 Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией | Новости из Германии о Европе | DW | 11.03.2019

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Европа

Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией

Проект предусматривает укрепление всей латвийско-российской границы протяженностью более 282 км. Общая стоимость строительства составляет более 21,1 млн евро.

Латышские пограничники (фото из архива)

Латышские пограничники (фото из архива)

Латвия завершила работы по строительству 93-метрового забора на границе с Россией, сообщает латвийская Государственная пограничная служба в понедельник, 11 марта. Высота заграждения из колючей проволоки достигает на некоторых участках 2,7 метра.

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Соглашение о строительстве было подписано в 2015 году. Проект предусматривает укрепление и модернизацию всей латвийско-российской границы протяженностью 282,6 км. Помимо забора предполагается также возведение деревянных мостиков, патрульных троп и будок, контрольных полос и других сооружений.

Общая стоимость строительства превышает 21,1 млн евро. Завершить работы планируется к 2020 году. Так как на участках, где был установлен забор из колючей проволоки снизилось количество нарушений, было решено возвести такой забор еще на 100 км границы, где ранее он не предполагался. На это потребуется дополнительно 5,6 млн евро, которые пока не были выделены из госбюджета. 

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    Автор: Николас Мартин, Александра Елкина


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