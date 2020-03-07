Легендарный хиппи-мобиль - 70 лет на дорогах мира (фото)

Вольфсбург • 70 лет назад, восьмого марта 1950 года, на заводе немецкого концерна Volkswagen в Вольфсбурге был собран первый минивэн VW Transporter (T1). Этот автомобиль, а также следующая модель T2, станут символами целой эпохи - хиппи, расцвет которой пришелся на конец 1960-х - начало 1970-х годов. Идея для создания такого автомобиля родилась в 1947 году.
Минивэн Volkswagen T1 в Вольфсбурге на фотографии 1950-х годов
В Германии минивэн VW Transporter более известен под названием VW Bulli. Это сокращение от "Buslieferwagen" (Bus - автобус, Lieferwagen - автомобиль для доставки товаров). Вторая "l" в названии появилась сама собой - для простоты произношения.
"Love and Peace" - надпись на олдтаймере VW
Первая модель выпускалась в Европе и США до 1966 года, в Бразилии - до 1975 года. Только в Германии за это время было собрано около 1,8 миллиона таких автомобилей разных модификаций.
Сейчас эти культовые модели входят в пятерку самых популярных олдтаймеров в Германии, где зарегистрировано более 10 тысяч VW Bulli первой, второй (1967-1979) и третьей моделей (1979-1992). Средние цены на такие машины составляют от 35 тысяч до 70 тысяч евро, на некоторые модели в идеальном состоянии - до 130 тысяч евро.
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Встреча фанатов VW Bulli
Легендарные олдтаймеры
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10 самых культовых олдтаймеров
Ford Model T (1908)
Генри Форд "посадил Америку на колеса", сделав легендарную модель T доступной по цене для американцев среднего класса. Автомобиль, известный также как "Жестяная Лиззи", выпускался с 1908 по 1927 годы миллионными сериями и сегодня считается прабабушкой олдтаймеров.
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10 самых культовых олдтаймеров
Rolls Royce Phantom (1925)
В золотые двадцатые годы английский автостроитель Rolls Royce выпустил свою первую модель класса люкс, получившую название Phantom. Автомобили этой марки новых модификаций производятся и по сей день, но олдтаймер с мотором мощностью в 40 лошадиных сил - уникальный коллекционный объект: у "Фантомов" первого поколения при сборке машин учитывались индивидуальные пожелания покупателя.
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10 самых культовых олдтаймеров
Alfa Romeo 8C (1938)
8С означает компоновку двигателя из 8 цилиндров в ряд. Итальянская автомобильная компания Alfa Romeo обозначила так люксовый гоночный автомобиль, который был ее основным представителем в автоспорте с момента создания в 1931 году и до закрытия проекта в 1939 году. Несколько гоночных аппаратов были проданы с другими кузовами как дорожные автомобили.
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10 самых культовых олдтаймеров
Mercedes Benz 300 SL (1957)
Первый спортивный автомобиль Mercedes-Benz послевоенного периода был оснащен уникальными дверями типа "Крыло чайки" и первой в мире системой центрального механического впрыска топлива. Машина была представлена в 1954 году как дорожная версия гоночного автомобиля W194. Высоко ценятся 29 моделей с алюминиевым кузовом. Легковес среди автомобилей своего времени, 300 SL был создан для быстрой езды.
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10 самых культовых олдтаймеров
Cadillac Eldorado (1959)
Получив свое название от концепт-кара, разработанного к золотому юбилею корпорации GM в 1952 году, флагман модельного ряда двухдверных автомобилей Cadillac назывался "Eldorado Seville" и "Eldorado Biarritz", чтобы различать между хардопом и кабриолетом. Самые дорогие модели 50-х и 60-х годов этого производителя и по сей день не потеряли своего культового статуса.
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10 самых культовых олдтаймеров
Jaguar E-Type (1961)
Оригинальный внешний вид, высокая скорость, хорошие ходовые данные и относительно доступная цена - спортивный автомобиль английской фирмы Jaguar, выпускавшийся в период с 1961 по 1974 годы, считается одним из самых красивых и стильных автомобилей в мире. Даже Энцо Феррари считал Jaguar E Type самым красивым автомобилем.
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10 самых культовых олдтаймеров
MG MGB Roadster (1962)
Классик среди олдтаймеров - двухместный спортивный автомобиль выпускался подразделением MG в составе британского производителя British Motor Corporation с 1962 по 1980 годы. Родстер был не только стильным, но и надежным автомобилем – одним из первых в мире, оборудованных зонами деформации, защищающими пассажиров от резкого воздействия силы удара при аварии.
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10 самых культовых олдтаймеров
Aston Martin DB5 (1964)
Его зовут Мартин. Астон Мартин. Спортивный автомобиль британского производителя ассоциируется с именем Джеймса Бонда также как коктейль водка-мартини и красивые девушки. Модель Aston Martin DB5 пользуется огромным спросом среди любителей олдтаймеров – не только из-за его появления в фильме "Голдфингер".
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10 самых культовых олдтаймеров
Ford Shelby G T 350 Mustang (1965)
Культовый автомобиль считался весьма нетрадиционным для Америки с характерными для машин того времени избыточными размерами. Mustang с его чистыми линиями, небольшими размерами и умеренным количеством хрома в отделке был ближе к европейским моделям тех лет. Особо мощная модификация модели от знаменитого гонщика Кэрола Шелби выпускалась в кузове фастбэк и продавалась в салонах любому желающему.
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10 самых культовых олдтаймеров
Chevrolet Camaro RS/SS (1967)
Американская корпорация GM решила ответить на успех "Мустанга", который продавали быстрее, чем производили, автомобилем, превосходящим конкурента по скорости, комфорту и по внешнему виду. Как и все автомобили Chevrolet название машины должно было начинаться с буквы "C" - так в последнюю минуту Panther стал Camaro и любимцем публики - его система безопасности по тем временам была роскошью.
Автор: Сертан Сандерсон, Элла Володина