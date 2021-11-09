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Лагерь беженцев

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Лукашенко гонит мигрантов в ЕС: страшные кадры с польской границы. DW Новости (09.11.2021) 09.11.2021

Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?

Атака Лукашенко на Евросюз: что происходит на белорусско-польской границе (09.11.2021) 09.11.2021

Сотни беженцев из стран Африки и Ближнего Востока разбили лагерь на границе Беларуси с Польшей. ЕС обвиняет Лукашенко в использовании мигрантов как оружия.

Mehrere Migranten sitzen auf einer Wiese vor Containern in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (ZABH) des Landes Brandenburg. Im Zuge der deutlich gestiegenen Registrierung von Migranten in Brandenburg informierte sich der Innenminister des Landes Brandenburg, Stübgen (CDU), vor Ort über die aktuelle Situation.

В Германии готовят распределение нелегальных беженцев по федеральным землям 25.10.2021

Начиная с августа, в Германии наблюдается лавинообразный рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши по белорусскому маршруту. Их число составило 6162 человека.
Nur im Zusammenhang mit dem Bericht von Agnieszka Hreczuk! **** 6.10.2021 in Eisenhüttenstadt. Die Zelten werden in Lager aufgebaut, damit die neu angekommenen Flüchtlinge dort die erste Stunde/ Nacht verbringen können

Белорусский маршрут: Германия ждет ухудшения кризиса с мигрантами 17.10.2021

Число мигрантов, нелегально попавших в Германию по белорусскому маршруту, растет. В Бранденбурге, где большинство пересекают границу, ожидают ухудшения кризиса. Репортаж из лагеря беженцев.

Как живется беженцам в Афганистане (05.10.2021) 05.10.2021

После прихода талибов к власти сотни тысяч афганцев покинули свои дома. Каждому второму жителю страны грозит голод, если в страну не поступит гуманитарную помощь. Корреспондент DW Ник Коннолли посетил лагерь беженцев в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана.
Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern (Irak, Syrien, Afghanistan), die durch Weißrussland nach Deutschland gekommen sind, wohnen in der Stadt Eisenhüttenstadt im Bundesland Brandenburg. DW, Nikita Batalow, September 2021

Через Беларусь в Германию: как живут беженцы в бывшем Сталинштадте 01.10.2021

В бывшем городе Сталинштадт на востоке ФРГ растет число мигрантов, попавших в ЕС через Беларусь. Как их встречают местные жители и что говорят о политике Лукашенко? Репортаж DW.

Наплыв мигрантов из Гаити: США ужесточают контроль на границе с Мексикой и продолжают курс Трампа (22.09.2021) 22.09.2021

Тысячи беженцев из Мексики и Гаити разбили стихийный лагерь на границе с США. В Соединенных Штатах заговорили о миграционном кризисе. Администрация Байдена не спешит отказываться от трамповской политики.
Migrants stand behind a fence at Karatepe refugee camp, on the northeastern Aegean island of Lesbos, Greece, Monday, March 29, 2021. The European Union's home affairs commissioner is visiting asylum-seeker facilities on the eastern Greek islands of Samos and Lesbos amid continuing accusations against Greece of illegal summary deportations. (AP Photo/Panagiotis Balaskas)

На греческом острове Самос начал работу закрытый лагерь для беженцев 18.09.2021

Лагерь окружен колючей проволокой и находится в пяти километрах от других населенных пунктов. Гуманитарные организации раскритиковали этот объект, построенный на средства ЕС.

Нечеловеческие условия и никаких перспектив: афганские беженцы в Пакистане (03.09.2021) 03.09.2021

После вывода войск НАТО из Афганистана, сотни тысяч афганцев пытаются покинуть страну. Тем, кого не экавуировали, приходится добираться до пакистанской границы. За несколько недель там возникли стихийные лагеря, в которых ютятся тысячи беженцев.
MADRID, SPAIN - AUGUST 21: Spain's Prime Minister Pedro Sanchez (2L), President of the European Commission Ursula Von der Leyen (L) and European Council President Charles Michel (R) visit the temporary reception facilities for Afghan refugees in Torrejon Air Base on August 21, 2021 in Madrid, Spain. Torrejon Air Base is a hub for European citizens and Afghan helpers evacuated from Afghanistan to protect them from Taliban reprisals. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Глава Еврокомиссии посетила лагерь афганских беженцев в Испании 21.08.2021

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила лагерь афганских беженцев под Мадридом и заявила, что ЕС поддерживает контакты с движением "Талибан" для эвакуации афганцев из Кабула.
Polish border patrol officers guard a group of migrants who attempted to cross the border between Belarus and Poland near the village of Usnarz Gorny, Poland August 18, 2021. Grzegorz Dabrowski/Agencja Gazeta/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

Польша создала на границе с Беларусью лагеря для приема мигрантов 19.08.2021

На фоне значительного увеличения числа нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в Польшу из Беларуси, власти в Варшаве создали два лагеря для беженцев вблизи белорусской границы и ищут места для новых.
09.08.21+++rudninkai refugees Camp

Лукашенко мстит Европе, зазывая мигрантов в Литву 19.08.2021

В Литве застряли тысячи беженцев - иракцев, а также выходцев из Сирии, Афганистана и африканских стран. Их привлекли сюда фейковые новости из Беларуси. Репортаж из лагеря беженцев в Руднинкай под Вильнюсом.

Литва в шоке от наплыва мигрантов: гибридная месть Лукашенко (18.08.2021) 18.08.2021

В Литве в лагерях для нелегалов оказались тысячи мигрантов из Ирака, Афганистана и других стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. В Вильнюсе уверены, что их из Беларуси в ЕС направляет Александр Лукашенко в качестве мести за санкции Брюсселя. Мигранты живут в очень тяжелых условиях.

Самый страшный лагерь для беженцев: как сложилась судьба его обитателей. Европа в фокусе 01.07.2021

Также в программе: почему разгорается новый конфликт между Ирландией и Северной Ирландией, почему не все рады экзотическим птицам в Германии и кто является самой большой угрозой для лесов в Бельгии.
20.09.2020 September 20, 2020, Moria, Greece: Aftermath of a massive fire that destroyed the official Moria Refugee camp facilities..Aftermath of the fire at the largest refugee camp in Europe, Moria Refugee Camp in Lesbos Island in Greece. The camp was burned on September 9 from 6 accused Afghans. It hosted the official facility and the makeshift camp around the olive groves almost 13.000 people that were transferred to the temporary New Camp in Kara Tepe in the same island. Almost all the Asylum seekers have been registered in the new camp that has tents, water, food, toilets etc. Moria Greece - ZUMAs197 20200920_zaa_s197_181 Copyright: xNikxOikox

Суд вынес приговор поджигателям греческого лагеря для беженцев Мориа 12.06.2021

Четверо афганских беженцев получили по десять лет тюрьмы за поджог крупнейшего в Европе лагеря для мигрантов. Еще двое несовершеннолетних поджигателей были осуждены ранее.

Грозит ли Европе новый миграционный кризис и почему главным очагом могут стать Канарские острова? (18.05.2021) 18.05.2021

В последние месяцы тысячи мигрантов и беженцев добрались до Канарских островов. Они мечтают попасть на материковую часть Испании, но это непросто. Многие мигранты отправляются в новое путешествие, еще раз рискуя жизнью.
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