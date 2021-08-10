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Лев Шлосберг

Лев Шлосберг первым рассказал о гибели на Украине российских военных. Первый лауреат премии Фонда Бориса Немцова.

Лев Шлосберг - псковский журналист, политик, правозащитник. В августе 2014 в газете "Псковская губерния" он первым рассказал о гибели, предположительно на Украине, российских десантников, после чего подвергся нападению и был жестоко избит. С 2011 года был депутатом Псковского областного собрания депутатов от партии "Яблоко", однако в 2015 году лишен полномочий. Лев Шлосберг - первый лауреат премии Фонда Бориса Немцова.

Karikatur - russischer Politiker Lew Schlosberg wird von der Leiterin zentraler Wahlkommission in Russland Ella Panfilowa weggejagt. Auf die Frage: Und weshalb Schlosberg? antwortet sie: Kann nicht mehr halten.

Выборы в Госдуму: почему сняли Шлосберга 10.08.2021

Российские власти не дали политику Льву Шлосбергу баллотироваться на выборах в Госдуму. Сергей Елкин уверен, помощники Кремля не остановятся, пока не будут сняты все кандидаты от оппозиции.
Lew Schlosberg von der russischen Partei Yabloko, Moskau, August 2016 Copyright: DW/Y. Wyschewezkaya via Daniela Posdnjakova, DW Russisch

Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга на выборах в Госдуму 09.08.2021

По словам Льва Шлосберга, он считает решение суда о своем снятии с выборов "незаконным и необоснованным" и будет его обжаловать. ""Избирательная кампания продолжается", - заявил он.
Lew Schlosberg von der russischen Partei Yabloko, Moskau, August 2016 Copyright: DW/Y. Wyschewezkaya via Daniela Posdnjakova, DW Russisch

Льва Шлосберга сняли с выборов в Псковский областной парламент 03.08.2021

Региональный избирком Псковской области снял с выборов в местный парламент двух политиков "Яблока": Льва Шлосберга и Николая Кузьмина. Причиной этого стало их участие в митинге в поддержку Навального.
Marina Litvinovich, member of Moscow's Public Monitoring Commission speaks during her interview with the Associated Press in Moscow, Russia, Wednesday, Feb. 3, 2021. Litvinovich said that besides Sakharovo, there were at least four more detention centers outside Moscow where arrested protesters were taken. Each of those facilities could accommodate about 30 people, and all of them have already been filled. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

В Москве "Яблоко" хочет выдвинуть на выборы в Думу Явлинского, Литвинович и Шлосберга 20.06.2021

Находящийся в краснодарском СИЗО экс-глава движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров не попал в список кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока".

Russian opposition leader Alexei Navalny looks at photographers standing behind a grass of the cage in the Babuskinsky District Court in Moscow, Russia, Saturday, Feb. 20, 2021. A Moscow court has rejected Russian opposition leader Alexei Navalny's appeal against his prison sentence. Earlier this month, a lower court sentenced Navalny to two years and eight months in prison for violating terms of his probation while recuperating in Germany from a nerve agent poisoning that he blames on the Kremlin. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Шлосберг и другие депутаты обратились к Путину по ситуации с Навальным 18.04.2021

Авторы открытого письма расценивают ситуацию с Навальным как покушение на его жизнь "по мотивам личной и политической ненависти". По их словам, ответственность за жизнь оппозиционера несет лично президент РФ.
FILE PHOTO: Russian opposition leader Alexei Navalny delivers a speech during a rally to demand the release of jailed protesters, who were detained during opposition demonstrations for fair elections, in Moscow, Russia September 29, 2019/File Photo/File Photo

Депутаты в Пскове потребовали от СК РФ возбудить дело из-за отравления Навального 17.12.2020

Депутаты Псковского облсобрания обратились к председателю СК РФ Бастрыкину. Шлосберг и Гайдук считают, что в свете публикации расследования об отравлении Навального должно быть возбуждено дело о посягательстве на жизнь.
MOSCOW, RUSSIA DECEMBER 14, 2019: Yabloko party chairman candidate Nikolai Rybakov looks on at the party s congress to elect a new chairman. Mikhail Japaridze/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0C752F

