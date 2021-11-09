Лагерь беженцев

Литва в шоке от наплыва мигрантов: гибридная месть Лукашенко (18.08.2021)

В Литве в лагерях для нелегалов оказались тысячи мигрантов из Ирака, Афганистана и других стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. В Вильнюсе уверены, что их из Беларуси в ЕС направляет Александр Лукашенко в качестве мести за санкции Брюсселя. Мигранты живут в очень тяжелых условиях.