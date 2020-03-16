Лайфхак: как остановить распространение коронавируса

Как мир борется с коронавирусом

Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих

В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.