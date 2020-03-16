Лайфхак: как остановить распространение коронавируса

Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.
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