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"ЛДПР - Либерально-демократическая партия России"

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) - российская политическая партия, прямая наследница Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС).

Либерально-демократическая партия России была учреждена в апреле 1992 года на базе Либерально-демократической партии Советского Союза, созданной в декабре 1989 года. ЛДПР, наряду с КПРФ и "Яблоком", участвовала во всех выборах депутатов Государственной думы. ЛДПР позиционирует себя как оппозиционная партия. Председателем ЛДПР с момента ее создания является Владимир Жириновский.

В своей идеологии ЛДПР продвигает идеи патриотизма. Однако ряд высказываний ее лидера дает основания относить российских либеральных демократов скорее к националистам. Как утверждается в ряде источников, в начале 1990-х годов ЛДПР сотрудничала с Национал-демократической партией Германии (NPD) и французским "Национальным фронтом". А в 2011 году по инициативе ЛДПР в Госдуме РФ был проведен круглый стол, посвященный обсуждению "русского вопроса", в котором приняли участие лидеры российских националистических организаций.

В марте 2014 года Либерально-демократическая партия России поддержала аннексию Крыма. В июне 2018 года и июле 2019-го ЛДПР организовала в здании Госдумы РФ заседания так называемого "Международного конгресса миролюбивых сил", в котором участвовали в том числе представители радикальных партий и лидеры националистических организаций из разных стран.

September 2021 Wahlen in Russland.

Не Фургал: Хабаровский край выбрал ставленника Кремля 20.09.2021

"Единая Россия" на выборах губернатора Хабаровского края не выдвинула конкурента кандидату от ЛДПР Дегтяреву, которого поддержал президент России Владимир Путин.
HANDOUT - 17.07.2020, Russland, Moskau: Michail Degtjarjow, Parlamentsabgeordneter in Russland, nimmt an einer Sitzung im russischen Unterhaus teil. In der seit Tagen von Massenprotesten erschütterten russischen Region Chabarowsk hat Kremlchef Putin den inhaftierten Gouverneur per Dekret abgesetzt. Demnach soll nun der 39 Jahre alte Degtjarjow als Interimschef die Region im äußersten Osten des Landes zur Ruhe bringen. Foto: -/Photo service of the State Duma/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Михаил Дегтярев побеждает на выборах губернатора Хабаровского края 19.09.2021

Кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев после подсчета 90 процентов бюллетеней лидирует на выборах губернатора в Хабаровском крае. Правящая партия "Единая Россия" своего кандидата в этом регионе не выставила.
MOSCOW, RUSSIA - MAY 12, 2021: Russia's Prime Minister Mishustin (C back on the podium) at a plenary meeting of the Russian State Duma, Lower House of the Russian Parliament. Mishustin delivered a cabinet office annual report for 2020. Dmitry Astakhov/POOL/TASS

Кандидаты в депутаты Госдумы в зеркале статистики: миллиардеры и нищие 14.08.2021

DW проанализировала данные об участниках российской избирательной кампании 2021 года. Оказалось, что самого богатого кандидата выдвинула "Единая Россия", а самая мужская партия - ЛДПР.
Proteste in Solidarität mit dem ehemaligen Gouverneur Sergej Furgal DW, E. Wokul, im Juni 2021

Год без Фургала: как арест губернатора изменил Хабаровский край 09.07.2021

Ровно год назад был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Это спровоцировало беспрецедентные для современной России массовые протесты и заметно изменило жизнь в регионе.
HANDOUT - 17.07.2020, Russland, Moskau: Michail Degtjarjow, Parlamentsabgeordneter in Russland, nimmt an einer Sitzung im russischen Unterhaus teil. In der seit Tagen von Massenprotesten erschütterten russischen Region Chabarowsk hat Kremlchef Putin den inhaftierten Gouverneur per Dekret abgesetzt. Demnach soll nun der 39 Jahre alte Degtjarjow als Interimschef die Region im äußersten Osten des Landes zur Ruhe bringen. Foto: -/Photo service of the State Duma/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Дегтярев выдвинут кандидатом в губернаторы Хабаровского края 19.06.2021

Михаил Дегтярев единогласно выдвинут кандидатом на конференции регионального отделения ЛДПР для участия в выборах в сентябре.

Protestmarsch in Chabarowsk, Russland, am 21.11.20. Copyright: Evgeni Motlokhov.

Депутаты гордумы Хабаровска от ЛДПР передумали уходить из партии 25.11.2020

17 депутатов от ЛДПР объявили о выходе из партии два дня назад, сославшись на разногласия с региональным руководством. После встречи с врио губернатора Хабаровского края Дегтяревым они передумали.

