 Лев Пономарев попросил отпустить его на похороны Алексеевой | Новости из Германии о России | DW | 09.12.2018

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Россия

Лев Пономарев попросил отпустить его на похороны Алексеевой

Отбывающий арест правозащитник напомнил, что десятки лет в рамках Московской Хельсинской группы сотрудничал с Алексеевой. Ее смерть она назвал "исключительно тяжелой личной" утратой.

Лев Пономарев во время суда в Москве

Лев Пономарев во время суда в Москве

Исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарев, содержащийся под арестом в камере спецприемника №1 ГУВД Москвы, направил заявление в Тверской районный суд с просьбой отпустить его на похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщил Telegram-канал "МБХ Медиа", приложив фотокопию документа.

Контекст

Глава старейшей правозащитной организации России, лауреат премии Сахарова парламента ЕС и премии Гавела Совета Европы Людмила Алексеева умерла в возрасте 91 года. Андрей Бреннер вспоминает. (08.12.2018)

Известной российской правозащитнице Людмиле Алексеевой исполняется 90 лет. DW побеседовала с ней о правах человека в России и на Украине, о пытках в тюрьмах и о молодежных протестах. (20.07.2017)

"Прошу вынести постановление" о прекращении административного ареста, написал Пономарев. Смерть Алексеевой активист охарактеризовал как "исключительно тяжелые личные обстоятельства". По его словам, он хотел бы проститься с председателем Московской Хельсинской группы (МХГ), которая возглавляла этот пост с 1996 года. При этом Лев Пономарев напомнил, что "десятки лет" сотрудничал с Алексеевой в рамках МХГ.

По решению Московского городского суда, с 25 до 16 суток снизившего срок ареста Пономареву, он должен выйти на свободу 21 декабря.

Прощание с Людмилой Алексеевой, скончавшейся 8 декабря на 92-м году жизни, состоится 11 декабря в Центральном доме журналиста в Москве. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

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    Автор: Елена Барышева


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Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Ссылки в интернете

Telegram-канал "МБХ Медиа"

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