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Латвия

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Латвия".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) informiert im Bundeskanzleramt über den virtuellen G20-Sondergipfel zur Krise in Afghanistan. Thema sind die Hilfsbemühungen für die Zivilbevölkerung nach der Machtübernahme der Taliban.

Меркель призвала найти гуманное решение проблемы с мигрантами в Беларуси 10.11.2021

Беженцы на границах Беларуси и ЕС являются жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей, заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с премьер-министрами Португалии и Латвии.
(211011) -- RIGA, Oct. 11, 2021 (Xinhua) -- People have their COVID-19 vaccination certificates checked before entering a shopping mall in Riga, Latvia, Oct. 11, 2021. The Latvian government declared new emergency rules to stem the country's rapidly rising COVID-19 incidence. The government also decided to declare a state of emergency, which came into effect on Monday, and will remain in force until Jan. 11. (Photo by Janis Laizans/Xinhua)

COVID-19 в Латвии: как страна дошла до жесткого локдауна 29.10.2021

Латвия, до сих пор относительно успешно справлявшаяся с пандемией, этой осенью попала в сложную ситуацию. Растет число заболевших и умерших, а жители при этом не спешат вакцинироваться. Почему?
Soldaten der mazedonischen Armee patrouillieren am Grenzzaun der griechisch-mazedonischen Grenze. Gevgelija, Republik Mazedonien, 01.03.2016

Латвия продлила режим ЧС на границе с Беларусью 19.10.2021

Рига пошла на продление режима ЧС из-за продолжающегося наплыва нелегальных мигрантов. Латвийские пограничные службы сохраняют полномочия по выдворению прибывающих из Беларуси нелегалов.
Entrepreneurs and small businesses' owners protest outside the parliament to demand the cancellation of quarantine restrictions imposed to curb the spread of the coronavirus disease, in Kiev on December 15, 2020. (Photo by GENYA SAVILOV / AFP) (Photo by GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images)

Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусом 08.10.2021

В ФРГ с воскресенья ужесточают правила для въезжающих из Украины. В список стран c высоким риском заражения коронавирусом также попали Эстония и Латвия.

Grenze zwischen Belarus und Litauen

Литва и Латвия приступили к строительству забора на границе с Беларусью 29.09.2021

Литва начала строительство забора на границе с Беларусью с укладки колючей проволоки возле Друскиникая. Вильнюс планирует завершить возведение заграждения в 2022 году, а Рига - в 2024-м.

Лукашенко и его "гибридная война" против ЕС: наплыв беженцев в Польше. DW Новости (01.09.2021) 01.09.2021

Польша укрепляет границу с соседней Беларусью, строятся дополнительные заграждения из колючей проволоки. Как Литва и Латвия, Польша столкнулась с массовым притоком нелегальных мигрантов, в частности, из Ирака. Ситуация грозит выйти из-под контроля. В ЕС уже обвиняют режим Лукашенко в применении "гибридного оружия".
Polish border patrol officers guard a group of migrants who attempted to cross the border between Belarus and Poland near the village of Usnarz Gorny, Poland August 18, 2021. Grzegorz Dabrowski/Agencja Gazeta/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

Страны Балтии и Польша призвали ООН принять меры в ситуации с мигрантами из Беларуси 23.08.2021

Премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши назвали поток нелегалов с территории Беларуси "гибридной атакой" на ЕС, организованной режимом Лукашенко.
Migrants prepare food at the newly built refugee camp in the Rudninkai military training ground, some 38km (23,6 miles) south from Vilnius, Lithuania, Friday, Aug. 6, 2021. Belarus' border protection agency said Friday that it tightened control along its border with Lithuania to prevent Lithuanian authorities from sending migrants back to Belarus. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Поток мигрантов в ЕС из Беларуси резко сократился 10.08.2021

Причиной уменьшения числа нелегальных мигрантов, прибывающих в ЕС через Беларусь, стало прекращение полетов из Ирака. Латвия объявила в приграничных районах режим ЧС.
Soldaten der mazedonischen Armee patrouillieren am Grenzzaun der griechisch-mazedonischen Grenze. Gevgelija, Republik Mazedonien, 01.03.2016

В Латвии на границе с Беларусью за сутки задержали около 200 нелегалов 10.08.2021

