 35 тысяч до 70 тысяч евро, на некоторые модели в идеальном состоянии - до 130 тысяч евро.

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Смотреть видео 01:59 Поделиться Как в Вольфсбурге отмечают 70-летие VW Bulli Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2hkW3 Культ на колесах

Легендарные олдтаймеры