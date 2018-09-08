Лев Толстой и его немецкие страсти

9 сентября исполняется 190 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Ни с одной другой страной (кроме, разумеется, России) Лев Толстой не был так тесно связан, как с Германией. И ни в одной другой стране (кроме опять-таки России) его так не переводят, не читают и не почитают, как в Германии.

Обложка одного из немецких изданий "Анны Карениной"

Один только роман "Анна Каренина", впервые вышедший на немецком языке в 1885 году, переводили с тех пор на немецкий более двадцати раз! А в каталоге Немецкой национальной библиотеки (аналоге "Ленинки") - свыше полутора тысяч книг Толстого и о Толстом. В их числе - несколько собраний сочинений, первое из которых вышло на немецком уже в 1891 году!

Что касается самого Льва Толстого, то он очень любил Германию, много раз здесь бывал, в совершенстве знал немецкий язык. Немецкие обороты, словечки, фразы - не редкость в дневниках, записных книжках писателя. Кроме того, Толстой вел оживленную переписку с множеством своих поклонников, живших в Германии.

Просвещенный барин и непонятливые крестьяне

Знанием немецкого языка писатель был обязан своему домашнему учителю, немцу Фридриху Рёсселю, которого в доме звали Федором Ивановичем. Толстой впоследствии довольно точно описал его в "Детстве". А младшая дочь писателя, Александра Львовна, рассказывала со слов отца, что Федор Иванович был "добрейшим человеком, одним из тех, которые сживаются с семьей и горячо привязываются к ней. Дети его любили".

Большое влияние на формирование мировоззрения Толстого оказал в юношеские годы еще один немец - профессор юридического факультета Казанского университета, критик крепостного права Дмитрий Иванович Мейер. Он предложил своему новому студенту написать работу, которая увлекла одаренного юношу: сравнительный анализ знаменитого "Наказа" Екатерины II и трактата "О духе законов" французского писателя и правоведа Монтескье.

Отсюда был только шаг до Руссо, и вслед за Руссо Толстой увлекся идеей нравственного возрождения человечества, которое необходимо начинать с себя. Эта идея будет сопровождать великого писателя и гуманиста всю его жизнь. Правда, в молодые годы с практикой просвещения и хозяйственными преобразованиями в Ясной Поляне у графа Толстого не очень-то получилось. Крестьяне с недоверием относились к "просвещенному барину". И "образовать" народ тогда не получилось.

"Сам дрянь": Толстой и рулетка

Справедливости ради следует сказать, что во время своих поездок в Германию, особенно в молодые годы, Лев Николаевич занимался не только нравственным самовоспитанием. Так, все время своего пребывания в Баден-Бадене он провел в казино. Играл Толстой, кстати, на том же зеленом сукне, которое вдохновило Достоевского на "Игрока".

Играл он азартно, и проиграл все. "Любезный друг Сережа, - писал он брату. - Совестно тебе признаться, что проигрался я в рулетку в Баден-Бадене". Толстой приехал в Баден-Баден в 1857 году. Приехал не избалованным барчуком, который не умеет управлять собой, а, в общем-то, уже зрелым человеком: ему было 29 лет, он участвовал в обороне Севастополя в Крымской войне, получил за храбрость орден Св. Анны... И, тем не менее, страсть к игре преодолеть не мог. Занял денег у своих русских друзей (тогда в Баден-Бадене русских было много) - и снова все просадил. "Всё бегал в рулетку. Свинья", - записал Лев Николаевич в своем дневнике. И дальше: "Дрянь народ. А больше всего сам дрянь".

Музыкант Лев Толстой

В конце концов, Лев Николаевич уехал из Баден-Бадена, продолжил свое путешествие по Европе, а потом, уже в России, снова вернулся к вопросам нравственного совершенствования. Здесь он многое почерпнул у немецких философов. Например, в трактате "Что такое искусство?" он цитирует Гегеля, Фихте, Шеллинга, Шопенгауэра, Канта...

Софья Андреевна Толстая, 1865 г.

В 1862 году Толстой женился. Его жена, Софья Андреевна Берс, тоже была по происхождению немкой: ее отец, врач и действительный статский советник, происходил из остзейских дворян.

Добавим еще, что великий писатель был очень музыкальным человеком, отлично играл на фортепьяно и даже сочинял музыку. Его любимые композиторы - Бах, Бетховен, Гендель и Шопен. И не случайно "героиней" знаменитой "Крейцеровой сонаты" стала соната Бетховена. А написанный Львом Толстым в соавторстве с одним из знакомых вальс звучит в художественном фильме "Отец Сергий", снятом на "Мосфильме" в 1978 году.

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