 ЛГБТ-активисты обжаловали в ЕСПЧ запрет гей-парада в Псковской области | Новости из Германии о России | DW | 14.04.2019

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Россия

ЛГБТ-активисты обжаловали в ЕСПЧ запрет гей-парада в Псковской области

В 2018 году власти запретили ЛГБТ-шествие и два пикета в городе Остров Псковской области. Верховный суд России отклонил кассационную жалобу активистов. Тогда они обратились в ЕСПЧ.

Акция ЛГБТ-активистов в Санкт-Петербурге, август 2017 года

Акция ЛГБТ-активистов в Санкт-Петербурге, август 2017 года

Представители ЛГБТ-движения направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на запрет гей-парада, который планировалось провести в Псковской области. Об этом ЛГБТ-активист Николай Алексеев написал в своем микроблоге Twitter в воскресенье, 14 апреля. По его словам, речь идет о шествии и двух пикетах, которые планировались в городе Остров в мае и июне 2018 года.

В январе 2019 года Верховный суд России отклонил кассационную жалобу активистов по делу. Таким образом, Остров стал 207-м городом, запреты публичных ЛГБТ-акций в которых оспорены в Страсбурге, отметил Алексеев. В настоящее время "кампания за свободу собраний для ЛГБТ-людей охватывает 350 городов России в 81 из 85 субъектов" страны, добавил активист.

Кроме того, только в апреле активисты обжаловали в ЕСПЧ запреты ЛГБТ-акций в Нижегородской, Смоленской, Тверской областях, а также Приморском крае, Татарстане, Чувашии, Санкт-Петербурге и ряде городов аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

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Совет Европы обеспокоен дискриминацией ЛГБТ-сообщества в России

В марте Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН), учрежденная Советом Европы, представила новый доклад по России. Эксперты ЕКРН особо выделили существующую в РФ дискриминацию ЛГБТ-сообщества.

Комиссия рекомендует российским властям "содействовать сотрудничеству и постоянному диалогу между ЛГБТ-сообществом и полицией". Кроме того, составители доклада призывают "отменить законодательный запрет на распространение информации о гомосексуализме среди несовершеннолетних", а также "создать независимый от полиции и прокуратуры орган, полномочный расследовать все жалобы на действия полиции". В течение двух лет после публикации доклада ЕКРН намерена провести промежуточный контроль за выполнением этих двух рекомендаций.

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