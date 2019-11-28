 ″Левада-центр″: Власть оторвалась от общества – уверены большинство россиян | Новости из Германии о России | DW | 28.11.2019

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Россия

"Левада-центр": Власть оторвалась от общества – уверены большинство россиян

Интересы власти и общества не совпадают. Так отвечают почти три четверти россиян, и винят в этом власти.

Опрос Левада-центра о взаимопонимании власти и общества в России

Только четверть опрошенных "Левада-центром" считают, что в России царит социальное взаимопонимание. 72 процента уверены, что власть далека от народа. Такие данные "Левада-центр" опубликовал в четверг, 28 ноября.

В этом году социологи спрашивали своих респондентов о причинах несовпадения интересов власти и общества. На первом месте среди ответов "власти живут за счет населения и их мало волнует, как живет народ". 53% выбрали этот вариант. 19% считают, что в стране нет "обратной связи". О том, что у власти и населения всегда разные интересы, говорят 16%. Четвертый предложенный социологами вариант о том, что интересы власти и общества совпадают только в критические для страны периоды, выбрали 11% опрошенных.

Контекст

Говоря о желании эмигрировать, молодежь посылает властям сигнал, что ее не устраивает ситуация в России. Рост таких настроений связан с выборами, протестами и репрессиями, полагает Александр Плющев. (27.11.2019)

Снижение доли симпатизирующих Путину россиян директор "Левада-центра" Лев Гудков связывает с разочарованием в курсе президента РФ. В первую очередь речь идет о пенсионной реформе. (18.11.2019)

Опрос был проведен 24-30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в 50 регоионах. 1616 человек от 18 лет и старше были опрошены лично.

Социологи отмечают некоторый рост числа тех, кто не видит совпадения интересов власти и общества. За десять лет их процент вырос с 62 до 72. Одновременно сократилось более чем в два раза, с 9 до 4 число тех, кто затрудняется ответить.

Ранее Левада-центр опубликовал данные опроса, который показал значительный рост эмиграционных настроений среди молодежи и снижении поддержки президента Путина. 

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"Левада-центр" - опрос об отношениях власти и общества

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