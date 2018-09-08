 Лев Толстой и его немецкие страсти | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Лев Толстой и его немецкие страсти

Исполнилось 190 лет со дня рождения Льва Толстого. Это хороший повод поговорить о его немецких связях, увлечениях и страстях.

Лев Толстой, 1909 г.

9 сентября исполняется 190 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Ни с одной другой страной (кроме, разумеется, России) Лев Толстой не был так тесно связан, как с Германией. И ни в одной другой стране (кроме опять-таки России) его так не переводят, не читают и не почитают, как в Германии.

Обложка одного из немецких изданий Анны Карениной

Обложка одного из немецких изданий "Анны Карениной"

Один только роман "Анна Каренина", впервые вышедший на немецком языке в 1885 году, переводили с тех пор на немецкий более двадцати раз! А в каталоге Немецкой национальной библиотеки (аналоге "Ленинки") - свыше полутора тысяч книг Толстого и о Толстом. В их числе - несколько собраний сочинений, первое из которых вышло на немецком уже в 1891 году!

Что касается самого Льва Толстого, то он очень любил Германию, много раз здесь бывал, в совершенстве знал немецкий язык. Немецкие обороты, словечки, фразы - не редкость в дневниках, записных книжках писателя. Кроме того, Толстой вел оживленную переписку с множеством своих поклонников, живших в Германии.

Просвещенный барин и непонятливые крестьяне

Знанием немецкого языка писатель был обязан своему домашнему учителю, немцу Фридриху Рёсселю, которого в доме звали Федором Ивановичем. Толстой впоследствии довольно точно описал его в "Детстве". А младшая дочь писателя, Александра Львовна, рассказывала со слов отца, что Федор Иванович был "добрейшим человеком, одним из тех, которые сживаются с семьей и горячо привязываются к ней. Дети его любили".

Большое влияние на формирование мировоззрения Толстого оказал в юношеские годы еще один немец - профессор юридического факультета Казанского университета, критик крепостного права Дмитрий Иванович Мейер. Он предложил своему новому студенту написать работу, которая увлекла одаренного юношу: сравнительный анализ знаменитого "Наказа" Екатерины II и трактата "О духе законов" французского писателя и правоведа Монтескье.

Контекст

Ситуация, сложившаяся в России в книжной отрасли, далека от благополучной, уверен обозреватель DW Ефим Шуман.

6 июня откроется перекрестный Год немецкого и русского языков и литературы в России и Германии. Насколько популярна среди немцев русская литература? Какие книги они читают?

Сто лет назад на станции Астапово завершился путь великого русского писателя. Он сбежал от жены, которая мешала ему жить сообразно идеалам и принципам. Или же во всем виновата любовь? Ответ - в фильме "The Last Station". (29.01.2010)

В Гамбурге состоялась премьера спектакля по роману Достоевского "Преступление и наказание". Это новый спектакль режиссера, известного своими постановками русской классики.

Галина Дурстхофф - литературный агент, "продвигающий" на Западе русскую литературу: от книг Алексиевич и Сорокина до критической публицистики. Что издается и читается больше всего? (01.02.2016)

Отсюда был только шаг до Руссо, и вслед за Руссо Толстой увлекся идеей нравственного возрождения человечества, которое необходимо начинать с себя. Эта идея будет сопровождать великого писателя и гуманиста всю его жизнь. Правда, в молодые годы с практикой просвещения и хозяйственными преобразованиями в Ясной Поляне у графа Толстого не очень-то получилось. Крестьяне с недоверием относились к "просвещенному барину". И "образовать" народ тогда не получилось.

"Сам дрянь": Толстой и рулетка

Справедливости ради следует сказать, что во время своих поездок в Германию, особенно в молодые годы, Лев Николаевич занимался не только нравственным самовоспитанием. Так, все время своего пребывания в Баден-Бадене он провел в казино. Играл Толстой, кстати, на том же зеленом сукне, которое вдохновило Достоевского на "Игрока".

Играл он азартно, и проиграл все. "Любезный друг Сережа, - писал он брату. - Совестно тебе признаться, что проигрался я в рулетку в Баден-Бадене". Толстой приехал в Баден-Баден в 1857 году. Приехал не избалованным барчуком, который не умеет управлять собой, а, в общем-то, уже зрелым человеком: ему было 29 лет, он участвовал в обороне Севастополя в Крымской войне, получил за храбрость орден Св. Анны... И, тем не менее, страсть к игре преодолеть не мог. Занял денег у своих русских друзей (тогда в Баден-Бадене русских было много) - и снова все просадил. "Всё бегал в рулетку. Свинья", - записал Лев Николаевич в своем дневнике. И дальше: "Дрянь народ. А больше всего сам дрянь".

