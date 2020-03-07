 Легендарный хиппи-мобиль - 70 лет на дорогах мира (фото) | Кадр дня | DW | 08.03.2020

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Кадр за кадром

Легендарный хиппи-мобиль - 70 лет на дорогах мира (фото)

В нынешний Международный женский день исполняется 70 лет со дня начала выпуска легендарного микроавтобуса Volkswagen T1, он же - VW Bulli.

VW Bulli в Ганновере

VW Bulli в Ганновере

Вольфсбург • 70 лет назад, восьмого марта 1950 года, на заводе немецкого концерна Volkswagen в Вольфсбурге был собран первый минивэн VW Transporter (T1). Этот автомобиль, а также следующая модель T2, станут символами целой эпохи - хиппи, расцвет которой пришелся на конец 1960-х - начало 1970-х годов. Идея для создания такого автомобиля родилась в 1947 году. 

Минивэн Volkswagen T1 в Вольфсбурге на фотографии 1950-х годов

Минивэн Volkswagen T1 в Вольфсбурге на фотографии 1950-х годов

В Германии минивэн VW Transporter более известен под названием VW Bulli. Это сокращение от "Buslieferwagen" (Bus - автобус, Lieferwagen - автомобиль для доставки товаров). Вторая "l" в названии появилась сама собой - для простоты произношения.

Love and Peace - надпись на олдтаймере VW

"Love and Peace" - надпись на олдтаймере VW

Первая модель выпускалась в Европе и США до 1966 года, в Бразилии - до 1975 года. Только в Германии за это время было собрано около 1,8 миллиона таких автомобилей разных модификаций.

Сейчас эти культовые модели входят в пятерку самых популярных олдтаймеров в Германии, где зарегистрировано более 10 тысяч VW Bulli первой, второй (1967-1979) и третьей моделей (1979-1992). Средние цены на такие машины составляют от 35 тысяч до 70 тысяч евро, на некоторые модели в идеальном состоянии - до 130 тысяч евро.

Смотрите также: 
Встреча фанатов VW Bulli

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Культ на колесах

Легендарные олдтаймеры

  • Ford Model T (1908)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Ford Model T (1908)

    Генри Форд "посадил Америку на колеса", сделав легендарную модель T доступной по цене для американцев среднего класса. Автомобиль, известный также как "Жестяная Лиззи", выпускался с 1908 по 1927 годы миллионными сериями и сегодня считается прабабушкой олдтаймеров.

  • Rolls Royce Phantom (1925)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Rolls Royce Phantom (1925)

    В золотые двадцатые годы английский автостроитель Rolls Royce выпустил свою первую модель класса люкс, получившую название Phantom. Автомобили этой марки новых модификаций производятся и по сей день, но олдтаймер с мотором мощностью в 40 лошадиных сил - уникальный коллекционный объект: у "Фантомов" первого поколения при сборке машин учитывались индивидуальные пожелания покупателя.

  • Alfa Romeo 8C (1938)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Alfa Romeo 8C (1938)

    8С означает компоновку двигателя из 8 цилиндров в ряд. Итальянская автомобильная компания Alfa Romeo обозначила так люксовый гоночный автомобиль, который был ее основным представителем в автоспорте с момента создания в 1931 году и до закрытия проекта в 1939 году. Несколько гоночных аппаратов были проданы с другими кузовами как дорожные автомобили.

  • Mercedes Benz 300 SL (1957)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Mercedes Benz 300 SL (1957)

    Первый спортивный автомобиль Mercedes-Benz послевоенного периода был оснащен уникальными дверями типа "Крыло чайки" и первой в мире системой центрального механического впрыска топлива. Машина была представлена в 1954 году как дорожная версия гоночного автомобиля W194. Высоко ценятся 29 моделей с алюминиевым кузовом. Легковес среди автомобилей своего времени, 300 SL был создан для быстрой езды.

