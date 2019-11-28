"Левада-центр": Власть оторвалась от общества – уверены большинство россиян

Только четверть опрошенных "Левада-центром" считают, что в России царит социальное взаимопонимание. 72 процента уверены, что власть далека от народа. Такие данные "Левада-центр" опубликовал в четверг, 28 ноября.

В этом году социологи спрашивали своих респондентов о причинах несовпадения интересов власти и общества. На первом месте среди ответов "власти живут за счет населения и их мало волнует, как живет народ". 53% выбрали этот вариант. 19% считают, что в стране нет "обратной связи". О том, что у власти и населения всегда разные интересы, говорят 16%. Четвертый предложенный социологами вариант о том, что интересы власти и общества совпадают только в критические для страны периоды, выбрали 11% опрошенных.

Опрос был проведен 24-30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в 50 регоионах. 1616 человек от 18 лет и старше были опрошены лично.

Социологи отмечают некоторый рост числа тех, кто не видит совпадения интересов власти и общества. За десять лет их процент вырос с 62 до 72. Одновременно сократилось более чем в два раза, с 9 до 4 число тех, кто затрудняется ответить.

Ранее Левада-центр опубликовал данные опроса, который показал значительный рост эмиграционных настроений среди молодежи и снижении поддержки президента Путина.

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