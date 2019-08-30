Латвия и Эстония отмечают 25-летие вывода российских войск

В Латвии и Эстонии в субботу, 31 августа, отмечают 25-летие вывода российских войск из этих балтийский стран. Ровно 25 лет назад последние подразделения армии РФ покинули Эстонию и Латвию. Вечером в этих странах пройдут праздничные салюты. Из Литвы российские войска были выведены годом ранее.

"История и судьба нашей нации могла бы пойти совершенно иначе, если бы этого не произошло", - заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Эстонский министр обороны Юри Луйк назвал это событие "историческим шагом для эстонской и европейской безопасности". Луйк, возглавлявший в августе 1994 года МИД Эстонии, также отметил роль тогдашнего канцлера Германии Гельмута Коля (Helmut Kohl) в переговорах о выводе российских войск.

Затяжные переговоры о выводе войск

В свою очередь Гунтис Улманис, который в 1994 году являлся президентом Латвии, напомнил во время праздничных мероприятий о сложных и затяжных переговорах с Россией. "Я ясно понял, что мы сможем вздохнуть свободно лишь тогда, когда военные уйдут", - добавил Улманис.

После вывода войск в странах Балтии оставались некоторые российские военные специалисты. Они обслуживали объекты, связанные с ракетными системами и атомными подлодками.

В 1989 году около двух миллионов жителей Латвии, Литвы и Эстонии выстроились в цепь длинной в 670 километров, требуя независимости от СССР. Акция получила название "Балтийский путь" и признана ЮНЕСКО феноменом ненасильственного сопротивления. Советский Союз признал государственную независимость Латвии, Литвы и Эстонии в сентябре 1991 года.

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