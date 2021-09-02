Лев Пономарев

Российский правозащитник.
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Сутки назад Алексей Навальный объявил голодовку. За судьбой оппозиционера пристально следят в Германии. Ведь именно здесь его спасали после отравления и здесь он проходил реабилитацию. Берлин с самого начала призывал освободить Навального. Как сейчас в стране реагируют на то, что к Навальному не допускают гражданских врачей и как оценивают его решение объявить голодовку?
ФСИН грозит Навальному обращением в суд - с требованием заменить условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Сейчас оппозиционер остается в ФРГ, где решил проходит реабилитацию. Во ФСИН утверждают, что Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Сам Навальный воспринял это сообщение как официальное признание его отравления государством.
Поправки к конституции в условиях коронавируса: отложат ли всенародное голосование или нет? И "обнуленный Путин", одиночные пикеты, избиение правозащитника и открытый письменный протест сотен юристов, журналистов и правозащитников, а также противоречивое решение Конституционного суда - cегодня поговорим об этом на фоне пандемии коронавируса.