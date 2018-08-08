Легализация гей-браков в консервативном обществе: опыт Эквадора

В центре столицы Эквадора Кито 12 июня можно было наблюдать редкую картину: улицы заполнены толпами ликующих людей с радужными флагами, некоторые демонстранты со слезами на глазах обнимают друг друга. Так радостно ЛГБТ-сообщество Эквадора восприняло новость о том, что Конституционный суд страны принял решение о легализации однополых браков. "Мы с моим партнером очень долго ждали этого дня, так что когда мы поняли, что теперь можем официально заключить брак, мы не могли сдержать слез радости", - вспоминает Эфрайн Сория.

Решение суда, обязательное для исполнительной и законодательной ветвей власти, стало историческим шагом для Эквадора - страны с традиционно-консервативным укладом и сильным влиянием католической церкви. За легализацию гей-браков проголосовали пятеро из девяти судей Конституционного суда. Принятое с минимальным перевесом решение суд обосновал необходимостью соблюдать равноправие всех граждан и не допускать дискриминации.

ЛГБТ-сообщество Эквадора ликует после оглашения решения Конституционного суда

Вердикт суда официально вступил в силу 9 июля, и с тех пор узы брака заключили уже восемь однополых пар. Готовятся к свадьбе и Эфрайн Сория и его партнер Хавьер Беналькасар. "Несомненно, это решение - огромный шаг в признании ЛГБТ-сообщества. Мы больше не граждане второго сорта. Теперь у нас такие же права, как и у всех", - говорит Сория.

Борьба ЛГБТ-активистов за свои права длилась шесть лет

Одной из пар, официально вступивших в брак, стали Памела Тройя и Габриэла Корреа. Если бы все зависело только от их желания, свадьбу они сыграли бы еще шесть лет назад. Но тогда, в августе 2013 года, девушек отказались официально расписывать. Возмущенные отказом, они обратились с иском в Конституционный суд страны. Их заявление, а также иск еще одной однополой пары, стали поводом для судебного разбирательства, завершившегося победой эквадорского ЛГБТ-сообщества.

Памела и Габриэла не ограничились обращением в суд - они организовали кампанию под названием Matrimonio Civil Igualitario ("Законный брак для всех"), которая со временем приобрела общенациональный размах. Еще до этого - в мае 2013 года -Памела Тройя обратилась через Twitter к занимавшему в то время пост президента Эквадора Рафаэлю Корреа и выступавшему против легализации однополых браков, и обвинила его в догматизме и предрассудках.

Социологический опрос, проведенный в Эквадоре в том же году, показал, что почти две трети населения страны не поддерживают легализацию однополых браков. Но ЛГБТ-сообщество не сдавалось и продолжало бороться за свои права: в стране регулярно проходили многотысячные демонстрации с требованиями признать законным заключение браков между людьми одного пола, активисты подавали десятки петиций. Наконец, в июне 2019 года их борьба увенчалась успехом. Таким образом, Эквадор последовал примеру других южноамериканских стран, в числе которых - Аргентина, Бразилия, Колумбия и Уругвай.

Протесты не стихают

Но и после решения Конституционного суда эквадорское общество остается расколотым: противники легализации однополых браков устраивают многочисленные акции в защиту "ценностей традиционной семьи". Инициатором большинства мероприятий становится, как правило, группа религиозных активистов под названием "Не приближайтесь к нашим детям". Изначально это консервативное движение было создано в Перу, но в настоящее время оно активно действует во многих странах Латинской Америки, выступая, в том числе, и против того, чтобы в школах затрагивалась тема различной сексуальной ориентации. После оглашения вердикта Конституционного суда активисты группы "Не приближайтесь к нашим детям" на протяжении нескольких недель выводили на улицы тысячи своих сторонников в разных городах Эквадора.

В Эквадоре не стихают протесты против гей-браков

"На наш взгляд, сторонников легализации однополых браков больше, чем противников. Просто противники громче", - говорит Эфрайн Сория.

Как воспринимает ЛГБТ-сообщество тот факт, что дискуссия о легализации однополых браков, которая, по идее, должна была способствовать развитию разнообразия и повышению толерантности общества, обострилась, и в стране все громче стали звучать голоса критиков этой идеи? "Мы добились прогресса в соблюдении наших прав. По-видимому, это разожгло ненависть тех, кто враждебно относится к людям с другой сексуальной ориентацией", - предполагает Диане Родригес, трансгендер и лидер национального эквадорского ЛГБТ-сообщества.

После решения Конституционного суда предрассудки по отношению к представителям сексуальных меньшинств в Эквадоре вспыхнули с новой силой, и Диане, по ее словам, сталкивается с ними регулярно. "Рейсовый автобус может не остановиться на остановке, если я буду стоять там одна, - говорит она. - Бывало также, что я останавливала такси, а водитель, услышав мой голос и осознав, кто я, просто захлопывал дверь и уезжал, не говоря мне ни слова".

От оскорблений до насилия

"Конечно, нас задевает то, что говорят о нас противники легализации однополых браков, - признается Эфрайн Сория. - Нас ставят на одну доску с педофилами, обвиняют в каких-то чудовищных преступлениях и обострении социальных проблем. Это причиняет боль, кроме того, у людей формируется совершенно неверное представление о нашем образе жизни".

Гомофобы не ограничиваются лишь вербальными оскорблениями: по данным ассоциации Silueta X, с которой сотрудничает Диане Родригес, с января по июль 2019 года в Эквадоре было совершено семь нападений на представителей ЛГБТ-сообщества, приведших к гибели людей. Это больше, чем в 2017 и 2018 годах вместе взятых.

Эфрайн Сория, впрочем, не теряет надежды, что вскоре ситуация наладится. "Мне кажется, что это сиюминутный эффект. Со временем все успокоятся, и брак между людьми одного пола станет таким же нормальным явлением, как и между разнополыми партнерами", - говорит он.

Ускорить этот процесс, по его мнению, может повышение уровня образования в стране. "Необходимы общеобразовательные программы, включающие в себя знакомство с различными сексуальными ориентациями, - считает Эфрайн. - Только так общество сможет изменить свой образ мышления". Но в такой консервативной стране, как Эквадор, это, вероятно, займет еще много лет.

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