Лев Пономарев попросил отпустить его на похороны Алексеевой

Исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарев, содержащийся под арестом в камере спецприемника №1 ГУВД Москвы, направил заявление в Тверской районный суд с просьбой отпустить его на похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщил Telegram-канал "МБХ Медиа", приложив фотокопию документа.

"Прошу вынести постановление" о прекращении административного ареста, написал Пономарев. Смерть Алексеевой активист охарактеризовал как "исключительно тяжелые личные обстоятельства". По его словам, он хотел бы проститься с председателем Московской Хельсинской группы (МХГ), которая возглавляла этот пост с 1996 года. При этом Лев Пономарев напомнил, что "десятки лет" сотрудничал с Алексеевой в рамках МХГ.

По решению Московского городского суда, с 25 до 16 суток снизившего срок ареста Пономареву, он должен выйти на свободу 21 декабря.

Прощание с Людмилой Алексеевой, скончавшейся 8 декабря на 92-м году жизни, состоится 11 декабря в Центральном доме журналиста в Москве. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

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