12.09.2020 A protester wearing a mask depicting former regional governor Sergei Furgal who was arrested on murder charges, takes part in an anti-Kremlin rally in his support in the far eastern city of Khabarovsk, Russia September 12, 2020. A sign on a poster reads I am / We are Sergei Furgal REUTERS/Evgenii Pereverzev

Комментарий: Хабаровский парадокс, или Когда депутаты идут за избирателями 23.11.2020

Решение 17 депутатов хабаровской гордумы выйти из ЛДПР показывает, что бывает, когда Москва далеко, а избиратели рядом. Однако это вряд ли повторится в других регионах России, считает Татьяна Фельгенгауэр.
10.10.2020 *** A woman shouts during a rally to support former region's governor Sergei Furgal in Khabarovsk, 6,100 kilometers (3,800 miles) east of Moscow, Russia, Saturday, Oct. 10, 2020. Police in a far eastern Russian city have detained several dozen protesters in the first such crackdown since rallies against the arrest of the provincial governor started three months ago. (AP Photo/Igor Volkov) |

В Хабаровске ЛДПР утеряла большинство в гордуме 23.11.2020

Либеральные демократы лишились большинства после того, как из рядов партии вышли сразу 17 депутатов. В Хабаровске уже давно нарастает конфликт между депутатами и региональным отделением ЛДПР из-за дела Сергея Фургала.

18.07.2020, Russland, Khabarovsk: KHABAROVSK, RUSSIA - JULY 18, 2020: Citizens hold placards reading I Am/We Are Sergei Furgal during a rally in support of Khabarovsk Territory Governor Furgal recently taken into police custody over allegations of involvement in murders. Dmitry Morgulis/TASS Foto: Dmitry Morgulis/TASS/dpa |

Комментарий: Назначение Дегтярева в Хабаровский край - ошибка Путина 21.07.2020

Назначение и.о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева демонстрирует лишь то, что в Кремле и впредь не собираются считаться с мнением регионов, считает Федор Крашенинников.
10.07.2020 A governor of the Khabarovsk region along the border with China, Sergei Furgal is escorted from a court room in Moscow, Russia, Friday, July 10, 2020. A provincial governor in Russia's far east has been arrested on charges of involvement in multiple murders and was flown to Moscow. The court ordered Frugal to be jailed for two months as the investigation continues. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) |

Путин отстранил Сергея Фургала от должности губернатора 20.07.2020

После отстранения Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края. Временно исполнять обязанности главы региона предложено депутаты Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву.
Russia's Khabarovsk region governor Sergei Furgal is escorted into a police van after a court hearing in Moscow on July 10, 2020. - A Moscow court on July 10 ordered the governor of a Far Eastern region held for two months ahead of his trial on murder charges that sparked outrage from his party. The head of Khabarovsk, Sergei Furgal, 50, was arrested on July 9 on suspicion of ordering the murder of several businessmen 15 years ago. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

Протесты в Хабаровске: "Без потерь выхода для Кремля уже нет" 13.07.2020

Три дня подряд в Хабаровском крае не прекращаются мирные протесты после ареста местного губернатора Сергея Фургала. DW собрала голоса участников протестов и аналитиков.

Чем Сергей Фургал мог мешать Кремлю и почему протестуют жители Хабаровска. DW Новости (13.07.2020) 13.07.2020

В Хабаровске начались протесты после ареста губернатора края Сергея Фургала. Его подозревают в причастности к убийствам бизнесменов. Но многие жители края уверены: Фургала преследуют, потому что он не устраивал Кремль.
KHABAROVSK, RUSSIA - JULY 12, 2020: People march through central Khabarovsk on Day 2 of an unsanctioned mass rally in support of detained Khabarovsk Territory Governor Sergei Furgal. The message on the sign in the centre reads: Freedom for Furgal . Furgal was detained 9 July 2020 and charged with masterminding murders of two local businessmen and a murder attempt on another businessman back in 2004-2005. On 10 July 2020, a Moscow court ruled that Furgal be taken into custody for two months. Yevgenia Pustovit/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0DFE68

Комментарий: Фургал расплачивается арестом за прошлые победы 13.07.2020

Арестовав губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, Кремль попытался укрепить властную вертикаль и напугать потенциальных оппонентов на старте избирательного цикла, считает Федор Крашенинников.
A photo taken on April 2, 2018 shows the building of Russian parliament's lower house, the State Duma. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах 10.03.2020

Депутаты от "Единой России" и ЛДПР высказали идею провести досрочные выборы в Думу. Спикер парламента Володин пообещал рассмотреть предложение в тот же день.
08.11.2019 Russisches Amt für Statistik in Moskau

Комментарий: Россияне рады любым деньгам от власти 08.01.2020

Россияне, которым много лет обещают повышение уровня жизни, рады любым подачкам. Приспособиться проще, чем попытаться изменить ситуацию - например, на выборах, считает Александр Плющев.
Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin ins System. Copyright Sergey Elkin. Stichwörter: russischer Politiker, Wladimir Zhirinowsky, LDPR, Russland, Karikatur, Sergey Elkin

Чем объясняется приступ щедрости Владимира Жириновского 07.01.2020

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал на Красной площади деньги, как он выразился, "крепостным" и "холопам". Карикатурист Сергей Елкин о том, почему он это сделал.
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