Российская партия "Яблоко" выбрала нового председателя 15.12.2019

Николай Рыбаков возглавил партию "Яблоко". На съезде он получил поддержку 69 делегатов, за Льва Шлосберга проголосовали 40 человек.
Beschreibung: Journalistin Swetlana Prokopjewa an der Demonstration für die Medienfreiheit in Russland in Pskow am 10.02.2019. Schlagworte: Pskow, Swetlana Prokopjewa, Demonstration Jahr/Ort: 2019 Pskow Fotograf: Artem Avanesow

Как журналистку в России записали в террористы 05.07.2019

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву российские власти внесли в "Перечень террористов и экстремистов" из-за ее профессиональной деятельности. DW с подробностями "дела Прокопьевой".
Karikatur von Sergey Elkin. Stichwörter: russische Beamte, russische Gesetze, Karikatur, Sergey Elkin.

Комментарий: Закон взаимного неуважения 11.04.2019

Закон, который сделал бы власть хоть чуть-чуть ответственной перед людьми, очевидно востребован. Хотя требовать стоит выборов, которые позволят самим менять власть, считает Александр Плющев.
Auf dem Bild: Lew Schlosberg. Politiker der Russische Liberalen äußern sich zu den Tschetschenien-Kriegen. Foto: Julia Vischnevetz / DW am 28.11.2014

Лев Шлосберг подготовил законопроекты о "неуважении власти к народу" 10.04.2019

Проекты лидера псковского "Яблока" грозят публичным лицам, выражающим "неуважение к народу", денежными штрафами, обязательными работами или административным арестом.
Beschreibung: Demonstration zur Unterstützung der Journalistin Swetlana Prokopjewa in Pskow am 10.02.2019. Schlagworte: Pskow, Swetlana Prokopjewa, Demonstration Jahr/Ort: 2019 Pskow Fotograf: Artem Avanesow

На митинг в защиту журналистки Прокопьевой в Пскове вышли 250 человек 10.02.2019

В Пскове состоялся митинг в защиту местной журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой по уголовной статье о публичном оправдании терроризма.
10.03.2017 MOSCOW, RUSSIA - MARCH 10, 2017: Concord Catering General Director Yevgeny Prigozhin seen after the sixth meeting of the High-Level Russian-Turkish Cooperation Council. Mikhail Metzel/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS043D4A Moscow Russia March 10 2017 Concord Catering General Director Yevgeny Prigozhin Lakes After The sixth Meeting of The High Level Russian Turkish Cooperation Council Mikhail Metzel TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS043D4A

Навальный и Шлосберг просят СК проверить данные о Пригожине 22.10.2018

"Новая газета" рассказала о нападениях, которые совершались по заказу людей Пригожина. Источник издания после этого, сообщив о слежке, пропал.
Nemtsov-Gedenkveranstaltungen in Sankt Petersburg

Марш памяти Немцова в Петербурге: участники требуют объективного расследования убийства 25.02.2018

В Санкт-Петербурге участники марша памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова призвали к объединению демократических сил, но разошлись в отношении к президентским выборам.
Russischer Oppositionspolitiker Lev Schlosberg

Вручение премии Немцова: о гражданском мужестве и новых надеждах протестного движения (видео) 13.06.2017

В Бонне прошла церемония вручения премии Бориса Немцова. Лауреатом награды за отстаивание демократических ценностей, который вручается фондом Немцова, стал Ильдар Дадин.

Репортаж DW с вручения премии Бориса Немцова в Бонне (13.06.2017) 13.06.2017

В Бонне прошла церемония вручения премии Бориса Немцова. Лауреатом награды за отстаивание демократических ценностей, который вручается фондом Немцова, стал Ильдар Дадин.
ST PETERSBURG, RUSSIA - FEBRUARY 4, 2017: Inside the first presidential election campaign office of Alexei Navalny, the founder of the Anti-Corruption Foundation. In December 2016 Navalny announced his intention to run for presidency in 2018. Alexander Demianchuk/TASS |

Шлосберг заявил, что готов к дебатам с Навальным 13.06.2017

Оппозиционер Лев Шлосберг объяснил в интервью DW, почему не ходит на митинги после фильма "Он вам не Димон", и заявил, что готов продолжать свой спор с Навальным только очно.
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