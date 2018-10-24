Лауреаты "Оскара" и Нобелевской премии: кто выступает за освобождение Сенцова

Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

Стивен Кинг - к первому дню ЧМ-2018

Один из крупнейших современных писателей Стивен Кинг в первый день ЧМ-2018 в России в своем профиле в Twitter напомнил о голодовке Олега Сенцова. "Присоединяйтесь к моей борьбе за освобождение этого украинского режиссера, несправедливо осужденного в России. Времени мало, и он может умереть за свои взгляды", - написал Кинг.