 Лауреаты ″Оскара″ и Нобелевской премии: кто выступает за освобождение Сенцова | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 25.10.2018

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Мир

Лауреаты "Оскара" и Нобелевской премии: кто выступает за освобождение Сенцова

Олег Сенцов удостоен Сахаровской премии Европарламента. DW вспоминает 10 других ярких актов поддержки украинского режиссера крупными организациями и деятелями культуры.

  • Зал заседаний Европарламента

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Премия и резолюция от Европарламента

    Олег Сенцов удостоен премии Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли" за 2018 год. Европарламент и ранее выражал солидарность с украинским режиссером, приняв в июне резолюцию с требованием об освобождении его из российской тюрьмы. В поддержку Сенцова высказывались и многие другие крупные организации и деятели культуры.

  • Жюри Венецианского фестиваля

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Жюри Венецианского фестиваля

    В сентябре 2018 года за освобождение украинского режиссера выступило жюри 75-го Венецианского кинофестиваля (на фото) во главе с двукратным обладателем "Оскара" Гильермо Дель Торо. Сенцова "заключили в тюрьму и подвергли пыткам... после суда, который явно не уважал право на защиту", говорилось в письме. Среди членов жюри были также английская актриса Наоми Уоттс и австрийский актер Кристоф Вальц.

  • мэр Парижа Анна Идальго

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Акты поддержки от мэра Парижа

    В июльской акции за освобождение украинского режиссера приняла участие и мэр Парижа Анна Идальго. Тогда участники мероприятия разместили на здании мэрии города баннер с фотографией Сенцова. А в сентябре Идальго сообщила, что он стал почетным гражданином французской столицы. "Это символический акт. Акт надежды", - написала мэр Парижа в Twitter.

  • Арлем Дезир

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Призыв ОБСЕ к Лаврову

    В июне 2018 года представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир (на фото) направил письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом к Москве освободить украинского режиссера. "Я призываю российские власти пересмотреть дело Сенцова и немедленно отпустить его. Содержание его под стражей является необоснованным", - писал Дезир.

  • Стивен Кинг

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Стивен Кинг - к первому дню ЧМ-2018

    Один из крупнейших современных писателей Стивен Кинг в первый день ЧМ-2018 в России в своем профиле в Twitter напомнил о голодовке Олега Сенцова. "Присоединяйтесь к моей борьбе за освобождение этого украинского режиссера, несправедливо осужденного в России. Времени мало, и он может умереть за свои взгляды", - написал Кинг.

  • Джонни Депп и Олег Сенцов

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Проект при участии Джонни Деппа

    В конце 2016 года звезда Голливуда Джонни Депп поучаствовал в кампании "Заключены в тюрьму за искусство". В ее рамках он сфотографировался для футболки с призывом "Освободите Олега Сенцова! Искусство - это не преступление".

  • Светлана Алексиевич

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    "Олег, живи!"

    Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в мае 2018 года подписала обращение 130 ученых и деятелей культуры в поддержку режиссера. А в июле, когда белорусский ПЕН-центр заявил о присоединении к кампании за освобождение Сенцова, она отметила: "Мы знаем, что свобода - это долгий путь. Олег, живи! Ты нам нужен".

  • Жан-Люк Годар

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Французские деятели искусства

    В августе газета Le Mond опубликовала коллективное заявление более ста французских деятелей искусства во главе с министром культуры страны Франсуазом Ниссеном. "Бездействовать - значит дать Сенцову умереть, это будет отказ от наших принципов", - подчеркивалось в письме. В числе подписантов был и режиссер Жан-Люк Годар (на фото), обладатель почетного "Оскара" за вклад в развитие кинематографа.

  • Джонатан Литтелл

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Эстафетная голодовка в Париже

    Во второй половине сентября перед зданием посольства РФ в Париже активисты и деятели искусства проводили поочередную голодовку, сменяя друг друга каждые 24 часа. Поучаствовал в ней и лауреат Гонкуровской премии американо-французский писатель Джонатан Литтелл (на фото). "Цель наших акций - поднять политическую цену смерти Олега Сенцова", - рассказал он в интервью DW.

  • Арт Шпигельман

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Лауреаты Пулитцера и Букера

    Июньское обращение американского ПЕН-центра за освобождение Олега Сенцова подписали порядка 50 деятелей культуры. Среди них - лауреат Букеровской премии писатель Салман Рушди и лауреат Пулитцеровской премии Арт Шпигельман (на фото).

  • Андрей Звягинцев

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Обращение Звягинцева, Хаматовой и других к Путину

    Ряд российских деятелей культуры тоже выступили в поддержку украинского режиссера в июне 2018 года. "Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - сказано в обращении к Владимиру Путину, которое подписали режиссеры Андрей Звягинцев (на фото) и Александр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак.

    Автор: Илья Коваль


  • Зал заседаний Европарламента

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Премия и резолюция от Европарламента

    Олег Сенцов удостоен премии Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли" за 2018 год. Европарламент и ранее выражал солидарность с украинским режиссером, приняв в июне резолюцию с требованием об освобождении его из российской тюрьмы. В поддержку Сенцова высказывались и многие другие крупные организации и деятели культуры.

  • Жюри Венецианского фестиваля

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Жюри Венецианского фестиваля

    В сентябре 2018 года за освобождение украинского режиссера выступило жюри 75-го Венецианского кинофестиваля (на фото) во главе с двукратным обладателем "Оскара" Гильермо Дель Торо. Сенцова "заключили в тюрьму и подвергли пыткам... после суда, который явно не уважал право на защиту", говорилось в письме. Среди членов жюри были также английская актриса Наоми Уоттс и австрийский актер Кристоф Вальц.

  • мэр Парижа Анна Идальго

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Акты поддержки от мэра Парижа

    В июльской акции за освобождение украинского режиссера приняла участие и мэр Парижа Анна Идальго. Тогда участники мероприятия разместили на здании мэрии города баннер с фотографией Сенцова. А в сентябре Идальго сообщила, что он стал почетным гражданином французской столицы. "Это символический акт. Акт надежды", - написала мэр Парижа в Twitter.

  • Арлем Дезир

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Призыв ОБСЕ к Лаврову

    В июне 2018 года представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир (на фото) направил письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом к Москве освободить украинского режиссера. "Я призываю российские власти пересмотреть дело Сенцова и немедленно отпустить его. Содержание его под стражей является необоснованным", - писал Дезир.

  • Стивен Кинг

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Стивен Кинг - к первому дню ЧМ-2018

    Один из крупнейших современных писателей Стивен Кинг в первый день ЧМ-2018 в России в своем профиле в Twitter напомнил о голодовке Олега Сенцова. "Присоединяйтесь к моей борьбе за освобождение этого украинского режиссера, несправедливо осужденного в России. Времени мало, и он может умереть за свои взгляды", - написал Кинг.

  • Джонни Депп и Олег Сенцов

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Проект при участии Джонни Деппа

    В конце 2016 года звезда Голливуда Джонни Депп поучаствовал в кампании "Заключены в тюрьму за искусство". В ее рамках он сфотографировался для футболки с призывом "Освободите Олега Сенцова! Искусство - это не преступление".

  • Светлана Алексиевич

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    "Олег, живи!"

    Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в мае 2018 года подписала обращение 130 ученых и деятелей культуры в поддержку режиссера. А в июле, когда белорусский ПЕН-центр заявил о присоединении к кампании за освобождение Сенцова, она отметила: "Мы знаем, что свобода - это долгий путь. Олег, живи! Ты нам нужен".

  • Жан-Люк Годар

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Французские деятели искусства

    В августе газета Le Mond опубликовала коллективное заявление более ста французских деятелей искусства во главе с министром культуры страны Франсуазом Ниссеном. "Бездействовать - значит дать Сенцову умереть, это будет отказ от наших принципов", - подчеркивалось в письме. В числе подписантов был и режиссер Жан-Люк Годар (на фото), обладатель почетного "Оскара" за вклад в развитие кинематографа.

  • Джонатан Литтелл

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Эстафетная голодовка в Париже

    Во второй половине сентября перед зданием посольства РФ в Париже активисты и деятели искусства проводили поочередную голодовку, сменяя друг друга каждые 24 часа. Поучаствовал в ней и лауреат Гонкуровской премии американо-французский писатель Джонатан Литтелл (на фото). "Цель наших акций - поднять политическую цену смерти Олега Сенцова", - рассказал он в интервью DW.

  • Арт Шпигельман

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Лауреаты Пулитцера и Букера

    Июньское обращение американского ПЕН-центра за освобождение Олега Сенцова подписали порядка 50 деятелей культуры. Среди них - лауреат Букеровской премии писатель Салман Рушди и лауреат Пулитцеровской премии Арт Шпигельман (на фото).

  • Андрей Звягинцев

    Самые известные общественные деятели, выступающие за освобождение Сенцова

    Обращение Звягинцева, Хаматовой и других к Путину

    Ряд российских деятелей культуры тоже выступили в поддержку украинского режиссера в июне 2018 года. "Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - сказано в обращении к Владимиру Путину, которое подписали режиссеры Андрей Звягинцев (на фото) и Александр Сокуров, актриса Чулпан Хаматова, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак.

    Автор: Илья Коваль


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