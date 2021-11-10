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Польша укрепляет границу с соседней Беларусью, строятся дополнительные заграждения из колючей проволоки. Как Литва и Латвия, Польша столкнулась с массовым притоком нелегальных мигрантов, в частности, из Ирака. Ситуация грозит выйти из-под контроля. В ЕС уже обвиняют режим Лукашенко в применении "гибридного оружия".