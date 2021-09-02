Лев Пономарев

К чему приведет голодовка Навального и что говорят об этом в Германии. DW Новости (01.04.2021)

Сутки назад Алексей Навальный объявил голодовку. За судьбой оппозиционера пристально следят в Германии. Ведь именно здесь его спасали после отравления и здесь он проходил реабилитацию. Берлин с самого начала призывал освободить Навального. Как сейчас в стране реагируют на то, что к Навальному не допускают гражданских врачей и как оценивают его решение объявить голодовку?