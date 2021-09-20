"ЛДПР - Либерально-демократическая партия России"

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) - российская политическая партия, прямая наследница Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС).

Либерально-демократическая партия России была учреждена в апреле 1992 года на базе Либерально-демократической партии Советского Союза, созданной в декабре 1989 года. ЛДПР, наряду с КПРФ и "Яблоком", участвовала во всех выборах депутатов Государственной думы. ЛДПР позиционирует себя как оппозиционная партия. Председателем ЛДПР с момента ее создания является Владимир Жириновский.



В своей идеологии ЛДПР продвигает идеи патриотизма. Однако ряд высказываний ее лидера дает основания относить российских либеральных демократов скорее к националистам. Как утверждается в ряде источников, в начале 1990-х годов ЛДПР сотрудничала с Национал-демократической партией Германии (NPD) и французским "Национальным фронтом". А в 2011 году по инициативе ЛДПР в Госдуме РФ был проведен круглый стол, посвященный обсуждению "русского вопроса", в котором приняли участие лидеры российских националистических организаций.



В марте 2014 года Либерально-демократическая партия России поддержала аннексию Крыма. В июне 2018 года и июле 2019-го ЛДПР организовала в здании Госдумы РФ заседания так называемого "Международного конгресса миролюбивых сил", в котором участвовали в том числе представители радикальных партий и лидеры националистических организаций из разных стран.