Музыкант Лев Толстой

В конце концов, Лев Николаевич уехал из Баден-Бадена, продолжил свое путешествие по Европе, а потом, уже в России, снова вернулся к вопросам нравственного совершенствования. Здесь он многое почерпнул у немецких философов. Например, в трактате "Что такое искусство?" он цитирует Гегеля, Фихте, Шеллинга, Шопенгауэра, Канта...

Софья Андреевна Толстая, 1865 год

Софья Андреевна Толстая, 1865 г.

В 1862 году Толстой женился. Его жена, Софья Андреевна Берс, тоже была по происхождению немкой: ее отец, врач и действительный статский советник, происходил из остзейских дворян.

Добавим еще, что великий писатель был очень музыкальным человеком, отлично играл на фортепьяно и даже сочинял музыку. Его любимые композиторы - Бах, Бетховен, Гендель и Шопен. И не случайно "героиней" знаменитой "Крейцеровой сонаты" стала соната Бетховена. А написанный Львом Толстым в соавторстве с одним из знакомых вальс звучит в художественном фильме "Отец Сергий", снятом на "Мосфильме" в 1978 году.

Смотрите также:

  • Лия Ахеджакова на сцене Современника

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Лия Меджидовна Ахеджакова: 80 лет

    Народная артистка России родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске. Уже более 40 лет работает в театре "Современник". Советская и российская актриса театра и кино в 2013 году стала лауреатом премии Московской Хельсинкской группы (МХГ) в номинации "За защиту прав человека средствами культуры и искусства".

  • Портрет Тургенева

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Иван Сергеевич Тургенев: 200 лет со дня рождения

    Родился 28 октября (9 ноября) 1818 года. Классика русской литературы XIX века грамоте обучали в детстве французские и немецкие гувернеры. Тургенев блестяще владел немецким языком и знал "Фауста" Гете наизусть, учился в Берлинском университете, несколько лет прожил в Баден-Бадене, где ему установлен памятник.

  • Портрет Карла Маркса

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Карл Маркс: 200 лет со дня рождения

    Основоположник коммунизма родился в Трире 5 мая 1818 года. На его родине торжества обещают быть особенно масштабными. Главную выставку под названием "Карл Маркс. 1818 - 1883. Жизнь. Труды. Эпоха", посвященную юбиляру, подготовили в сотрудничестве несколько музеев, проходить она будет на нескольких площадках Трира сразу, а откроется 5 мая 2018 года.

  • Портрет Толстого

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Лев Николаевич Толстой: 190 лет со дня рождения

    Граф Лев Николаевич Толстой родился 28 августа (9 сентября) 1828 года в Ясной Поляне. Один из величайших писателей и мыслителей всех времен стал основоположником нового религиозно-нравственного течения - толстовства. В Германии он бывал не раз: играл здесь в рулетку, лечил брата. "Анну Каренину" на немецкий язык переводили 21 раз.

  • Фотопортрет Горького

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Максим Горький: 150 лет со дня рождения

    Алексей Максимович Пешков (Горький) родился 16 (28 по новому стилю) марта 1868 года в Нижнем Новгороде. Его имя до сих пор носит один из лучших театров Германии - берлинский Maxim Gorki Theater.

  • Фотопортрет писателя

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Эрих Мария Ремарк: 120 лет со дня рождения

    Выдающийся немецкий писатель родился 22 июня 1898 года в Оснабрюке. На протяжении долгих лет остается самым читаемым "немцем" в России. Прославился не только на литературном поприще, но и на любовном фронте: в разные годы состоял в близких отношениях с Гретой Гарбо, Марлен Дитрих и Натальей Палей - внучкой царя Александра II, французской актрисой и манекенщицей.

  • Фотопортрет Солженицына

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Александр Исаевич Солженицын: 100 лет со дня рождения

    Нобелевский лауреат по литературе родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Боевой офицер, он в 1945 году был арестован за критику Сталина в частном письме. В 1973 году в Париже вышел первый том "Архипелага ГУЛАГ". Спустя год Политбюро решило "пресечь антисоветскую деятельность" Солженицына. Он был выслан из СССР. Во франкфуртском аэропорту его встречал другой нобелевский лауреат - Генрих Бёлль.

  • Ингмар Бергман

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Ингмар Бергман: 100 лет со дня рождения

    Культовый шведский режиссер театра и кино, сценарист и писатель, оператор и актер, отец девятерых детей, родился в городе Уппсала 14 июля 1918 года. Трижды его картины были удостоены премии "Оскар": "Девичий источник", "Сквозь тусклое стекло", "Фанни и Александр".

