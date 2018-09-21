 Лауреатами альтернативной ″нобелевки″ стали саудовские правозащитники | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.09.2018

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Мир

Лауреатами альтернативной "нобелевки" стали саудовские правозащитники

Премия "За правильный образ жизни" присуждена двум юристам из Гватемалы, трем правозащитникам из Саудовской Аравии, африканскому фермеру и австралийскому агроному.

Абдалла аль-Хамид, Мухаммед Фахад аль-Кахтани и Валид Абу аль-Хаир

Абдалла аль-Хамид, Мухаммед Фахад аль-Кахтани и Валид Абу аль-Хаир (фото из архива)

Шведский фонд Right Livelihood Award Foundation в понедельник, 24 сентября, объявил имена лауреатов премии "За правильный образ жизни", которую также называют альтернативной нобелевской. Почетная награда без денежного вознаграждения присуждена генеральному прокурору Гватемалы Тельме Альдане и главе Международной комиссии против безнаказанности Ивану Веласкесу из Колумбии.

Они удостоены премии "за свою новаторскую деятельность по выявлению фактов злоупотребления властью и преследованию коррупции, а также за восстановление доверия к государственным учреждениям", отмечают организаторы.

Контекст

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Комиссия против безнаказанности, которую возглавляет Веласкес, была создана в Гватемале при содействии ООН в 2006 году для борьбы с коррупцией и организованной преступностью. 5 сентября гватемальские власти уведомили генсека ООН Антониу Гутерриша о выдворении Веласкеса и запрете ему на въезд в страну.

Три правозащитника, фермер и агроном

Лауреатами премии с денежным вознаграждением на общую сумму 3 млн шведских крон (около 290 тысяч евро), стали пять человек. Так, саудовские правозащитники Абдалла аль-Хамид, Мухаммед Фахад аль-Кахтани и Валид Абу аль-Хаир удостоены награды за то, что "амбициозно и с уважением прав человека внесли смелый вклад в реформирование тоталитарной политической системы в Саудовской Аравии". Все трое в настоящий момент отбывают сроки в саудовской тюрьме по обвинению в "подстрекательстве к беспорядкам" и "нанесении вреда авторитету государства".

Фермер Якуба Савадого из Буркина-Фасо награждается за "превращение неплодородной земли в наполненный жизнью лес и модернизацию системы знаний коренных народов о регенерации почвы". Австралийский агроном Тони Ринодо удостоен премии за "практическое доказательство того, как засушливые области могут быть озеленены в большом объеме и с минимальными затратами".

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  • Барак Обама получает Нобелевскую премию мира

    От Фридмана до Обамы: Самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Преждевременная награда

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  • Ральф Стейнман

    От Фридмана до Обамы: Самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Посмертная награда

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  • Махатма Ганди

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    "Величайшее упущение"

    Нобелевская премия вызывает споры не только из-за того, кому она была присуждена, но и потому, что кто-то ее так и не получил. В 2006 году член Нобелевского комитета Гейр Лундестад заявил, что "несомненно, величайшим упущением за всю нашу 106-летнюю историю стало то, что Махатма Ганди так никогда и не получил Нобелевскую премию мира".

    Автор: Натали Мюллер, Максим Филимонов


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