  • Cadillac Eldorado (1959)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Cadillac Eldorado (1959)

    Получив свое название от концепт-кара, разработанного к золотому юбилею корпорации GM в 1952 году, флагман модельного ряда двухдверных автомобилей Cadillac назывался "Eldorado Seville" и "Eldorado Biarritz", чтобы различать между хардопом и кабриолетом. Самые дорогие модели 50-х и 60-х годов этого производителя и по сей день не потеряли своего культового статуса.

  • Jaguar E-Type (1961)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Jaguar E-Type (1961)

    Оригинальный внешний вид, высокая скорость, хорошие ходовые данные и относительно доступная цена - спортивный автомобиль английской фирмы Jaguar, выпускавшийся в период с 1961 по 1974 годы, считается одним из самых красивых и стильных автомобилей в мире. Даже Энцо Феррари считал Jaguar E Type самым красивым автомобилем.

  • MG MGB Roadster (1962)

    10 самых культовых олдтаймеров

    MG MGB Roadster (1962)

    Классик среди олдтаймеров - двухместный спортивный автомобиль выпускался подразделением MG в составе британского производителя British Motor Corporation с 1962 по 1980 годы. Родстер был не только стильным, но и надежным автомобилем – одним из первых в мире, оборудованных зонами деформации, защищающими пассажиров от резкого воздействия силы удара при аварии.

  • MG MGB Roadster (1962)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Aston Martin DB5 (1964)

    Его зовут Мартин. Астон Мартин. Спортивный автомобиль британского производителя ассоциируется с именем Джеймса Бонда также как коктейль водка-мартини и красивые девушки. Модель Aston Martin DB5 пользуется огромным спросом среди любителей олдтаймеров – не только из-за его появления в фильме "Голдфингер".

  • Ford Shelby G T 350 Mustang (1965)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Ford Shelby G T 350 Mustang (1965)

    Культовый автомобиль считался весьма нетрадиционным для Америки с характерными для машин того времени избыточными размерами. Mustang с его чистыми линиями, небольшими размерами и умеренным количеством хрома в отделке был ближе к европейским моделям тех лет. Особо мощная модификация модели от знаменитого гонщика Кэрола Шелби выпускалась в кузове фастбэк и продавалась в салонах любому желающему.

  • Chevrolet Camaro RS/SS (1967)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Chevrolet Camaro RS/SS (1967)

    Американская корпорация GM решила ответить на успех "Мустанга", который продавали быстрее, чем производили, автомобилем, превосходящим конкурента по скорости, комфорту и по внешнему виду. Как и все автомобили Chevrolet название машины должно было начинаться с буквы "C" - так в последнюю минуту Panther стал Camaro и любимцем публики - его система безопасности по тем временам была роскошью.

    Автор: Сертан Сандерсон, Элла Володина


Контекст

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Дорожная полиция сразу же запретила водителю дальнейшую поездку и составила протокол. (26.09.2019)  

Самый старый олдтаймер в мире - на ходу и со знаками

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"Майбах", "Сталинец" и другие экспонаты шпайерской коллекции

Ежегодно Технический музей в Шпайере посещают более полумиллиона человек. Его автомобильная коллекция считается одной из самых интересных в Германии. (11.11.2014)  

Автомобильные музеи: онлайн-путеводитель

Автомобильных музеев мало не бывает. Похоже, именно таким принципом руководствуются коллекционеры раритетных авто, выставляющие свои олдтаймеры на всеобщее обозрение. (29.03.2011)  

Автомобильные музеи Германии: фирменные коллекции олдтаймеров

У каждого уважающего себя флагмана немецкого автопрома есть свой музей. Мимо них ни пройти, ни проехать, но одними фирменными коллекциями олдтаймеров дело не ограничивается. (24.03.2011)  

10 самых культовых олдтаймеров

Старинный автомобиль - это не только роскошь, но и выгодное капиталовложение. В эти дни в Эссене проходит крупнейшая в мире ярмарка олдтаймеров Techno-Classica. Поехали? (08.04.2016)  

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