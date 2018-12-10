 Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали два американца и британец | Новости из Германии о Европе | DW | 07.10.2019

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Европа

Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали два американца и британец

Нобелевская премия по медицине присуждена Уильяму Кейлину, Питеру Рэдклиффу и Греггу Семензе за исследования реакций клеток на доступность кислорода.

Лауреаты Нобелевской премии по медицине

Лауреаты Нобелевской премии по медицине

В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2019 год. Ими стали американец Уильям Кейлин-мл., британец Питер Рэдклифф и американец Грегг Семенза за исследование того, "как клетки чувствуют доступность кислорода и адаптируются к нему". Об этом Нобелевский комитет сообщил в понедельник, 7 октября.

Ученые "определили молекулярный механизм, регулирующий активность генов в ответ на различные уровни кислорода", говорится в заявлении Королевского Каролинского медико-хирургический институт Стокгольма.

В 2018 году Нобелевскую премию по медицине получили американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзё за открытие имуннотерапии раковых опухолей, которая проводится путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции. Годом ранее лауреатами стали ученые из США Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг, исследовавшие механизмы функционирования биологических часов человека, животных и растений.

Размер премии вновь составляет 9 миллионов крон

Премию в области физиологии и медицины присуждает Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма, в его Нобелевскую ассамблею входит 50 человек. В общей сложности Нобелевская премия по медицине вручалась 109 раз, ее лауреатами до 2018 года включительно становились 216 человек, из них лишь 12 женщин.

8 октября Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по физике, 9 октября - по химии, 10 октября - по литературе. В последний день "нобелевской недели" станет известно имя лауреата премии мира, одной из фавориток в этой категории считается шведская экологическая активистка Грета Тунберг.

Размер Нобелевской премии, как и в предыдущие два года, составит 9 миллионов шведских крон (в пересчете около 830 тысяч евро). Вручение наград, по традиции, состоится в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.

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    Автор: Натали Мюллер, Максим Филимонов


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