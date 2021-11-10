COVID-19 в Латвии: как страна дошла до жесткого локдауна

Латвия, до сих пор относительно успешно справлявшаяся с пандемией, этой осенью попала в сложную ситуацию. Растет число заболевших и умерших, а жители при этом не спешат вакцинироваться. Почему?