Мигранты прибывают большими группами, что говорит об организованном характере процесса. Многие беженцы даже не понимают, в какой стране они оказались, считая, что прибыли в Германию.
22.10.2003 Zwei lettische Grenzsoldaten halten am 22.10.2003 an der lettisch-russischen Grenze bei Terechow (Lettland) ein Fahrzeug an. Im Zuge des bevorstehenden EU-Beitritts ergriff Lettland Maßnahmen zur Verstärkung der Kontrollen an der Landesgrenze zu Russland. Lettland gehört zu den Ländern, die im Jahr 2004 die aus 15 Staaten bestehende Europäische Union auf insgesamt 25 Mitgliedstaaten erweitern werden. © picture-alliance/dpa/T.Subkhankulov

Глава МВД Латвии призвала ввести режим ЧС на границе с Беларусью 09.08.2021

Призыв министра внутренних дел балтийской республики обусловлен наплывом нелегальных мигрантов. За последние три дня пограничники задержали за пересечение латвийско-белорусской границы 160 человек.

#58702863 - Judge Holding Documents © apops

Суд арестовал экс-главу МВД Латвии, подозреваемого в шпионаже в пользу России 11.06.2021

У депутата Сейма Яниса Адамсонса прошли обыски. Следствие считает, что экс-глава МВД Латвии в течение 4 лет сообщал Москве о бюджете армии, закупках и восточной границе страны.
2021-05-13 14:52:56 ROTTERDAM - Daoi & Gagnamagnio aus Island mit dem Song 10 Years während der zweiten Probe des zweiten Halbfinales des Eurovision Song Contest. Das Festival findet in angepasster Form in Rotterdam statt. Aufgrund des Koronavirus ist eine begrenzte Anzahl von Besuchern willkommen. ANP POOL PATRICK VAN EMST

"Евровидение-2021": второй полуфинал пройдет без участия фаворита 19.05.2021

Выступление группы из Исландии покажут в записи из-за положительного теста на ковид у одного из музыкантов. Среди участников второго полуфинала Грузия, Латвия, Молдова и Эстония.
Bildunterschrift:TO GO WITH AFP STORY BY MIKE COLLIER Latvian presidential candidate European Court of Justice judge Egils Levits attends a tv debate in Riga, Latvia on May 27, 2015 . Latvia's parliament votes for a new president on June 3, 2015 as this small Baltic NATO and eurozone member tackles security concerns amid heightened tensions with Soviet-era master Russia over its role in the Ukraine crisis. AFP PHOTO / ILMARS ZNOTINS (Photo credit should read ILMARS ZNOTINS/AFP/Getty Images)

Президент Латвии заявил, что победа над нацизмом не дала освобождения его стране 09.05.2021

Латвийский президент расценивает Вторую мировую войну как "чужую" для латышей. По словам Эгилса Левитса, после ее окончания одна оккупационная власть сменила другую и страна не получила освобождения.
2481135 08/20/2014 Flags of Russia, the EU, France on the promenade of Nice. In background: a plane heading in for landing at Nice's international airport. Vladimir Sergeev/RIA Novosti | © picture-alliance/RIA Novosti/V. Sergeev

ЕС пригрозил России ответными мерами из-за запрета на въезд 30.04.2021

Евросоюз, а также Германия и Латвия осудили запрет на въезд в Россию для восьми граждан ЕС. Действия РФ называют неприемлемыми и необоснованными.
Es zeigt die Altstadt von Riga. Copyright: Nicole Meißner, die Kollegin stellt das Foto der Welle rechte- und kostenfrei zur Verfügung. Zulieferung durch Kerstin Schmidt

Страны Балтии высылают нескольких российских дипломатов 23.04.2021

Латвия, Литва и Эстония выразили поддержку Чехии в дипломатическом конфликте с Россией и вслед за Прагой решили выслать сотрудников российских дипмиссий.
5465444 28.03.2018 Journalist, television and radio host Vladimir Solovyov at a Federation Council meeting. Vladimir Fedorenko / Sputnik Foto: Vladimir Fedorenko/Sputnik/dpa

Латвия запретила въезд российскому телеведущему Соловьеву 18.02.2021

Глава МИД Латвии обосновал запрет тем, что для балтийского государства "неприемлема глорификация нацизма в любой форме". В своей программе Владимир Соловьев положительно отозвался о Гитлере и Скорцени.
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