Лагерь смерти Озаричи: "Никогда больше!"

Помнить, чтобы это никогда не повторилось, - лейтмотив начавшихся в Минске 3-дневных мероприятий по случаю 75-й годовщины освобождения Озаричского лагеря смерти.
В национальной библиотеке Беларуси в понедельник, 18 марта, состоялось открытие выставочных модулей об Озаричском лагере смерти как части передвижной выставки "Лагерь смерти Малый Тростенец. История и память" и прошла презентация книги бывшего узника Озаричей Аркадия Шкурана и Михаила Синькевича - "Полесье: трагедия и память", передает корреспондент DW.
"Мне было 10 лет, но воспоминания не дают покоя всю жизнь"
Лагерь, созданный фашистами в марте 1944-го с целью распространить эпидемию сыпного тифа, просуществовал менее 10 дней, но за это время туда были отправлены, по некоторым данным, около 50 тысяч человек, из которых погибло от 9 до 13 тысяч.
Аркадий Шкуран, автор книги об истории созданииконцлагеря Озаричи рассказывал о пережитом, едва сдерживая слезы: "Мне было 10 лет. Это был чудовищный лагерь, в моей памяти остались воспоминания, которые не дают мне покоя всю мою жизнь".
"Люди не помнят, а зачастую не знают, что война и победа в ней - это не только героизм и мужество офицеров и солдат Красной Армии, партизан и подпольщиков, но и трагедия плена, страдания и жертвы мирного населения на временно оккупированных территориях. Многое забылось или замалчивалось, а многое становится предметом политических спекуляций и исторических фальсификаций", - сказал Шкуран.
Свидетельства белорусов важны для европейской культуры памяти
Приехавшие в Минск немецкие эксперты Кристоф Расс (Christoph Rass)и Адам Керпель-Фрониус (Adam Kerpel-Fronius) считают возможность выступать в Минске "большой честью". "Как историк хочу разделить ответственность за ужасное военное преступление вермахта, которая ложится на мою страну. Мы должны хранить память о боли, чтобы предупредить это в будущем. Восприятие произошедшей в Беларуси трагедии войны становится все более четким и широким, и оно должно стать частью германского нарратива о войне", - подчеркнул Расс.
Важно, отметила в свою очередь исполнительный директор Дортмундского международного образовательного центра Астрид Зам (Astrid Sahm), что выставочный проект обрастает новыми инициативами, в исследовательскую работу вовлекаются все новые люди в разных странах.
О необходимости признать за каждым поколением право задавать свои вопросы и формировать свою память, новое сопереживание и осмысление войны заявил посол ФРГ в Минске Петер Деттмар (Peter Dettmar), выступая на презентации книги. Но для этого, по его словам, нужны разъяснения историков и искренние воспоминания переживших трагедию: "Из немецкой вины произрастает наша ответственность за то, что мы не имеем права забывать".
Деттмар также отметил, что "приходится с ужасом констатировать, как много времени понадобилось, чтобы развенчать распространенный в Германии миф о незапятнанной репутации вермахта и проходившей якобы по рыцарским правилам и в соответствии с положениями международного права военной кампании". Обращаясь к Аркадию Шкурану, Деттмар подчеркнул, что книга о лагере смерти в Озаричах и дополненная материалами об Озаричах выставка о Тростенце вносят необходимый вклад в то, чтобы будущие поколения хранили память о бесчисленных жертвах и выносили из этого уроки.
"Я склоняю голову пред убитыми и жертвами Озаричей, которые призывают нас не только сегодня к верности заповеди "Никогда больше!", - так закончил свое выступление посол Германии.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: