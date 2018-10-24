Лауреаты "Оскара" и Нобелевской премии: кто выступает за освобождение Сенцова

Олег Сенцов удостоен Сахаровской премии Европарламента. DW вспоминает 10 других ярких актов поддержки украинского режиссера крупными организациями и деятелями культуры.
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