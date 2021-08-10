Лев Шлосберг первым рассказал о гибели на Украине российских военных. Первый лауреат премии Фонда Бориса Немцова.

Лев Шлосберг - псковский журналист, политик, правозащитник. В августе 2014 в газете "Псковская губерния" он первым рассказал о гибели, предположительно на Украине, российских десантников, после чего подвергся нападению и был жестоко избит. С 2011 года был депутатом Псковского областного собрания депутатов от партии "Яблоко", однако в 2015 году лишен полномочий. Лев Шлосберг - первый лауреат премии Фонда Бориса Немцова.