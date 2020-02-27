"Левые" в Германии предъявили иск Меркель в связи с убийством Сулеймани

Депутаты бундестага от Левой партии обратились в Федеральную прокуратуру Германии с иском к членам правительства ФРГ в связи с убийством американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани и главы проиранского шиитского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби" Абу Махди аль-Мухандиса. Федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) и члены ее кабинета подозреваются в пособничестве убийству Сулеймани и аль-Мухандиса путем бездействия, говорится в заявлении восьми депутатов, которое они подали в четверг, 27 февраля.

В иске также указываются министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) и министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer).

Авиабаза Рамштайн и убийство Сулеймани

Иск немецких "левых" основывается на сообщениях, согласно которым данные об атаках американских беспилотников проходили через опорный пункт ВВС США Рамштайн на западе Германии. По всей вероятности, члены немецкого правительства до настоящего времени не предпринимали никаких мер, чтобы убедиться, что через информационные сети в Рамштайне не осуществляются противоречащие международному праву атаки беспилотников, указали депутаты.

Федеральное правительство обязано гарантировать, что на территории Германии не нарушается международное законодательство, подчеркивается далее. При этом следует предполагать, что атака американских беспилотников в Ираке осуществлялась через размещенный в Рамштайне ретранслятор, поскольку с учетом кривизны земной поверхности это является единственным возможным путем передачи сигналов из США в Ирак, отмечают авторы заявления.

"Немецкий Рамштайн является краеугольным камнем в проводимой США глобальной политике насилия", - подчеркнули они и призвали прокуратуру незамедлительно начать расследование в отношении членов федерального правительства. Целенаправленное уничтожение Сулеймани следует считать убийством, совершенным опасными для общества средствами, указали далее представители Левой партии.

Атака беспилотников близ Багдада

Касем Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис были убиты 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате совершенного беспилотниками ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада. Вскоре после смерти Сулеймани духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил его преемником бригадного генерала Эсмаила Каани.

В качестве возмездия за убийство Сулеймани Иран 8 января обстрелял две военные базы в Ираке, на которых дислоцировались военнослужащие США. Спустя несколько часов после обстрела иранские военные по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, в результате погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Смотрите также:

Санкции США против Ирана - хроника противостояния США ввели новые санкции против Ирана 5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния США вышли из соглашения по Ирану 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Иран соблюдал условия сделки До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Какие санкции вступили в силу После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния ЕС сожалеет о новых санкциях США Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Иран намерен продолжать торговлю нефтью Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Угрозы Тегерана на фоне санкций США Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Введение санкций привело к протестам Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста. Автор: Наталья Позднякова

