ЛГБТ-активисты обжаловали в ЕСПЧ запрет гей-парада в Псковской области

Представители ЛГБТ-движения направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на запрет гей-парада, который планировалось провести в Псковской области. Об этом ЛГБТ-активист Николай Алексеев написал в своем микроблоге Twitter в воскресенье, 14 апреля. По его словам, речь идет о шествии и двух пикетах, которые планировались в городе Остров в мае и июне 2018 года.

В январе 2019 года Верховный суд России отклонил кассационную жалобу активистов по делу. Таким образом, Остров стал 207-м городом, запреты публичных ЛГБТ-акций в которых оспорены в Страсбурге, отметил Алексеев. В настоящее время "кампания за свободу собраний для ЛГБТ-людей охватывает 350 городов России в 81 из 85 субъектов" страны, добавил активист.

Кроме того, только в апреле активисты обжаловали в ЕСПЧ запреты ЛГБТ-акций в Нижегородской, Смоленской, Тверской областях, а также Приморском крае, Татарстане, Чувашии, Санкт-Петербурге и ряде городов аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

Совет Европы обеспокоен дискриминацией ЛГБТ-сообщества в России

В марте Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН), учрежденная Советом Европы, представила новый доклад по России. Эксперты ЕКРН особо выделили существующую в РФ дискриминацию ЛГБТ-сообщества.

Комиссия рекомендует российским властям "содействовать сотрудничеству и постоянному диалогу между ЛГБТ-сообществом и полицией". Кроме того, составители доклада призывают "отменить законодательный запрет на распространение информации о гомосексуализме среди несовершеннолетних", а также "создать независимый от полиции и прокуратуры орган, полномочный расследовать все жалобы на действия полиции". В течение двух лет после публикации доклада ЕКРН намерена провести промежуточный контроль за выполнением этих двух рекомендаций.

_______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Ни свободы, ни безопасности По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году География нарушений Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны. Автор: Елена Барышева

