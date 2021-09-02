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Лев Пономарев

Российский правозащитник.

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MOSCOW, RUSSIA - MAY 1, 2019: Russian human rights activist Lev Ponomarev during a rally marking International Workers Day in central Moscow. Anton Novoderezhkin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0AA373

Неизвестные исписали оскорблениями стены дома правозащитника Пономарева 02.09.2021

Оскорбительные надписи появились на подъезде дома и двери офиса основателя движения "За права человека" Льва Пономарева в день его 80-летия. Правозащитник вызвал полицию.
07.12.2018 Menschenrechtsaktivisten Lew Ponomarjow während des heutigen Prozess in Moskau

Суд отклонил иск Льва Пономарева к Минюсту и МИД РФ по "иноагентам" 30.04.2021

Минюст РФ внес Льва Пономарева в список СМИ-"иноагентов". Основатель движения "За права человека" попытался оспорить это решение. Суд отказал. Правозащитник считает заказчиком центр "Э" или ФСБ.

Что такое быть "иноагентом" в России (01.04.2021) 01.04.2021

Суд в Москве отклонил иск против признания иностранным агентом журналиста Сергея Маркелова. Аналогичное разбирательство назначено на 2 апреля и известному российскому правозащитнику Льву Пономареву.

К чему приведет голодовка Навального и что говорят об этом в Германии. DW Новости (01.04.2021) 01.04.2021

Сутки назад Алексей Навальный объявил голодовку. За судьбой оппозиционера пристально следят в Германии. Ведь именно здесь его спасали после отравления и здесь он проходил реабилитацию. Берлин с самого начала призывал освободить Навального. Как сейчас в стране реагируют на то, что к Навальному не допускают гражданских врачей и как оценивают его решение объявить голодовку?
Nicht genehmigte Demonstration in Moskau. Mütter deren Kinder aus politischen Gründen eingesperrt worden sind, nahmen an Demonstrationen teil oder werden des Extremismus beschuldigt. Lev Ponomarev von der Moskauer Helsinki Gruppe.

Движение "За права человека" произвело самороспуск 07.03.2021

Одной из причин роспуска движения "За права человека" стали недавние поправки в закон об НКО, предписывающие регистрировать как "иноагентов" даже незарегистрированные объединения.
Marina Litvinovich, member of Moscow's Public Monitoring Commission speaks during her interview with the Associated Press in Moscow, Russia, Wednesday, Feb. 3, 2021. Litvinovich said that besides Sakharovo, there were at least four more detention centers outside Moscow where arrested protesters were taken. Each of those facilities could accommodate about 30 people, and all of them have already been filled. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Члены ОНК Москвы подписали обращение в защиту Литвинович 07.03.2021

Марину Литвинович хотят исключить из состава ОНК. Некоторые бывшие и действующие члены этой правозащитной организации возмущены этим.
Nicht genehmigte Demonstration in Moskau. Mütter deren Kinder aus politischen Gründen eingesperrt worden sind, nahmen an Demonstrationen teil oder werden des Extremismus beschuldigt. Lev Ponomarev von der Moskauer Helsinki Gruppe.

Лев Пономарев подал иск против министерства юстиции РФ 03.03.2021

Правозащитник Лев Пономарев требует через суд признать незаконным включение его в реестр СМИ-"иноагентов". Ранее из-за ужесточения законов об "иноагентах" он решил распустить организацию "За права человека".
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 7, 2018: Russian human rights activist Lev Ponomaryov, leader of the For Human Rights movement, is escorted by police officers ahead of a hearing at the Moscow City Court. On December 5, 2018, Moscow s Tverskoy District found Ponomaryov guilty of organizing the 28 October 2018 unauthorized rally titled For Our and Your Children and arrested him for 25 days. Maxim Grigoryev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS09A3EE

Лев Пономарев о роспуске движения "За права человека" и штрафах "иноагентам" 02.03.2021

Лев Пономарев, глава движения "За права человека" пояснил в интервью DW решение о ликвидации организации на фоне ужесточения в России законов об "иноагентах".
Nicht genehmigte Demonstration in Moskau. Mütter deren Kinder aus politischen Gründen eingesperrt worden sind, nahmen an Demonstrationen teil oder werden des Extremismus beschuldigt. Lev Ponomarev von der Moskauer Helsinki Gruppe.

Лев Пономарев объявил о ликвидации организации "За права человека" 02.03.2021

Из-за ужесточения в России закона об "иностранных агентах" организация "За права человека" будет ликвидирована. Об этом сообщил ее создатель Лев Пономарев, уточнив, что входившие в нее правозащитники продолжат работу.

ФСИН против Навального: дадут ли оппозиционеру убежище в Германии? DW Новости (29.12.2020) 29.12.2020

ФСИН грозит Навальному обращением в суд - с требованием заменить условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Сейчас оппозиционер остается в ФРГ, где решил проходит реабилитацию. Во ФСИН утверждают, что Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Сам Навальный воспринял это сообщение как официальное признание его отравления государством.
Sergey Elkin hat die Karikatur für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden. Thema: Russland hat ein Gesetz verabschiedet, laut dem ausländische Medien als ausländische Agenten eingestuft werden können. Dadurch wird ihre Arbeit erschwert.

Комментарий: "Иностранные агенты" - новые "враги народа"? 29.12.2020

Клеймо "иностранного агента" - не только очередной способ наказать неугодных, но и эксперимент над живыми людьми. Впрочем, далеко не новый, считает Александр Плющев.
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Лев Пономарев о попадании в список СМИ-"иноагентов": Будем защищаться коллективно 28.12.2020

Основатель движения "За права человека" стал одним из первых физических лиц в реестре СМИ-"иноагентов". В интервью DW он рассказал о последствиях этого для его деятельности.

Nicht genehmigte Demonstration in Moskau. Mütter deren Kinder aus politischen Gründen eingesperrt worden sind, nahmen an Demonstrationen teil oder werden des Extremismus beschuldigt. Lev Ponomarev von der Moskauer Helsinki Gruppe.

Минюст РФ внес правозащитника Пономарева в список СМИ-"иноагентов" 28.12.2020

Минюст впервые включил 5 физлиц в список СМИ-"иноагентов". В их числе - основатель движения "За права человека", художница-активистка и журналисты "Псковской губернии", "Радио Свобода" и "7х7".
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Правозащитники об "иноагентах"-физлицах: Законы РФ все более абсурдны 09.12.2020

Известные российские правозащитники оценили для DW принятый Госдумой в первом чтение законопроект, согласно которому "иноагентами" могут стать физлица и незарегистрированные организации.

Как КС обнуление Путина одобрил (16.03.2020) 16.03.2020

Внесение поправок в Конституцию, на фоне которых обнуляются сроки президентства Путина, одобрил Конституционный суд России. Между тем в Москве задержали пятьдесят человек, которые вышли с одиночными пикетами на Лубянку.

Путин-2036: кто против и отложат ли голосование по поправкам? (16.03.2020) 16.03.2020

Поправки к конституции в условиях коронавируса: отложат ли всенародное голосование или нет? И "обнуленный Путин", одиночные пикеты, избиение правозащитника и открытый письменный протест сотен юристов, журналистов и правозащитников, а также противоречивое решение Конституционного суда - cегодня поговорим об этом на фоне пандемии коронавируса.
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