  • Эннио Морриконе

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Эннио Морриконе: 90 лет

    Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер родился 10 ноября 1928 года в Риме. Дважды лауреат премии "Оскар". Один из самых известных композиторов современности. Написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам, в том числе и к российскому фильму "72 метра" Владимира Хотиненко.

  • Алексей Баталов

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Алексей Владимирович Баталов: 90 лет со дня рождения

    Замечательный советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, педагог, мастер художественного слова родился 20 ноября 1928 года во Владимире. Фильм "Большая семья", где он сыграл одну из главных ролей, стал лауреатом Каннского фестиваля в 1955 году в номинации "лучший актерский ансамбль". На фото - кадр из фильма "Летят журавли", получившего в Каннах "Золотую пальмовую ветвь" в 1958 году.

  • Вячеслав Тихонов

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Вячеслав Васильевич Тихонов: 90 лет со дня рождения

    Советский и российский актер театра и кино родился 8 февраля 1928 года в Павловском Посаде. В 12-серийном художественном телефильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны" сыграл офицера СС Штирлица - советского разведчика Исаева, работающего весной 1945 года в нацистской Германии.

  • Владимир Высоцкий

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Владимир Семенович Высоцкий: 80 лет со дня рождения

    Советский актер, поэт, автор и исполнитель песен родился 25 января 1938 года в Москве. По итогам опроса ВЦИОМ, проведенного среди россиян в 2010 году, Высоцкий занял второе место в списке "кумиров XX века" после Юрия Гагарина.

  • Роми Шнайдер в фильме Бассейн, 1969 год

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Роми Шнайдер: 80 лет со дня рождения

    Розмари Магдалена Альбах родилась 23 сентября 1938 года в Вене. Она стремительно покорила сердца зрителей, сыграв в середине 1950-х императрицу Елизавету Австрийскую в культовой трилогии "Сисси". Затем перебралась в Париж, где постепенно освободилась от надоевшего "костюмного" образа, став серьезной драматической актрисой.

  • Певица Мадонна

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Мадонна: 60 лет

    Мадонна Луиза Чикконе родилась 16 августа 1958 года в Бей-Сити. Американская певица, автор-исполнитель, танцовщица, продюсер, а также актриса и детская писательница признана самой богатой и одной из самых влиятельных женщин-музыкантов в истории.

  • Майкл Джексон в 1984 году

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Майкл Джексон: 60 лет со дня рождения

    Майкл Джозеф Джексон родился 29 августа 1958 года в Гэри. Самый успешный поп-исполнитель всех времен вошел и в историю танца, в частности, как пропагандист "лунной походки". Это танцевальное движение берет свои истоки в классической пантомиме. Использовали его многие, но именно Джексон довел движение до совершенства.

  • Уилл Смит

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Уилл Смит: 50 лет

    Уиллард Кэрролл Смит-младший родился 25 сентября 1968 года в Филадельфии. Один из самых высокооплачиваемых актеров мира. Два раза номинировался на премию "Оскар" - за роли в фильмах "Али" и "В погоне за счастьем". В конце 1980-х получил широкую известность в составе хип-хоп-дуэта DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, ставшего в 1988 году первым обладателем "Грэмми" за лучшее исполнение рэпа.

  • Даниэль Брюль

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Даниэль Брюль: 40 лет

    Даниэль Сесар Мартин Брюль Гонсалес Доминго (отец - немец, мать - испанка) родился 16 июня 1978 года в Барселоне. Первые одобрительные отзывы от кинокритиков актер получил в 2003 году - после выхода фильма "Гуд бай, Ленин!", где в одной из ролей также снималась Чулпан Хаматова. Мировое признание Брюлю принесла роль австрийского гонщика Ники Лауды в спортивно-исторической драме "Гонка".

  • Рианна

    Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

    Рианна: 30 лет

    Робин Рианна Фенти родилась 20 февраля 1988 года на острове Барбадос. Пела с детства, в 15 лет была замечена американским продюсером и переехала в Соединенные Штаты, где сделала головокружительную музыкальную карьеру, являясь на сегодня одной из самых хорошо продаваемых исполнительниц мира.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 05:20
Now live
05:20 мин

Что посмотреть в Баден-Бадене за один день

Контекст

Юбилеи 2018: От Высоцкого до Мадонны

Чьи юбилеи мы отмечаем в 2018 году? (28.12.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что посмотреть в Баден-Бадене за один день  

Писатель Максим Осипов не любит сравнения с Антоном Чеховым  

Пять известных писателей с нелитературным прошлым  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера